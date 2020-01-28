Там содержатся записи о 17 миллионах человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети.

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В открытом доступе оказалась база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое», имеющих карты лояльности. Об этом пишут «Ведомости».

Документ содержит записи о 17 миллионах человек. Там указаны их ФИО, дата рождения и номер телефона. «Ведомостям» удалось дозвониться до некоторых человек, их имена и фамилии совпали с указанными в базе.

​Опубликованная база данных

Как пишет газета, с сентября 2019 года часть этой базы с данными о 124 тысячах человек продавалась в даркнете за 15 тысяч рублей. Начиная с октября она начала пополняться и появляться на новых форумах.

Основатель DeviceLock, специализирующейся на кибербезопасности и защите данных, Ашот Оганесян заявил, что «база плохая – очень некачественно собранная, много опечаток, фиктивных дат рождения и номеров».