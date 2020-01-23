Прямой эфир
что происходит в интернете
Но формально компания ничего не нарушает.
Google выпустил обновление веб-версии поисковика, в котором сделал рекламные объявления в выдаче менее различимыми. Теперь единственным отличием от остальных результатов поиска осталась чёрно-белая приписка «реклама». На это обратил внимание в Твиттере редактор The Guardian Алекс Хёрн.
Как отметил журналист The Guardian, формально компания помечает рекламу, а значит не нарушает законы, но заметить её визуально становится сложнее. По предварительным данным Digiday, изменения интерфейса заставят пользователей чаще переходить по объявлениям.
До обновления Google также помечала рекламу соответствующей припиской, но при этом выделяла её квадратом. Кроме того, пометка была зелёного цвета.
На русском языке компания подписывает объявления словом «реклама», однако на английском использует сокращённое «Ad». Это делает зарубежную рекламу ещё менее заметной.
Вместе с изменением отображения рекламы компания добавила в результаты поиска иконки сайтов. Это решение объяснили желанием внести ясность в вопрос достоверности источников информации.
хитрые англосаксы
Вполне хорошая идея, первую страницу будет занимать исключительно реклама и гугол заработает ещё больше. Короче спасибо дакдакгоу что вы есть.
а как они зарабатывают?
Дакдакгоу действительно настолько годный?
Выше все четко разложили пацаны
Как раз недавно поменял поисковик по умолчанию на duckduckgo. Один чёрт туда постоянно лезть приходилось в результате.
Там сиськи в поиске выдает сразу
Ниже там расписал, почему считаю что утка в разы лучше. Лично для меня даже вот таких скринов достаточно. Гугл нынче как мутант какой-то, ты просто пишешь слово "говно", он тебе тыкает кучу проплаченных магазинов где можно купить говно, историческую справку говна, тамбнейлы раковых видосов о говне. Утка просто подборку обычную, рандомную по сути, выдаёт, а дальше сам ройся, или уточняй свой говёный запрос.
Я сам за приватность и всё такое, но увы, на работе всё равно использую Google. Я погроммист, поэтому часто ищу всякое техническое и у Google в этом плане лучшая выдача. Да, я и в DuckDuckGo всё могу найти, но Google тупо экономит мне время.
он норм для поиска тех сайтов, которые не выдаются в Гугле. К примеру, сайты с пиратским контентом - фильмы, трансляции. Всё остальное по сравнению с Гуглом ищется плохо.
В целом по интернету тенденция такова, что искать больше нечего. Сначала в онлайн-версию газеты "Шанс" превратился Яндекс, теперь Гугл. Либо купи товар, либо почитай Комсомолку и все 80 её региональных отделений. В выдаче Гугла раньше было бесконечно число страниц, сейчас, если убрать из выдачи ссылки на газеты/телеканалы едва ли наберется десяток. Сайтов не осталось. Если даже появляется, попробуй прорвись на первые 10 страниц, там всё забито газетами. А если и прорвёшься, то и писать не о чем - про наркотики нельзя, про то нельзя, про это нельзя, там авторские права, там закон, там общественные интересы.
Сделай краткий обзор, чем утка лучше гугла?
Нет ебучей геопривязки, нет рекламы, нет ненужной мне информации, можно нормально искать в "картинках" (мне очень важно, часто рефы ищу, в гугле из-за копирайта вообще анриал теперь что-то найти по теме), минималистичный дизайн в целом. Мне этого более чем достаточно для того чтобы послать гугл пешком нахуй.
Там сиськи в поиске выдает сразу 2
Опа. Транс на аве. Красота
Почему транс? Если их ДВА
Ага, банально сериальчик посмотреть гугл выдает половину заблоченных или рекламных сайтиков на первых двух страницах.
Но формально компания ничего не нарушает.
Как она может что-то нарушать на своем сайте?
Ну рекламные материалы должны быть помечены как рекламные материалы. Типа того.
Это вам не Яндекс с его прозрачностью и юзерфрендли интерфейсом.
У яндекса рекламные результаты тоже не сильно отличаются
Теперь жирным шрифтом выделана реклама и у неё нет фавиконок. Стало менее заметно? Серьезно? Один из худших апдейтов для рекламодателей.
Они сто проц тестили, перед тем как выкатывать обнову.