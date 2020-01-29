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Режим показывали ещё на презентации iPhone 11, но владельцы новых айфонов (XR и выше) могут опробовать его только сейчас.
На осенней презентации iPhone 11 в 2019 году Apple продемонстрировала режим, позволяющий снимать на несколько камер одновременно. Область применения режима понятна: можно сразу записывать разные планы (например, стандартная камера + телеобъектив) или снимать одновременно событие и свою реакцию на «фронталку». Или, допустим, интервью. Но функция не становилось доступной в айфонах несколько месяцев.
28 января Filmic выпустила бесплатное приложение DoubleTake, добавляющее режим, показанный на презентации Apple. Оно работает с моделями iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max и Xr. Изначально функция должна была стать частью приложения FiLMiC Pro, но пока что её вывели в отдельный сервис. TJ проверил работу DoubleTake с помощью главного редактора Сергея Звезды и его пекинеса Лео.
Приложение стартует с выбора камер. Если на телефоне их больше двух, то все сразу использовать всё равно не выйдет. Например, на iPhone 11 Pro нужно будет выбрать, с каких двух камер захватывать изображение — со стандартной, сверхширокоугольной, телефото или «фронталки».
Из настроек — только частота кадров: 24, 25 или 30 кадров в секунду. Всё записывается в 1080p — на 4K перейти нельзя.
Также нужно выбрать режим съёмки. Всего есть три формата — и у каждого есть свои плюсы и минусы.
Сможет ли режим DoubleTake стать популярным среди обычных пользователей, сказать пока сложно. Западные журналисты пишут, что приложение ощущается как «что-то новое», а наличие на моделях вроде XR делает функцию гораздо доступнее, чем просто развлечение для владельцев самых дорогих айфонов. Но, по крайней мере, с помощью DoubleTake можно делать так.
А вот немного примеров от журналистов и блогеров.
И обучающий ролик от Filmic.