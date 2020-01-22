Приложение ограничивает возможности устройства номеронабирателем и приёмом звонков.

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​Конверт для смартфона из проекта Envelope Источник Google

Компания Google запустила три экспериментальных проекта в рамках проекта «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing). В одном из них фирма предложила упаковать смартфон в бумажный конверт. Об этом сообщается на сайте разработчика.

Речь идёт о приложении Envelope. После скачивания оно ограничивает возможности телефона исключительно номеронабирателем и камерой. Во избежание соблазнов, компания предлагает пользователям распечатать специальный бумажный конверт, собрать его и вложить внутрь смартфон.

Сейчас в приложении содержится эскиз конверта только для Pixel 3a. В нём учтены вырезы для камеры, зарядки и напечатаны кнопки для номеронабирателя. Клавиши по набору номеров будут подсвечиваться.

Также компании запустила два цифровых приложения: Activity Bubbles и Screen Stopwatch. Оба сервиса предназначены для отслеживания активности пользователя.

Activity Bubbles — это «живые» обои. Приложение наполняет экран шариками при каждом использовании устройства. Одна разблокировка — один шар. Размер каждого из них зависит от времени использования.

​Приложение Activity Bubbles Источник Google

Screen Stopwatch — это тоже «живые» обои, но в отличии от предыдущего сервиса, приложение позволяет отслеживать точное количество времени, проведённого в устройстве. При каждой разблокировке смартфона на экране активируется секундомер, отслеживающий время использования.

Приложение Screen Stopwatch Источник Google