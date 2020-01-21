Компания, возможно, решила не до конца шифровать копии после скандалов с ФБР.

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Павел Дуров назвал iCloud «инструментом для слежки» и намекнул на уязвимость приложений, которые полагаются на хранилище. Поводом для критики стала новость Reuters об отказе Apple от идеи шифровать резервные копии, чтобы их можно было передавать властям по запросу.

iCloud — теперь официально инструмент для слежки. Приложения, которые хранят ваши приватные сообщения в нём (такие как WhatsApp), тоже часть проблемы. Павел Дуров глава Telegram

В заметке Reuters говорится, что Apple решила не шифровать резервные копии с помощью оконечного шифрования: это значит, что у компании останется ключ для расшифровки на сервере. Издание узнало об этом от одного нынешнего и трёх бывших сотрудников ФБР, а также от одного нынешнего и одного бывшего сотрудников Apple.

По словам собеседников, более двух лет назад Apple предупредила ФБР, что планирует перейти на оконечное шифрование данных в iCloud. Согласно этому плану, компания бы больше не смогла сотрудничать с властями даже при желании, так как не имела бы ключей к резервным копиям. Необходимость оконечного шифрования объясняли защитой от атак хакеров.

После этого в кулуарных беседах представители ФБР выступили против плана. Они заявили, что это лишит следователей средств получения улик против подозреваемых, использующих айфоны.

Когда Apple вновь обсуждала с ФБР безопасность своих смартфонов, компания уже отказалась от плана оконечного шифрования. Reuters не удалось узнать причину отказа.

Закон убил его [план] по причинам, которые вы можете сами представить. Они решили больше не будить медведя. один из бывших сотрудников Apple