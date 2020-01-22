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Технологии
Arthur Khamzin
2278

Google запустил проект по снижению зависимости от смартфона. Компания предложила упаковать его в конверт Материал редакции

Приложение ограничивает возможности устройства номеронабирателем и приёмом звонков.

17 комментариев
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​Конверт для смартфона из проекта Envelope Источник Google

Компания Google запустила три экспериментальных проекта в рамках проекта «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing). В одном из них фирма предложила упаковать смартфон в бумажный конверт. Об этом сообщается на сайте разработчика.

Речь идёт о приложении Envelope. После скачивания оно ограничивает возможности телефона исключительно номеронабирателем и камерой. Во избежание соблазнов, компания предлагает пользователям распечатать специальный бумажный конверт, собрать его и вложить внутрь смартфон.

Сейчас в приложении содержится эскиз конверта только для Pixel 3a. В нём учтены вырезы для камеры, зарядки и напечатаны кнопки для номеронабирателя. Клавиши по набору номеров будут подсвечиваться.

Также компании запустила два цифровых приложения: Activity Bubbles и Screen Stopwatch. Оба сервиса предназначены для отслеживания активности пользователя.

Activity Bubbles — это «живые» обои. Приложение наполняет экран шариками при каждом использовании устройства. Одна разблокировка — один шар. Размер каждого из них зависит от времени использования.

​Приложение Activity Bubbles Источник Google

Screen Stopwatch — это тоже «живые» обои, но в отличии от предыдущего сервиса, приложение позволяет отслеживать точное количество времени, проведённого в устройстве. При каждой разблокировке смартфона на экране активируется секундомер, отслеживающий время использования.

Приложение Screen Stopwatch Источник Google

Это не первые приложения от Google по улучшению контроля за использованием смартфона. В 2019 году компания выпустила приложение по отслеживанию количества разблокировок Unlock Clock, сервис по ограничению количества используемых приложений Desert Island и ряд других программ.

#новости #google

Технологии
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17 комментариев
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Нейро Татьяныч

–28

Ну запустил и запустил.

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govna kousoque

Нейро
17

Пошел нахуй

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Дмитрий Орлов

govna
2

@Вахтёр TJ 

Ответить

the.nightmarez

4

Но ведь все давно не номер набирают, а тыкают на контакт, которому хотят позвонить.

Ответить

kexitt

the.nightmarez
0

Нихуя у тебя жизнь однообразная

Ответить

Александр ысыыфс

2

Следующий этап - упаковка новенького, продвинутого смартфона в nokia 3310, навсегда

Ответить

govna kousoque

Александр
1

Спустя год 

Ответить

Anna Luben

0

гугл изобрел конверт

Ответить

Vladislav Donets

Anna
0

Сперва картон.

Ответить

That cat

0

Чото конверт чтоб меньше работали никто не изобретает

Ответить

Тимур Петров

0
Ответить

Эдуард Гладышев

0

Хочу проект по снижению зависимости от TJ. Как получить бан никого не оскорбляя?

Ответить

Максим Шпилёв

0

Пчёлы против мёда

Ответить

RJ

0

Лучше выдать всем мобилы на виндоус фоне

Ответить

Сергей Сергеевич

RJ
0

Тогда уж лучше нокию с фонариком, чем тел на виндоусе

Ответить

Максим Шпилёв

0

проект по снижению зависимости от смартфона.[...]Приложение наполняет экран шариками при каждом использовании устройства

Я вот, наоборот, засмотрелся на эти шарики)

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Антон Иванов

0

срань очередная

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