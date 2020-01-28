Прямой эфир
Там содержатся записи о 17 миллионах человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети.
В открытом доступе оказалась база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое», имеющих карты лояльности. Об этом пишут «Ведомости».
Документ содержит записи о 17 миллионах человек. Там указаны их ФИО, дата рождения и номер телефона. «Ведомостям» удалось дозвониться до некоторых человек, их имена и фамилии совпали с указанными в базе.
Как пишет газета, с сентября 2019 года часть этой базы с данными о 124 тысячах человек продавалась в даркнете за 15 тысяч рублей. Начиная с октября она начала пополняться и появляться на новых форумах.
Основатель DeviceLock, специализирующейся на кибербезопасности и защите данных, Ашот Оганесян заявил, что «база плохая – очень некачественно собранная, много опечаток, фиктивных дат рождения и номеров».
«Красное и белое» проверяет информацию об утечке личных данных и пока её не подтверждает. Представитель сети рассказал, что их базы закрыты от внешнего доступа.
Обновлено в 13:46:
Представитель розничной сети алкомаркетов «Красное и белое» в разговоре с «Ведомостями» заявил, что к утечке может быть причастен один из сотрудников сети. Компания начала служебное расследование и пообещала объявить о его результатах позже.
Основатель DeviceLock, специализирующейся на кибербезопасности и защите данных, Ашот Оганесян заявил, что «база плохая – очень некачественно собранная, много опечаток, фиктивных дат рождения и номеров».
Потому что я например никогда не даю свои настоящие имя, телефон и почту. Потому что заебут спамом
И вообще, откуда Ашот знает правильные даты рождения и номера, чтобы сравнивать?
там скорее вссего просто написаны даты которые тупо не реалистичные
Фиктивная дата рождения, скорее всего, имеет вид 01.01.1991, или 01.01.2000, и таких, наверное, очень много, поэтому он сделал такие выводы. Я везде ставлю 01.01.1991, например.
По псевдонимам разным легко можно отследить, с кого начался спам.
Некоторые хитрые: просят код подтверждения при получении карточки сказать с телефона.
Нет, ты представляешь. Пишу тебе ответ, а звонит спам-хуила очередная на домашний.
Зоибана Арсений Петрович, скажите, а вы точно родились 1 января 1900-ого года? Если да, то у нас для вас подарок, как самому старому клиенту - мазь от геморроя. Мы не уверены, есть ли у вас в 120 лет жопа, но она с экстрактом ромашки, поэтому и просто как крем для рук сойдет.
Там друг за другом идут повторяющиеся даты типа 01.01.1975 у десятка человек подряд
Это их бывший SMM мстит после того как его уволили
Самая полная перепись олконавтов страны.
Какое проверочное слово в «олконавте»?
Алён, Яшин не тот человек, которого нужно поправлять, это самый настоящий граммарнаци, так что если что-то у него написано неправильно, значит это "авторский стиль", я знаю (просто проинформировал).
Даже боюсь представить кому нужна база с алконавтами и любителями дешевого поила.
Вчера смотрел вью с Хачуяном, он как раз упоминал для чего нужны магазинам эти карты.
Я так понял, Волков его в своем фейсбучике хейтил, так что не удивлюсь, если в умах он не только следить за детьми призывал
О блин, скиньте мне плиз. А то у меня карточка КБ очень старая и не помню на какой номер регистрировался, а без этого не меняют на новый
Где ссылка?
А где база-то?
И никто так и не дал ссылку на базу...
Блокнот не открыл, WordPad сожрал 3.5 Гб но всё равно повис, встроенный в Total Commander открыл без проблем и ничего не сожрал вообще))
Нашёл двух членов семьи: имя и отчество в виде И.О., у одного номер старый, у второго актуальный.
У меня нет счетов и я не боялся утечки, но теперь банки будут знать, что я бухаю... вотэтоповорот
База ебаная три с половиной гига памяти сжирает при открытии. Комп чуть не повис нахуй
Ты блокнотом что ли открывал?
ага. А чем надо было?
AkelPad, Notepad++, Sublime Text
а как ты её открыл блокнотом, если такого размера файлы он не поддерживает?
Похоже база старая. Я заводил карточку в 2016 где-то и её в базе нет
Сходил в банк за кредитом ,сказали идите нахуй мы знаем про вашу скидку 10% в КБ.
Такая дичь. Зайдите в приложение. Нету там нихуя про телефоны и даты рождения. Кто то просто насрал КБ
Телефон оставляешь при получении карты лояльности, если мне память не изменяет. Я лично нашёл себя в базе с правильным номером телефона и полным ФИО, только день рождения неправильный - девочка-работница видимо поленилась вбивать.