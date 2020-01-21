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«Алиса, вызови такси».
«Яндекс» разрешил вызывать такси через колонки с «Алисой»: «Яндекс.Станцию», «Станцию Мини», Irbis A и Prestigio SmartMate. Для заказа машины вообще не понадобится телефон. Об этом компания рассказала TJ.
Вызвать такси можно фразой «Алиса, вызови такси». Далее голосовой ассистент уточнит детали поездки и назовёт её условия. Через «Алису» также можно поменять тариф и форму оплаты.
Уточнять все подробности можно сразу: «Алиса, закажи такси на работу по тарифу „Комфорт плюс“. Оплата картой». Тогда голосовой ассистент лишь повторит условия, сообщит цену поездки и её продолжительность.
«Алиса» сама скажет, когда пора будет выходить, а также сообщит номер машины. После выхода на улицу следить за машиной можно в приложении «Яндекс.Такси», а если пользователь не указывал там свой логин — в приложении «Яндекса». Через это приложение тоже можно отслеживать местоположении машины: нужно спросить «Алиса, где водитель?» — и ассистент покажет машину на карте.
Честн гря, по ощущениям она такая, ну типа игрушка на пару дней. В праздники попользовался немного, сейчас выдернул, тк мохнатый пиздюк трётся пузом, и постоянно тренькает сигнал об изменении звука
Надеюсь Тёмка Сасанов рано или рано отправится работать в такси