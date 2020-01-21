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Технологии
Дамир Камалетдинов
2169

Дуров назвал iCloud «инструментом для слежки» из-за информации Reuters об отказе Apple от идеи шифровать резервные копии Материал редакции

Компания, возможно, решила не до конца шифровать копии после скандалов с ФБР.

35 комментариев
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Павел Дуров назвал iCloud «инструментом для слежки» и намекнул на уязвимость приложений, которые полагаются на хранилище. Поводом для критики стала новость Reuters об отказе Apple от идеи шифровать резервные копии, чтобы их можно было передавать властям по запросу.

iCloud — теперь официально инструмент для слежки. Приложения, которые хранят ваши приватные сообщения в нём (такие как WhatsApp), тоже часть проблемы.

Павел Дуров
глава Telegram

В заметке Reuters говорится, что Apple решила не шифровать резервные копии с помощью оконечного шифрования: это значит, что у компании останется ключ для расшифровки на сервере. Издание узнало об этом от одного нынешнего и трёх бывших сотрудников ФБР, а также от одного нынешнего и одного бывшего сотрудников Apple.

По словам собеседников, более двух лет назад Apple предупредила ФБР, что планирует перейти на оконечное шифрование данных в iCloud. Согласно этому плану, компания бы больше не смогла сотрудничать с властями даже при желании, так как не имела бы ключей к резервным копиям. Необходимость оконечного шифрования объясняли защитой от атак хакеров.

После этого в кулуарных беседах представители ФБР выступили против плана. Они заявили, что это лишит следователей средств получения улик против подозреваемых, использующих айфоны.

Когда Apple вновь обсуждала с ФБР безопасность своих смартфонов, компания уже отказалась от плана оконечного шифрования. Reuters не удалось узнать причину отказа.

Закон убил его [план] по причинам, которые вы можете сами представить. Они решили больше не будить медведя.

один из бывших сотрудников Apple

По словам одного из сотрудников Apple, компания не захотела рисковать, что её обвинят в защите преступников, подадут в суд за перемещение ранее доступных данных в статус недоступных или начнут использовать решение в качестве оправдания нового закона против шифрования.

#новости #дуров #apple

Технологии
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35 комментариев
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Хан Теодор V

7

Ну инструмент и инструмент.

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Владимир Дыркин

Хан
6
Ответить

Хан Теодор V

Владимир
1

Используйте мой комментарий как дизлайк!

Ответить

Yaroslav Brandtner

Хан
0

Ну и и ну

Ответить

Станислав Ильин

Хан
–2

Ну Дуров и дуров

Ответить

Yaroslav Brandtner

7

А телега прям вершина безопасности. Такой же пиздогон, как и аппл. 
ПС. Пользуюсь Айклауд и Телегой, никуда не пойду с них

Ответить

the.nightmarez

Yaroslav
1

А как же ТамТам и МэйлОблако? Не поцреот штоле?

Ответить

Yaroslav Brandtner

the.nightmarez
0

Я ж не дед, шоб таким пользоваться 

Ответить

Миша Сергеев

0

Тизерит свой телефон?

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Миша
3

Не, лишний повод прямых конкурентов задеть.

Приложения, которые хранят ваши приватные сообщения в нём (такие как WhatsApp), тоже часть проблемы.

Ведь давно известно, что Дуров слов своих на ветер не бросает.

Есть два способа отвечать на конкуренцию. Первый — совершенствовать себя и свой проект. Второй — пытаться вредить конкурентам. Первый способ долгосрочно работает, второй — нет.

Ответить

черепашка

Прекрасен,
2

А кто ему мешает пользоваться сразу обоими? Да и дезу про вотсапп он не вкидывал ни разу.

Ответить

Сергей Звезда

Миша
0

как назовёт? 

Ответить

Kyler

Сергей
4

GrammoFon очевидно же

Ответить

Хан Теодор V

Kyler
0

бил бы ебало тем кто пишет две mm 

Ответить

Владимир Дыркин

Хан
0

можешь набить себе ебало

Ответить

Хан Теодор V

Владимир
0

две mm пишет, да лучше бы он котят по подвалам душил, сука

Ответить

Хан Теодор V

Хан
0

{мем:но делать я это конечно же не буду}

Ответить

Мемопроходил

Хан
0
Ответить

Kyler

Хан
0

Какой же ты душный-то, а

Ответить

Пластиковое Окно

Kyler
0

GramoPhone уж тогда

Ответить

Kyler

Пластиковое
0

Возможен и такой вариант

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Миша
1

Ждём-с

Ответить

Владимир Дыркин

Курбангалы
0

это сын Кристины Орбакайте Никита? 

Ответить

Михаил Фоменков

1

Паша, а что там с файлами, которые до сих пор засоряют комп в десктоп-версиях? Крайне безопасно всё, да?

Ответить

Антон Иванов

Михаил
0

а куда их сохранять? тот же вайбер срет вообще непонятно куда и как.

Ответить

Михаил Фоменков

Антон
2

Я больше про то, что он это делает в рандомную папку не спрашивая, а главное — весь контент не зашифрован.

Ответить

Эдуард Гладышев

Михаил
0

А что там со всеми остальными файлами, что хранятся у вас на компе, в безопасности?

Ответить

Антон Иванов

Эдуард
0

интернет эксплорер зеро дэй, какая безопасность алло

Ответить

Михаил Фоменков

Эдуард
0

У меня да.

Ответить

Нижний интернет

0

Кто с чем, а Дуров все со своей левацкой повесточкой носится. Уверен, что за пару лет окончательно слетит с катушек, ударится в какой-нибудь биохакинг и просто пропадет невесть где. Или улетит нахуй на Марс

Ответить

vladysun

0

Дуров прав критиковать это для само пиара, но в 200 где любое приложение/инфу можно с особыми усилиями и деньгами схакнуть/расрыть, не думаю что очень надо об этом париться

Ответить

the.nightmarez

vladysun
1

Дуров прав критиковать это для самопиара, но 2020, где в любую жопу можно вставить зонд с особыми усилиями и деньгами, не думаю, что очень надо об этом париться.

Ответить

кошачий

the.nightmarez
0

спасибо за перевод на русский

Ответить

Francis R. Wilkeу

vladysun
0

Забавно, что он самопиарит телегу внутри телеги, то есть как бы люди, которые читают его блог итак маловероятно смотрят на ватсап...

Ответить

Sergey Michko

1

"Exclusive: Apple dropped plan for encrypting backups after FBI complained - sources."

По названию и первой строчке новости, кажется, что Apple перестали шифровать, хотя судя по новости-источнику, они только планировали начать это делать.

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