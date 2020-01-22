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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Правительство Германии заплатит почти миллион долларов за обновления Windows 7 после окончания поддержки системы Материал редакции

Всё из-за того что власти вовремя не перешли на новую версию.

13 комментариев
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Немецкое правительство заплатит 887 тысяч долларов, чтобы продолжить получать обновления безопасности Windows 7 даже после окончания поддержки системы. Под программу расширенной поддержки попали 33 тысячи компьютеров, до сих пор работающих на устаревшей ОС. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительство Германии.

Как выяснили журналисты, немецкие власти находятся в процессе перехода на Windows 10, но не успели обновить все компьютеры вовремя. Оказалось, что только в Берлине около 20 тысяч из 85 тысяч правительственных устройств до сих пор работают на старой версии системы. Властям придётся заплатить Microsoft за каждое устройство, чтобы продолжить получать обновления.

Поддержку Windows 7 прекратили 15 января — с этого момента Microsoft больше не выпускает обновлений для системы и не оказывает техническую помощь при любых проблемах. Однако корпоративные клиенты и чиновники могут получать обновления безопасности до 2023 года по расширенной программе поддержки (ESU).

Как отметили на The Verge, патчи для Windows 7 Enterprise, которую зачастую используют в компаниях, обойдутся в 25 долларов за компьютер в 2020 году, в 50 долларов в 2021 году и в 100 долларов в 2022 году. Для Windows 7 Pro предусмотрены вдвое более высокие расценки — от 50 долларов за компьютер в 2020 году. Стоимость также зависит от количества компьютеров в конкретной компании: крупный бизнес может получить расширенную поддержку с серьёзными скидками.

#windows #microsoft #новости

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13 комментариев
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Еле Всратов

5

Немецкое правительство заплатит 887 тысяч долларов, чтобы продолжить получать обновления безопасности Windows 7 даже после окончания поддержки системы.

Все вин7 дрочеры после этой новости:

Ответить

German Times

3

А Путин вообще на XP сидит:

Ответить

Сергей Рязанцев

German
4

Представляешь сколько он за обновления платит?

Ответить

Евстафий Селюк

German
0

oh Jesus

Ответить

Myemptyblog

1

Я бы заплатил тоже, но блядь, они сука не продают!

Ответить

Игорь Янович

Myemptyblog
3

Я продаю, плати мне. Я вообще могу продать вам что угодно, при условии если будете платить!

Ответить

Антон Иванов

0

оставались бы на линуксе

http://liberatum.ru/news/ministerstvo-inostrannykh-del-germanii-obyasnilo-prichiny-otkaza-ot-svobodnogo-po

Ответить

Илюхер XXIX

0

а кто мешает перейти сейчас и не платить за поддержку семерки?

Ответить

Vladimir Galler

Илюхер
0

Думаю, что процесс не быстрый

Ответить

Кеша Шушпанов

0

Там же обои скучные, зачем эта винда вообще нужна?

Ответить

Егор Дятлов

Кеша
0

Ну, типа не загадили встроенным антивирусником, обновлениями, дизайн говно, пуск не удобный и вообще я тут что-то нажал и всё сломалось

Ответить

Кеша Шушпанов

Егор
0

Погугли про скучные обои и попробуй ещё раз

Ответить

Егор Дятлов

Кеша
0

Не хочу

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