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Технологии
Артём Мазанов
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Колонки с «Алисой» научились вызывать такси. Телефон для этого не нужен, все подробности сообщит голосовой ассистент Материал редакции

«Алиса, вызови такси».

6 комментариев
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«Яндекс.Станция»  Снимок TJ

«Яндекс» разрешил вызывать такси через колонки с «Алисой»: «Яндекс.Станцию», «Станцию Мини», Irbis A и Prestigio SmartMate. Для заказа машины вообще не понадобится телефон. Об этом компания рассказала TJ.

Вызвать такси можно фразой «Алиса, вызови такси». Далее голосовой ассистент уточнит детали поездки и назовёт её условия. Через «Алису» также можно поменять тариф и форму оплаты.

Уточнять все подробности можно сразу: «Алиса, закажи такси на работу по тарифу „Комфорт плюс“. Оплата картой». Тогда голосовой ассистент лишь повторит условия, сообщит цену поездки и её продолжительность.

«Алиса» сама скажет, когда пора будет выходить, а также сообщит номер машины. После выхода на улицу следить за машиной можно в приложении «Яндекс.Такси», а если пользователь не указывал там свой логин — в приложении «Яндекса». Через это приложение тоже можно отслеживать местоположении машины: нужно спросить «Алиса, где водитель?» — и ассистент покажет машину на карте.

#новости #яндекс

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6 комментариев
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Shked

1

Алиса, вызови такси

В отделение

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сироп от щекотки

0

Честн гря, по ощущениям она такая,   ну типа игрушка на пару дней. В праздники попользовался немного, сейчас выдернул, тк мохнатый пиздюк трётся пузом, и постоянно тренькает сигнал об изменении звука

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Курбангалы Алибердыев

0

Включаю: Joe Le taxi Ванессы Паради

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That cat

0

Надеюсь Тёмка Сасанов рано или рано отправится работать в такси

Ответить

Владимир Дыркин

That
0

Мне кажется или у тебя к нему чувства?

Ответить

Артём Мазанов

Владимир
0

Тебе не кажется

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