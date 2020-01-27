Пользователи «Почты Mail.ru» пожаловались на сбои в работе сервиса. Неполадки уже устраняют
Материал редакции
Пользователи из Москвы, Петербурга, Челябинска и других городов рассказали, что не могут авторизоваться в сервисе.
Пользователи «Почты Mail.ru» из Москвы, Петербурга, Челябинска и других городов пожаловались на сбои в работе сервиса. Согласно сайту Downdetector, на 11:20 по московскому времени на проблемы пожаловались 15,5 тысяч человек.
Пользователи заявили, не могут зайти в свои почтовые аккаунты: при попытке авторизации сервис выдаёт ошибку. Представители «Почты Mail.ru» рассказали TJ, что проблемы уже устраняют.
Goodsanta
Божья кара для тех, кто в 2020 году еще использует почту от мэйла.
Рамблеровцы - вы следующие.
ZoibanaGoodsanta
Это как добровольно подписаться под полным анальным зондированием со стороны государства твоей личной жизни и работы
БояринZoibana
Предпочитаешь американское зондирование?
ZoibanaБоярин
Оно безопаснее для россиянина.
БояринZoibana
Кто чем хочет, тот тем и пользуется. Майл как почта нормальный сервис, если у кого-то шуточки оппозиционные, то конечно пользуйся гмайлом, а так кто чем хочет, тот тем и пользуется. И если у человека довольно простые требования к mail'y, то не нужно пиздеть мол божья кара и т.д.
ZoibanaБоярин
Сейчас даже патриотов давят. Под каток "самого гуманного суда" в мире может попасть каждый. По желанию левой пятки новой нейронной системы выявления неблагонадежных элементов. И абсолютно любая информация о тебе может быть использована против тебя же.
Покупал что-то на алике? Спонсировал распространение нового коронавируса.
Писал письмо в 2003-м году одному человечку? Человек свалил за границу, а значит ты - потенциально тоже можешь.
Получил спам от Ниггерийского принца про наследство? Сядешь за обналичку
БояринZoibana
Ппц у тебя примеры)
ZoibanaБоярин
Три из трех?
БояринZoibana
Ага, все три херня, ты можешь лучше
ZoibanaБоярин
Мне теперь не платят за это
Evgeny PetrovБоярин
Нормальный? У него максимально ущербный дизайн.
Валерий НикнеймБоярин
ФБР не вломится к тебе в Сызрани в 5 утра для обыска по делу о репосте смешной картинки про РПЦ.
БояринВалерий
Я бы не был так уверен
Ещё разБоярин
Они далеко, зонд не достанет.
БояринGoodsanta
А что с почтой mail не так? Наличие почты mail не обязует использовать другие их говносервисы
Nick RosenbergБоярин
Хотел было написать, что проще перечислить что с ней так, но не смог придумать ни одного пункта в пользу мейлру против того же яндекса хотя бы.
the.nightmarezБоярин
Если я даю в жопу, это ещё не значит, что я педик, ага.
GoodsantaБоярин
А что с почтой mail не так
На фоне полного отсутствия приватности, хотелось бы услышать хотя бы об одном достоинстве почты мэйла перед остальными сервисами.
Evgeny PetrovGoodsanta
Архивы писем вечно хранятся в подвалах КГБ, так что случайно удалённое письмо можно будет легко восстановить по запросу.
БояринGoodsanta
Почему сразу нужны достоинства перед другими? Есть достоинство, что она работает. Я вообще не припоминаю, чтобы майл ломался.
Многие почтой майл пользуюсь еще с начала 2000ых, поэтому много чего завязано на этой почте.
Не у всех есть требования к супер пупер шифрованию частной переписки, а если нужна, то пользуйтесь протонмэйлом.
Я не защищаю майл, понятно дело, что они на короткой рук с кем нужно, просто зачем гнать на людей, которые спокойно пользуются почтой. Их выбор.
Taktischer Corgi
Денис .Taktischer
Гребаные теомисты
Mikhail Lukup
Хороший повод, что бы перестать пользоваться сервисом. Тем более, что спецслужбы имеют доступ к переписке пользователей.
Владимир ДыркинMikhail
как рабочая почта сойдёт.
the.nightmarezВладимир
Нет.
GoodsantaВладимир
Единственное на что она годится - создать там ящик для спама из магазинов, что бы туда весь этот мусор присылался. И то, это твои интересы отслеживает
БояринGoodsanta
Так и пользуюсь, под мусор
GoodsantaБоярин
Ну тогда должен увидеть разницу между мэйлом и не мейлом:
БояринGoodsan…
Пользуюсь 3мя разными почтовыми службами. Они все для меня одинаковые. Что-то новое придумать в почтовой службе службе.
Mikhail LukupВладимир
У нас на работе были собственные адреса, не на базе Яндекса или Мэйл.ру
Владимир Дыркин
Мой мир тоже не работает :(
БояринВладимир
Мой мир для геев же
Владимир ДыркинБоярин
странно, я вроде натурал
БояринВладимир
Владимир ДыркинБоярин
на тж даже есть фоточка, где один гей этот мем воплотил в жизнь.
БояринВладимир
Не видел, сам придумал