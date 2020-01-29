Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Arthur Khamzin
359

В сервисе видеосвязи Zoom нашли уязвимость, которая позволяла прослушивать конференции без пароля. Её уже исправили Материал редакции

Разработчики добавили в приложение пароль по умолчанию для всех конференций.

0 Обсудить
В закладки

В работе сервиса Zoom обнаружили уязвимость, позволяющую прослушивать конференции и просматривать передаваемые файлы. Разработчики уже исправили дефект, пишет «Коммерсант».

Хакеры могли получить доступ только к файлам и конференциям без паролей. Дефект в программе обнаружила группа специалистов из израильской компании в сфере кибербезопасности Check Point Software Technologies. Эксперты сообщили об уязвимости разработчикам Zoom, после чего те исправили её.

Создатели сервиса ввели обязательное использование пароля во всех видеоконференциях по умолчанию. На запрос «Коммерсанта» о деталях уязвимости в Zoom не ответили.

Руководитель отдела аналитики InfoWatch Андрей Арсентьев считает, что в будущем хакеры будут активнее использовать уязвимости каналов видео-конференц-связи. Руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин отметил, что серьёзную уязвимость представляет недостаточная проверка передаваемых файлов. В результате передачи заражённого файла злоумышленники могут получить контроль на сервером, считает эксперт.

Zoom — это одна из крупнейших платформ для видеозвонков. Согласно сайту фирмы, среди её заказчиков Uber, биржа Nasdaq, корпоративный мессенджер Slack и другие компании.

#новости #кибербезопасность #сервисы

Технологии
Подписан
Отписаться
DoubleTake — приложение для айфонов, позволяющее снимать видео на две камеры одновременно
Режим показывали ещё на презентации iPhone 11, но владельцы новых айфонов (XR и выше) могут опробовать его только сейчас.
1
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 139447, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 29 Jan 2020 08:14:34 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 139447, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/139447\/get","add":"\/comments\/139447\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/139447"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Если можно, отзовите свои проклятья»: Ургант извинился за коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж
Из-за этого изображения православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства, а депутат Госдумы — возбудить уголовное дело.
100
Интернет и мемы
«Я не багаж»: в сети запустили флешмоб, потребовав от «Аэрофлота» гуманности при перевозе домашних животных
После гибели двух котов в багаже «Аэрофлот» говорит о готовности к переменам, но во всём винит грузчиков аэропорта.
183
Новости
В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Двое госпитализированных с подозрением на коронавирус, недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Женщина прибыла 4 дня назад из Китая. Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать ее. Похожая ситуация и с мужчиной.
113
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Начинайте свой день с коронавируса
24
Новости
Американец отсудил 100 тысяч долларов по делу о расизме. Он не смог положить эти деньги в банк и снова заявил о расизме
Сотрудники банка посчитали чеки мошенническими и вызвали полицию.
233
Интернет и мемы
🤔
35

Прямой эфир

Заур Зауров

Mail.ru Group начала принимать…

0 Yeblonski

ФБК нашёл у семьи нового…

Zoibana

Лучший ситком всех времен

Унылый Лось

Лучший ситком всех времен

Goodsanta

Лучший ситком всех времен

Алексей Селезнев

Лучший ситком всех времен

Goodsanta

Лучший ситком всех времен

yarko

Обычная серая мышь

Glebov

Патриарх Кирилл сравнил…

Унылый Лось

Лучший ситком всех времен

Заур Зауров

Mail.ru Group начала принимать…

4 shizzle ma nizzle

Лучший ситком всех времен

Антон Сциталов

DoubleTake — приложение для…

Сергей Рязанцев

Лучший ситком всех времен

Унылый Лось

Лучший ситком всех времен

Сергей Рязанцев

Лучший ситком всех времен

Дмитрий Вольневич

В Калуге отменили концерт…

Zoibana

Привет

Yaroslav Maltsev

ФБК нашёл у семьи нового…

Zoibana

Привет
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]