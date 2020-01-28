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что происходит в интернете
Там содержатся записи о 17 миллионах человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети.
В открытом доступе оказалась база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое», имеющих карты лояльности. Об этом пишут «Ведомости».
Документ содержит записи о 17 миллионах человек. Там указаны их ФИО, дата рождения и номер телефона. «Ведомостям» удалось дозвониться до некоторых человек, их имена и фамилии совпали с указанными в базе.
Как пишет газета, с сентября 2019 года часть этой базы с данными о 124 тысячах человек продавалась в даркнете за 15 тысяч рублей. Начиная с октября она начала пополняться и появляться на новых форумах.
Основатель DeviceLock, специализирующейся на кибербезопасности и защите данных, Ашот Оганесян заявил, что «база плохая – очень некачественно собранная, много опечаток, фиктивных дат рождения и номеров».
«Красное и белое» проверяет информацию об утечке личных данных и пока её не подтверждает. Представитель сети рассказал, что их базы закрыты от внешнего доступа.
Основатель DeviceLock, специализирующейся на кибербезопасности и защите данных, Ашот Оганесян заявил, что «база плохая – очень некачественно собранная, много опечаток, фиктивных дат рождения и номеров».
Потому что я например никогда не даю свои настоящие имя, телефон и почту. Потому что заебут спамом
И вообще, откуда Ашот знает правильные даты рождения и номера, чтобы сравнивать?
там скорее вссего просто написаны даты которые тупо не реалистичные
По псевдонимам разным легко можно отследить, с кого начался спам.
Некоторые хитрые: просят код подтверждения при получении карточки сказать с телефона.
Нет, ты представляешь. Пишу тебе ответ, а звонит спам-хуила очередная на домашний.
Зоибана Арсений Петрович, скажите, а вы точно родились 1 января 1900-ого года? Если да, то у нас для вас подарок, как самому старому клиенту - мазь от геморроя. Мы не уверены, есть ли у вас в 120 лет жопа, но она с экстрактом ромашки, поэтому и просто как крем для рук сойдет.
Это их бывший SMM мстит после того как его уволили
Вчера смотрел вью с Хачуяном, он как раз упоминал для чего нужны магазинам эти карты.
Даже боюсь представить кому нужна база с алконавтами и любителями дешевого поила.
Самая полная перепись олконавтов страны.
Какое проверочное слово в «олконавте»?
Алён, Яшин не тот человек, которого нужно поправлять, это самый настоящий граммарнаци, так что если что-то у него написано неправильно, значит это "авторский стиль", я знаю (просто проинформировал).
Где ссылка?
И никто так и не дал ссылку на базу...
О блин, скиньте мне плиз. А то у меня карточка КБ очень старая и не помню на какой номер регистрировался, а без этого не меняют на новый