Всё из-за того что власти вовремя не перешли на новую версию.

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Немецкое правительство заплатит 887 тысяч долларов, чтобы продолжить получать обновления безопасности Windows 7 даже после окончания поддержки системы. Под программу расширенной поддержки попали 33 тысячи компьютеров, до сих пор работающих на устаревшей ОС. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительство Германии.

Как выяснили журналисты, немецкие власти находятся в процессе перехода на Windows 10, но не успели обновить все компьютеры вовремя. Оказалось, что только в Берлине около 20 тысяч из 85 тысяч правительственных устройств до сих пор работают на старой версии системы. Властям придётся заплатить Microsoft за каждое устройство, чтобы продолжить получать обновления.

Поддержку Windows 7 прекратили 15 января — с этого момента Microsoft больше не выпускает обновлений для системы и не оказывает техническую помощь при любых проблемах. Однако корпоративные клиенты и чиновники могут получать обновления безопасности до 2023 года по расширенной программе поддержки (ESU).