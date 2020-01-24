Прямой эфир
Данные о местоположении всё ещё можно получить через IP-адрес.
Ограничения фонового отслеживания геолокации в iOS 13 привели к снижению сбора данных о местоположении на 68% по сравнению с предыдущей версией системы. Приложения также стали собирать на 24% меньше информации, даже когда открыты. Об этом говорится в отчёте Fast Company со ссылкой на аналитиков Location Sciences.
В iOS 13 Apple внесла два ключевых изменения, чтобы решить проблему отслеживания геолокации в фоне. Во-первых, теперь приложения каждый раз спрашивают пользователей о разрешении на отслеживание геолокации. Во-вторых, даже если приложение получило постоянный доступ, система периодически предлагает его ограничить.
В последней версии Android 10 Google также ввела аналогичные возможности. Однако система пока не получила настолько же широкого распространения, как iOS 13.
В отчёте Location Sciences говорится, что ограничение данных заставило рекламные компании задуматься о других способах отслеживания геолокации. Для этого они начали собирать данные об IP-адресах, но это оказалось намного менее точным методом определения местоположения пользователей.
эппл красавы, заботятся о нас
Google заботится условно. Это его основной источник дохода.
Я сейчас в Мексике, тут есть Google Hotspot. Чтобы к нему подключится ты должен просмотреть рекламу и политика конфиденциальности соответствующая.