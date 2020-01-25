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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Пентагон отказался поддерживать ужесточение ограничений на продажи Huawei в США Материал редакции

Решение объяснили «необходимостью соблюдать баланс».

1 комментарий
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Минобороны и Минфин США отказались поддерживать запрет на работу Huawei в Америке. Из-за этого в Министерстве торговли отказались от предложения ужесточить ограничения. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на министра обороны Марка Эспера.

Глава ведомства объяснил своё решение необходимостью поддержки поставщиков технологических компаний. По словам Эспера, Минобороны стремится достичь этого баланса.

По состоянию на конец января 2020 года американские компании могут продавать Huawei чипы и другую электронику без лицензии. Однако для этого поставки должны идти из-за границы, а продукты —содержать не более 25% компонентов или патентов, созданных вне США.

Как выяснили в WSJ, Министерство торговли собирались ужесточить правила, чтобы компаниям стало ещё сложнее вести бизнес с Huawei. Ведомство хотело снизить уровень неамериканских технологий в компонентах до 10%, но в Пентагоне возразили, что это нанесёт вред производителям из США.

Huawei остаётся в чёрном списке США с мая 2019 года, когда американским компаниям запретили работать с производителем из Китая без лицензии. Из-за этого смартфоны Huawei лишились встроенной поддержки сервисов Google, а компании пришлось перестроить цепочку поставок компонентов, перейдя на собственное производство и европейских поставщиков.

#блокадаhuawei #huawei #сша #смартфоны #новости

Технологии
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1 комментарий
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Roman Sapon

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От надеюсь Трампу вменят импичмент, заебал он всех

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