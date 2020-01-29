Режим показывали ещё на презентации iPhone 11, но владельцы новых айфонов (XR и выше) могут опробовать его только сейчас.

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Фото The Verge

На осенней презентации iPhone 11 в 2019 году Apple продемонстрировала режим, позволяющий снимать на несколько камер одновременно. Область применения режима понятна: можно сразу записывать разные планы (например, стандартная камера + телеобъектив) или снимать одновременно событие и свою реакцию на «фронталку». Или, допустим, интервью. Но функция не становилось доступной в айфонах несколько месяцев.

28 января Filmic выпустила бесплатное приложение DoubleTake, добавляющее режим, показанный на презентации Apple. Оно работает с моделями iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max и Xr. Изначально функция должна была стать частью приложения FiLMiC Pro, но пока что её вывели в отдельный сервис. TJ проверил работу DoubleTake с помощью главного редактора Сергея Звезды и его пекинеса Лео.

Приложение стартует с выбора камер. Если на телефоне их больше двух, то все сразу использовать всё равно не выйдет. Например, на iPhone 11 Pro нужно будет выбрать, с каких двух камер захватывать изображение — со стандартной, сверхширокоугольной, телефото или «фронталки».

Из настроек — только частота кадров: 24, 25 или 30 кадров в секунду. Всё записывается в 1080p — на 4K перейти нельзя.

Также нужно выбрать режим съёмки. Всего есть три формата — и у каждого есть свои плюсы и минусы.

Режим «разделённого экрана» — при записи экран просто делиться пополам, каждое поле занимает своя камера. Самый понятный сценарий использования: вывести на одну половину видео с основной камеры, а на вторую — с фронтальной;

Режим «картинка в картинке» — при записи экран заполняется видеопотоком с одной камеры, а видео со второй показывается в небольшом окне. Окно при этом можно передвигать как угодно и даже на время убирать с экрана;

Последний режим более профессиональный — он выглядит как «картинка в картинке», но на деле одновременно записывает потоки с двух разных камер и сохраняет в два разных файла. А затем планы можно монтировать по желанию.

Сможет ли режим DoubleTake стать популярным среди обычных пользователей, сказать пока сложно. Западные журналисты пишут, что приложение ощущается как «что-то новое», а наличие на моделях вроде XR делает функцию гораздо доступнее, чем просто развлечение для владельцев самых дорогих айфонов. Но, по крайней мере, с помощью DoubleTake можно делать так.

А вот немного примеров от журналистов и блогеров.

Rich DeMuro @richdemuro https://t.co/1asvYeuLav There is a new iPhone app called DoubleTake that lets you record from two cameras at once. Here’s a look. So cool!!! Download: https://apps.apple.com/us/app/doubletake-by-filmic-pro/id1478041592?ls=1