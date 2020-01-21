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Компания, возможно, решила не до конца шифровать копии после скандалов с ФБР.
Павел Дуров назвал iCloud «инструментом для слежки» и намекнул на уязвимость приложений, которые полагаются на хранилище. Поводом для критики стала новость Reuters об отказе Apple от идеи шифровать резервные копии, чтобы их можно было передавать властям по запросу.
В заметке Reuters говорится, что Apple решила не шифровать резервные копии с помощью оконечного шифрования: это значит, что у компании останется ключ для расшифровки на сервере. Издание узнало об этом от одного нынешнего и трёх бывших сотрудников ФБР, а также от одного нынешнего и одного бывшего сотрудников Apple.
По словам собеседников, более двух лет назад Apple предупредила ФБР, что планирует перейти на оконечное шифрование данных в iCloud. Согласно этому плану, компания бы больше не смогла сотрудничать с властями даже при желании, так как не имела бы ключей к резервным копиям. Необходимость оконечного шифрования объясняли защитой от атак хакеров.
После этого в кулуарных беседах представители ФБР выступили против плана. Они заявили, что это лишит следователей средств получения улик против подозреваемых, использующих айфоны.
Когда Apple вновь обсуждала с ФБР безопасность своих смартфонов, компания уже отказалась от плана оконечного шифрования. Reuters не удалось узнать причину отказа.
По словам одного из сотрудников Apple, компания не захотела рисковать, что её обвинят в защите преступников, подадут в суд за перемещение ранее доступных данных в статус недоступных или начнут использовать решение в качестве оправдания нового закона против шифрования.
Ну инструмент и инструмент.
А телега прям вершина безопасности. Такой же пиздогон, как и аппл.
ПС. Пользуюсь Айклауд и Телегой, никуда не пойду с них
А как же ТамТам и МэйлОблако? Не поцреот штоле?
Тизерит свой телефон?
Не, лишний повод прямых конкурентов задеть.
Приложения, которые хранят ваши приватные сообщения в нём (такие как WhatsApp), тоже часть проблемы.
Ведь давно известно, что Дуров слов своих на ветер не бросает.
Есть два способа отвечать на конкуренцию. Первый — совершенствовать себя и свой проект. Второй — пытаться вредить конкурентам. Первый способ долгосрочно работает, второй — нет.
А кто ему мешает пользоваться сразу обоими? Да и дезу про вотсапп он не вкидывал ни разу.
как назовёт?
бил бы ебало тем кто пишет две mm
можешь набить себе ебало
{мем:но делать я это конечно же не буду}
GramoPhone уж тогда
Ждём-с
Паша, а что там с файлами, которые до сих пор засоряют комп в десктоп-версиях? Крайне безопасно всё, да?
а куда их сохранять? тот же вайбер срет вообще непонятно куда и как.
Я больше про то, что он это делает в рандомную папку не спрашивая, а главное — весь контент не зашифрован.
А что там со всеми остальными файлами, что хранятся у вас на компе, в безопасности?
Кто с чем, а Дуров все со своей левацкой повесточкой носится. Уверен, что за пару лет окончательно слетит с катушек, ударится в какой-нибудь биохакинг и просто пропадет невесть где. Или улетит нахуй на Марс
Дуров прав критиковать это для само пиара, но в 200 где любое приложение/инфу можно с особыми усилиями и деньгами схакнуть/расрыть, не думаю что очень надо об этом париться
Дуров прав критиковать это для самопиара, но 2020, где в любую жопу можно вставить зонд с особыми усилиями и деньгами, не думаю, что очень надо об этом париться.
Забавно, что он самопиарит телегу внутри телеги, то есть как бы люди, которые читают его блог итак маловероятно смотрят на ватсап...
"Exclusive: Apple dropped plan for encrypting backups after FBI complained - sources."
По названию и первой строчке новости, кажется, что Apple перестали шифровать, хотя судя по новости-источнику, они только планировали начать это делать.