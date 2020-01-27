Всё из-за бага с обоями на рабочем столе, который появился из-за последних патчей.

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Microsoft выпустит бесплатное обновление для Windows 7, несмотря на окончание поддержки системы. Оно исправит баг с чёрными обоями на рабочем столе после одного из последних патчей.

Согласно описанию на сайте, после установки патча KB4534310 обои на рабочем столе могли отображаться как чёрные в растянутом режиме. В других режимах изображения работают как обычно.

Баг появился вместе с патчем, который выпустили накануне прекращения поддержки системы. Сначала Microsoft собиралась выпустить исправление только для корпоративных клиентов, которые заплатили за расширенную программу поддержки, а теперь собирается выпустить его для всех владельцев Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1.