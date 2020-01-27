Пользователи из Москвы, Петербурга, Челябинска и других городов рассказали, что не могут авторизоваться в сервисе.

Жалобы на сбои в работе сервиса на Downdetector

Пользователи «Почты Mail.ru» из Москвы, Петербурга, Челябинска и других городов пожаловались на сбои в работе сервиса. Согласно сайту Downdetector, на 11:20 по московскому времени на проблемы пожаловались 15,5 тысяч человек.

Пользователи заявили, не могут зайти в свои почтовые аккаунты: при попытке авторизации сервис выдаёт ошибку. Представители «Почты Mail.ru» рассказали TJ, что проблемы уже устраняют.

Небольшой процент пользователей почты испытывает сложности со входом в сервис. Мы уже определили причины неполадок, оперативно устраняем их и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают. пресс-служба «Почты Mail.ru»

tmwichy @tmwichy

Аккаунт не существует.. Серьезно? Он как бы с 2008 года @mailru почему я не могу войти в свой аккаунт почты?Аккаунт не существует.. Серьезно? Он как бы с 2008 года