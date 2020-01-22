Прямой эфир
Приложение ограничивает возможности устройства номеронабирателем и приёмом звонков.
Компания Google запустила три экспериментальных проекта в рамках проекта «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing). В одном из них фирма предложила упаковать смартфон в бумажный конверт. Об этом сообщается на сайте разработчика.
Речь идёт о приложении Envelope. После скачивания оно ограничивает возможности телефона исключительно номеронабирателем и камерой. Во избежание соблазнов, компания предлагает пользователям распечатать специальный бумажный конверт, собрать его и вложить внутрь смартфон.
Сейчас в приложении содержится эскиз конверта только для Pixel 3a. В нём учтены вырезы для камеры, зарядки и напечатаны кнопки для номеронабирателя. Клавиши по набору номеров будут подсвечиваться.
Также компании запустила два цифровых приложения: Activity Bubbles и Screen Stopwatch. Оба сервиса предназначены для отслеживания активности пользователя.
Activity Bubbles — это «живые» обои. Приложение наполняет экран шариками при каждом использовании устройства. Одна разблокировка — один шар. Размер каждого из них зависит от времени использования.
Screen Stopwatch — это тоже «живые» обои, но в отличии от предыдущего сервиса, приложение позволяет отслеживать точное количество времени, проведённого в устройстве. При каждой разблокировке смартфона на экране активируется секундомер, отслеживающий время использования.
Это не первые приложения от Google по улучшению контроля за использованием смартфона. В 2019 году компания выпустила приложение по отслеживанию количества разблокировок Unlock Clock, сервис по ограничению количества используемых приложений Desert Island и ряд других программ.
Ну запустил и запустил.
Но ведь все давно не номер набирают, а тыкают на контакт, которому хотят позвонить.
Следующий этап - упаковка новенького, продвинутого смартфона в nokia 3310, навсегда
гугл изобрел конверт
Хочу проект по снижению зависимости от TJ. Как получить бан никого не оскорбляя?
Лучше выдать всем мобилы на виндоус фоне
проект по снижению зависимости от смартфона.[...]Приложение наполняет экран шариками при каждом использовании устройства
Я вот, наоборот, засмотрелся на эти шарики)