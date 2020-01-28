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Технологии
Артём Мазанов
3417

«Ведомости»: в открытом доступе оказалась база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое» Материал редакции

Там содержатся записи о 17 миллионах человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети.

39 комментариев
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В открытом доступе оказалась база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое», имеющих карты лояльности. Об этом пишут «Ведомости».

Документ содержит записи о 17 миллионах человек. Там указаны их ФИО, дата рождения и номер телефона. «Ведомостям» удалось дозвониться до некоторых человек, их имена и фамилии совпали с указанными в базе.

​Опубликованная база данных

Как пишет газета, с сентября 2019 года часть этой базы с данными о 124 тысячах человек продавалась в даркнете за 15 тысяч рублей. Начиная с октября она начала пополняться и появляться на новых форумах.

Основатель DeviceLock, специализирующейся на кибербезопасности и защите данных, Ашот Оганесян заявил, что «база плохая – очень некачественно собранная, много опечаток, фиктивных дат рождения и номеров».

«Красное и белое» проверяет информацию об утечке личных данных и пока её не подтверждает. Представитель сети рассказал, что их базы закрыты от внешнего доступа.

#новости #утечки

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39 комментариев
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Zoibana

4

Основатель DeviceLock, специализирующейся на кибербезопасности и защите данных, Ашот Оганесян заявил, что «база плохая – очень некачественно собранная, много опечаток, фиктивных дат рождения и номеров».

Потому что я например никогда не даю свои настоящие имя, телефон и почту. Потому что заебут спамом

Ответить

Эдуард Гладышев

Zoibana
8

И вообще, откуда Ашот знает правильные даты рождения и номера, чтобы сравнивать?

Ответить

Игорь

Эдуард
20

У него есть база мвд с местного рынка

Ответить

Станислав Есин

Игорь
0

в голос

Ответить

ouxen

Игорь
0

не с рынка, а от родни, которая опутала силовые органы

Ответить

Alexandr Strijov

Эдуард
3

Ну там даты типа 0101.1920 или 01.01.1990 у каждого второго

Ответить

Viktor Vasilyev

Эдуард
0

там скорее вссего просто написаны даты которые тупо не реалистичные

Ответить

Zoibana

Эдуард
0

Он начальник отделения полиции

Ответить

Zoibana

Zoibana
2

Зато всегда радуюсь, когда меня называют Арсением или Алевтиной

Ответить

Михаил Фоменков

Zoibana
1

По псевдонимам разным легко можно отследить, с кого начался спам.

Некоторые хитрые: просят код подтверждения при получении карточки сказать с телефона.

Ответить

Zoibana

Михаил
7

Ага. Особенно смешно когда звонят из СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ СБЕРБАНКА и обращаются ко мне как Зоибана

Ответить

Михаил Фоменков

Zoibana
3

Нет, ты представляешь. Пишу тебе ответ, а звонит спам-хуила очередная на домашний.

Ответить

Михаил Фоменков

Михаил
1

Вернее, даже не спам, а откровенно мошенническая.

Ответить

Михаил Фоменков

Zoibana
2

А ты поправляй: Анабиоз.

Ответить

0 Yeblonski

Zoibana
1

Зоибана Арсений Петрович, скажите, а вы точно родились 1 января 1900-ого года? Если да, то у нас для вас подарок, как самому старому клиенту - мазь от геморроя. Мы не уверены, есть ли у вас в 120 лет жопа, но она с экстрактом ромашки, поэтому и просто как крем для рук сойдет.

Ответить

ouxen

Zoibana
0
Ответить

Аня Селезнёва

2

Это их бывший SMM мстит после того как его уволили

Ответить

Zoibana

Аня
2

На самом деле это при обысках фсб забрали базу и решили подзаработать

Ответить

сироп от щекотки

1

Вчера смотрел вью с Хачуяном, он как раз упоминал для чего нужны магазинам эти карты.

Ответить

Грэм Грэмский

сироп
4

Чтобы продавать в даркнете? Я так и знал

Ответить

Изя Слоу

сироп
0

Это не тот ли уёбок, что хотел за детьми в инете следить?

Ответить

Авдеев

–2

Даже боюсь представить кому нужна база с алконавтами и любителями дешевого поила. 

Ответить

Игорь

Авдеев
4

Продавцам

Ответить

Yaroslav Slepukhin

Авдеев
1

Отличный магазинчик у дома.

Ответить

Михаил Фоменков

Авдеев
0

Не бойся, они с планеты Нибиру.

Ответить

Михаил Левит

Авдеев
0

Я там сосиски покупаю.

Ответить

Dmitry Yashin

1

Самая полная перепись олконавтов страны.

Ответить

Алена Яровая

Dmitry
0

Какое проверочное слово в «олконавте»?

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Алена
1

Алён, Яшин не тот человек, которого нужно поправлять, это самый настоящий граммарнаци, так что если что-то у него написано неправильно, значит это "авторский стиль", я знаю (просто проинформировал).

Ответить

Zoibana

Алена
0

Эронея

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Zoibana
1

болие-лимение

Ответить

Dmitry Yashin

Zoibana
0

Дионис

Ответить

Роман Белоус

1

Где ссылка?

Ответить

Peters Wolfgang

Роман
0

в телеге - Freedom Fox

Ответить

Yury Grinev

1

И никто так и не дал ссылку на базу...

Ответить

Петр Максимов

Yury
0

В тексте Ведомостей указан тг-канал, в котором есть вся база

Ответить

Кирилл Рамазан

1

О блин, скиньте мне плиз. А то у меня карточка КБ очень старая и не помню на какой номер регистрировался, а без этого не меняют на новый 

Ответить

Yaroslav Slepukhin

Кирилл
0

Они вроде карты не восстанавливают.

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Эмиль Рубанов

1

А где база-то?

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