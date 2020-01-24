Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
738

СМИ: приложения стали на 68% реже следить за геолокацией пользователей после выхода iOS 13 Материал редакции

Данные о местоположении всё ещё можно получить через IP-адрес.

5 комментариев
В закладки
Изображение Apple

Ограничения фонового отслеживания геолокации в iOS 13 привели к снижению сбора данных о местоположении на 68% по сравнению с предыдущей версией системы. Приложения также стали собирать на 24% меньше информации, даже когда открыты. Об этом говорится в отчёте Fast Company со ссылкой на аналитиков Location Sciences.

В iOS 13 Apple внесла два ключевых изменения, чтобы решить проблему отслеживания геолокации в фоне. Во-первых, теперь приложения каждый раз спрашивают пользователей о разрешении на отслеживание геолокации. Во-вторых, даже если приложение получило постоянный доступ, система периодически предлагает его ограничить.

В последней версии Android 10 Google также ввела аналогичные возможности. Однако система пока не получила настолько же широкого распространения, как iOS 13.

В отчёте Location Sciences говорится, что ограничение данных заставило рекламные компании задуматься о других способах отслеживания геолокации. Для этого они начали собирать данные об IP-адресах, но это оказалось намного менее точным методом определения местоположения пользователей.

#новости #ios #android #google #apple

Технологии
Подписан
Отписаться
Google изменил внешний вид рекламы в поисковике. Теперь она почти не отличается от остальных результатов выдачи
Но формально компания ничего не нарушает.
1
4
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ios","google","apple","android"], "comments": 5, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 138474, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 24 Jan 2020 20:56:27 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 138474, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/138474\/get","add":"\/comments\/138474\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/138474"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
5 комментариев
Популярные
По порядку

ouxen

3

эппл красавы, заботятся о нас

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
3

Google тоже заботится

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Дамир
2

Google заботится условно. Это его основной источник дохода.

Я сейчас в Мексике, тут есть Google Hotspot. Чтобы к нему подключится ты должен просмотреть рекламу и политика конфиденциальности соответствующая.

Ответить

Morgan

ouxen
3

И, самое главное, влияют на индустрию в целом.

Ответить

Сергей Лукин

Morgan
0

Эппл и

 
Р Е В О Л Ю Ц И Я

Е
В
О
Л
Ю
Ц
И
Я

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Александр Долгополов уехал из России. На комика написали заявление об оскорблении чувств верующих
«Чтобы быть спокойнее».
346
Новости
На борту самолёта «Аэрофлота» погибли два сданных в багаж кота. Очевидец рассказал о «швырянии» животных при разгрузке
Авиакомпания пообещала привлечь виновных к ответственности и предложила пересмотреть правила транспортировки.
214
Новости
Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть, чтобы забрать их
Действия главы республики восприняли как издевательство.
151
Популярное за три дня
Новости
Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть, чтобы забрать их
Действия главы республики восприняли как издевательство.
151
Интернет и мемы
Продолжая тред про вирус
20
Интернет и мемы
23

Прямой эфир

Магдалена Мадлен

«Есть те, кто не знает об…

Эдуард Рерих

Китай заявил о жительнице Уханя…

Эдуард Рерих

Китай заявил о жительнице Уханя…

Эдуард Рерих

Китай заявил о жительнице Уханя…

Kir Kirsky

Мишустин установил силовикам из…

Андрей Королёв

Всё так?

Эдуард Рерих

Китай заявил о жительнице Уханя…

mr. Dudos

«Единая Россия» собирается…

nietzsche4ever

Goldman woked up

Andrey Kharitonov

Единственный миллиардер…

Сергей Лукин

СМИ: приложения стали на 68…

Stolik Strigil

Что происходит вокруг дела…

Иван Семёныч

Что происходит вокруг дела…

Nuke Iron

Что происходит вокруг дела…

Nuke Iron

Что происходит вокруг дела…

Андрей Заварзин

В Шанхае выздоровела первая…

the.nightmarez

Что происходит вокруг дела…

Ilia Gurtovoy

Linkedin Facebook Instagram…

Nuke Iron

Что происходит вокруг дела…

the.nightmarez

Что происходит вокруг дела…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]