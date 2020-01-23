Но формально компания ничего не нарушает.

В закладки

Как выглядят результаты поиска с рекламой после обновления интерфейса Скриншот TJ

Google выпустил обновление веб-версии поисковика, в котором сделал рекламные объявления в выдаче менее различимыми. Теперь единственным отличием от остальных результатов поиска осталась чёрно-белая приписка «реклама». На это обратил внимание в Твиттере редактор The Guardian Алекс Хёрн.

Как отметил журналист The Guardian, формально компания помечает рекламу, а значит не нарушает законы, но заметить её визуально становится сложнее. По предварительным данным Digiday, изменения интерфейса заставят пользователей чаще переходить по объявлениям.

До обновления Google также помечала рекламу соответствующей припиской, но при этом выделяла её квадратом. Кроме того, пометка была зелёного цвета.

Слева — старый вариант отображения рекламы и поиска, справа — новый Изображение Google​

На русском языке компания подписывает объявления словом «реклама», однако на английском использует сокращённое «Ad». Это делает зарубежную рекламу ещё менее заметной.

Скриншот The Verge

Вместе с изменением отображения рекламы компания добавила в результаты поиска иконки сайтов. Это решение объяснили желанием внести ясность в вопрос достоверности источников информации.