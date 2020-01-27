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Технологии
Артём Мазанов
2193

Пользователи «Почты Mail.ru» пожаловались на сбои в работе сервиса. Неполадки уже устраняют Материал редакции

Пользователи из Москвы, Петербурга, Челябинска и других городов рассказали, что не могут авторизоваться в сервисе.

Жалобы на сбои в работе сервиса на Downdetector

Пользователи «Почты Mail.ru» из Москвы, Петербурга, Челябинска и других городов пожаловались на сбои в работе сервиса. Согласно сайту Downdetector, на 11:20 по московскому времени на проблемы пожаловались 15,5 тысяч человек.

Пользователи заявили, не могут зайти в свои почтовые аккаунты: при попытке авторизации сервис выдаёт ошибку. Представители «Почты Mail.ru» рассказали TJ, что проблемы уже устраняют.

Небольшой процент пользователей почты испытывает сложности со входом в сервис. Мы уже определили причины неполадок, оперативно устраняем их и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают.

пресс-служба «Почты Mail.ru»
tmwichy @tmwichy
@mailru почему я не могу войти в свой аккаунт почты?
Аккаунт не существует.. Серьезно? Он как бы с 2008 года
динозаврик @temakich
@e_mail_ru
@mailru
Ребят, выручайте как можно скорее!!!
Не могу получить доступ к своему почтовому ящику. Сайт поддержки вообще не открывается. https://t.co/3AzOJHteKC
Программист-похуист @SakhDelphi
@mailru, а кто принял решение его удалить, и почему именно сегодня?) https://t.co/UIxX6WT7OV

#новости #сбои

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36 комментариев
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Goodsanta

18

Божья кара для тех, кто в 2020 году еще использует почту от мэйла. 

Рамблеровцы - вы следующие.

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Zoibana

Goodsanta
4

Это как добровольно подписаться под полным анальным зондированием со стороны государства твоей личной жизни и работы

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Боярин

Zoibana
0

Предпочитаешь американское зондирование?

Ответить

Zoibana

Боярин
13

Оно безопаснее для россиянина.

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Боярин

Zoibana
2

Кто чем хочет, тот тем и пользуется. Майл как почта нормальный сервис, если у кого-то шуточки оппозиционные, то конечно пользуйся гмайлом, а так кто чем хочет, тот тем и пользуется. И если у человека довольно простые требования к mail'y, то не нужно пиздеть мол божья кара и т.д.

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Zoibana

Боярин
0

Сейчас даже патриотов давят. Под каток "самого гуманного суда" в мире может попасть каждый. По желанию левой пятки новой нейронной системы выявления неблагонадежных элементов. И абсолютно любая информация о тебе может быть использована против тебя же.

Покупал что-то на алике? Спонсировал распространение нового коронавируса.

Писал письмо в 2003-м году одному человечку? Человек свалил за границу, а значит ты - потенциально тоже можешь.

Получил спам от Ниггерийского принца про наследство? Сядешь за обналичку

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Боярин

Zoibana
0

Ппц у тебя примеры)

Ответить

Zoibana

Боярин
1

Три из трех?

Ответить

Боярин

Zoibana
–1

Ага, все три херня, ты можешь лучше

Ответить

Zoibana

Боярин
0

Мне теперь не платят за это

Ответить

Evgeny Petrov

Боярин
0

Нормальный? У него максимально ущербный дизайн.

Ответить

Валерий Никнейм

Боярин
5

ФБР не вломится к тебе в Сызрани в 5 утра для обыска по делу о репосте смешной картинки про РПЦ.

Ответить

Боярин

Валерий
–1

Я бы не был так уверен

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Ещё раз

Боярин
0

Они далеко, зонд не достанет.

Ответить

Боярин

Goodsanta
0

А что с почтой mail не так? Наличие почты mail не обязует использовать другие их говносервисы

Ответить

Nick Rosenberg

Боярин
1

Хотел было написать, что проще перечислить что с ней так, но не смог придумать ни одного пункта в пользу мейлру против того же яндекса хотя бы.

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the.nightmarez

Боярин
0

Если я даю в жопу, это ещё не значит, что я педик, ага.

Ответить

Goodsanta

Боярин
0

А что с почтой mail не так

На фоне полного отсутствия приватности, хотелось бы услышать хотя бы об одном достоинстве почты мэйла перед остальными сервисами.

Ответить

Evgeny Petrov

Goodsanta
0

Архивы писем вечно хранятся в подвалах КГБ, так что случайно удалённое письмо можно будет легко восстановить по запросу.

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Боярин

Goodsanta
0

Почему сразу нужны достоинства перед другими? Есть достоинство, что она работает. Я вообще не припоминаю, чтобы майл ломался. 

Многие почтой майл пользуюсь еще с начала 2000ых, поэтому много чего завязано на этой почте.

Не у всех есть требования к супер пупер шифрованию частной переписки, а если нужна, то пользуйтесь протонмэйлом.

Я не защищаю майл, понятно дело, что они на короткой рук с кем нужно, просто зачем гнать на людей, которые спокойно пользуются почтой. Их выбор.

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Taktischer Corgi

2
Ответить

Денис .

Taktischer
0

Гребаные теомисты

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Mikhail Lukup

0

Хороший повод, что бы перестать пользоваться сервисом. Тем более, что спецслужбы имеют доступ к переписке пользователей.

Ответить

Владимир Дыркин

Mikhail
2

как рабочая почта сойдёт. 

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the.nightmarez

Владимир
2

Нет.

Ответить

Goodsanta

Владимир
1

Единственное на что она годится - создать там ящик для спама из магазинов, что бы туда весь этот мусор присылался. И то, это твои интересы отслеживает

Ответить

Боярин

Goodsanta
0

Так и пользуюсь, под мусор

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Goodsanta

Боярин
0

Ну тогда должен увидеть разницу между мэйлом и не мейлом:

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Боярин

Goodsan…
0

Пользуюсь 3мя разными почтовыми службами. Они все для меня одинаковые. Что-то новое придумать в почтовой службе службе.

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Mikhail Lukup

Владимир
0

У нас на работе были собственные адреса, не на базе Яндекса или Мэйл.ру

Ответить

Владимир Дыркин

0

Мой мир тоже не работает :(

Ответить

Боярин

Владимир
0

Мой мир для геев же

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Владимир Дыркин

Боярин
1

странно, я вроде натурал 

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Боярин

Владимир
0
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Владимир Дыркин

Боярин
0

на тж даже есть фоточка, где один гей этот мем воплотил в жизнь.

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Боярин

Владимир
0

Не видел, сам придумал

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