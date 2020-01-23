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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Google изменил внешний вид рекламы в поисковике. Теперь она почти не отличается от остальных результатов выдачи Материал редакции

Но формально компания ничего не нарушает.

39 комментариев
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Как выглядят результаты поиска с рекламой после обновления интерфейса Скриншот TJ

Google выпустил обновление веб-версии поисковика, в котором сделал рекламные объявления в выдаче менее различимыми. Теперь единственным отличием от остальных результатов поиска осталась чёрно-белая приписка «реклама». На это обратил внимание в Твиттере редактор The Guardian Алекс Хёрн.

Как отметил журналист The Guardian, формально компания помечает рекламу, а значит не нарушает законы, но заметить её визуально становится сложнее. По предварительным данным Digiday, изменения интерфейса заставят пользователей чаще переходить по объявлениям.

До обновления Google также помечала рекламу соответствующей припиской, но при этом выделяла её квадратом. Кроме того, пометка была зелёного цвета.

Слева — старый вариант отображения рекламы и поиска, справа — новый Изображение Google​

На русском языке компания подписывает объявления словом «реклама», однако на английском использует сокращённое «Ad». Это делает зарубежную рекламу ещё менее заметной.

Скриншот The Verge

Вместе с изменением отображения рекламы компания добавила в результаты поиска иконки сайтов. Это решение объяснили желанием внести ясность в вопрос достоверности источников информации.

Как менялся внешний вид рекламы в выдаче Google Изображение Search Engine Land​

#google #маркетинг #поисковики #дизайн #новости

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39 комментариев
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G0d GRL

9

хитрые англосаксы

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Дмитрий Алексеевич

G0d
2

Capitalism!

Ответить

DESAAD LXI

4

Вполне хорошая идея, первую страницу будет занимать исключительно реклама и гугол заработает ещё больше. Короче спасибо дакдакгоу что вы есть.

Ответить

Emile Zäkiev

DESAAD
0

а как они зарабатывают?

Ответить

DESAAD LXI

Emile
1

https://fourweekmba.com/duckduckgo-business-model/

How Does DuckDuckGo Make Money? DuckDuckGo…
DuckDuckGo makes money in two simple ways: Advertising and Affiliate Marketing. Advertising is…
fourweekmba.com
Ответить

Станислав Есин

DESAAD
0

Дакдакгоу действительно настолько годный?

Ответить

DESAAD LXI

Станислав
0

Выше все четко разложили пацаны 

Ответить

Станислав Есин

DESAAD
0

Да, уже долистал

Ответить

Ekkie

2

Как раз недавно поменял поисковик по умолчанию на duckduckgo. Один чёрт туда постоянно лезть приходилось в результате.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Ekkie
2

Он правда норм?

Ответить

DESAAD LXI

Дамир
9

Там сиськи в поиске выдает сразу 

Ответить

Дамир Камалетдинов

DESAAD
15

не, ну это вин

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дамир
2

проверил, правда выдаёт сразу

Ответить

Ekkie

Дамир
2

И не только сиськи) Модерацию там сам выбираешь, а не гугл решает за тебя.

Ответить

Ekkie

Дамир
7

Ниже там расписал, почему считаю что утка в разы лучше. Лично для меня даже вот таких скринов достаточно. Гугл нынче как мутант какой-то, ты просто пишешь слово "говно", он тебе тыкает кучу проплаченных магазинов где можно купить говно, историческую справку говна, тамбнейлы раковых видосов  о говне. Утка просто подборку обычную, рандомную по сути, выдаёт, а дальше сам ройся, или уточняй свой говёный запрос. 

Ответить

Savely Krasovsky

Ekkie
0

Я сам за приватность и всё такое, но увы, на работе всё равно использую Google. Я погроммист, поэтому часто ищу всякое техническое и у Google в этом плане лучшая выдача. Да, я и в DuckDuckGo всё могу найти, но Google тупо экономит мне время.
 

Ответить

literale

Дамир
0

он норм для поиска тех сайтов, которые не выдаются в Гугле. К примеру, сайты с пиратским контентом - фильмы, трансляции. Всё остальное по сравнению с Гуглом ищется плохо. 

В целом по интернету тенденция такова, что искать больше нечего. Сначала в онлайн-версию газеты "Шанс" превратился Яндекс, теперь Гугл. Либо купи товар, либо почитай Комсомолку и все 80 её региональных отделений. В выдаче Гугла раньше было бесконечно число страниц, сейчас, если убрать из выдачи ссылки на газеты/телеканалы едва ли наберется десяток. Сайтов не осталось. Если даже появляется, попробуй прорвись на первые 10 страниц, там всё забито газетами. А если и прорвёшься, то и писать не о чем - про наркотики нельзя, про то нельзя, про это нельзя, там авторские права, там закон, там общественные интересы. 

Ответить

Не уважаю чиновников

Ekkie
2

Сделай краткий обзор, чем утка лучше гугла?

Ответить

Ekkie

Не
7

Нет ебучей геопривязки, нет рекламы, нет ненужной мне информации, можно нормально искать в "картинках" (мне очень важно, часто рефы ищу, в гугле из-за копирайта вообще анриал теперь что-то найти по теме), минималистичный дизайн в целом. Мне этого более чем достаточно для  того чтобы послать гугл пешком нахуй.

Ответить

DESAAD LXI

Не
1

Там сиськи в поиске выдает сразу 2

Ответить

Не уважаю чиновников

DESAAD
1

Опа. Транс на аве. Красота

Ответить

DESAAD LXI

Не
0

Почему транс? Если их ДВА

Ответить

Не уважаю

DESAAD
1

Почему два, если две? Сучки.

Ответить

DESAAD LXI

Не
0

Ушли

Ответить

Не уважаю

DESAAD
0

Из моей жизни они ушли еще раньше.

Ответить

DESAAD LXI

Ekkie
1

Ага, банально сериальчик посмотреть гугл выдает половину заблоченных или рекламных сайтиков на первых двух страницах. 

Ответить

Ekkie

DESAAD
2

Там выдача уже давно похожа на базар какой-то. Куча рекламы, ненужной информации (блок с вики), свой ебучий ютюб тыкать начинает, пиздец какой-то просто...

Ответить

Mykola Glushchenko

0

Но формально компания ничего не нарушает.

Как она может что-то нарушать на своем сайте?

Ответить

Дмитрий Орлов

Mykola
6

Анархокапиталист? 

Ответить

Alexander Pankov

Mykola
0

Наверно речь о каких-то законах, которые регулируют рекламу

Ответить

Viktor Mandarin

Mykola
0

Ну рекламные материалы должны быть помечены как рекламные материалы. Типа того. 

Ответить

Eldar

–1

Это вам не Яндекс с его прозрачностью и юзерфрендли интерфейсом.

Ответить

Dmitrii Tyrylgin

Eldar
4

У яндекса рекламные результаты тоже не сильно отличаются

Ответить

Пластиковое Окно

Dmitrii
0

Не сильно? Я вообще не вижу разницы. 

Ответить

шарлиз терон loves е.коловрата

Eldar
1

... и папочками на столе у товарища-майора

Ответить

Артём Новиков

0

Теперь жирным шрифтом выделана реклама и у неё нет фавиконок. Стало менее заметно? Серьезно? Один из худших апдейтов для рекламодателей.

Ответить

Виталий Жуков

Артём
1

Они сто проц тестили, перед тем как выкатывать обнову. 

Ответить

Stan Majors

Виталий
0

И тестили не просто так

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Вальдемар

0

Ещё один повод переходить на утку

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