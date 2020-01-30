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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Avast собралась ликвидировать дочернюю компанию, которой передавала личные данные пользователей Материал редакции

До этого в компании говорили, что не видят проблемы в сборе данных.

11 комментариев
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Компания-разработчик антивируса Avast объявила о планах прекратить передачу данных пользователей и ликвидировать дочернюю фирму Jumpshot. Внутренний функционал продуктов при этом не изменится. Об этом говорится в блоге Avast.

По словам главы Avast Ондрей Влчека, главная миссия компании состоит в сохранении безопасности пользователей и обеспечении их средствами контроля над приватностью. Из-за этого компания решила прекратить любые практики, которые подрывают доверие клиентов.

Мы бдительно следим за приватностью пользователей и предприняли оперативные действия по прекращению работы Jumpshot после того, как пользователи подвергли сомнениям предоставление данных этой компании.

Ондрей Влчек
гендиректор Avast

Jumpshot продолжит работать и платить подрядчикам до окончания работы. Компания уведомит клиентов о прекращении деятельности в ближайшее время.

Впервые о сборе и передаче данных пользователей Avast стало известно в декабре 2019 года. Тогда Forbes сообщило, что компания с 2013 года продаёт предпочтения клиентов, а Влчек заявил, что в них нет персональных данных и работа Jumpshot почти не приносит доходов.

#новости #антивирусы #приватность

Технологии
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11 комментариев
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Кевин Бейкон

0

Ну все, теперь данные пользователей разлетятся по интернету, как это обычно бывает. В принципе, как это не странно, я думаю что Аваст сможет справится с утечкой, если такова будет, хотя не хотелось бы что бы получили базы данных с данными своих пользователей какие то недоброжелатели.

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Goodsanta

Кевин
9

Ну если ты используешь бесплатный антивирус с уверенностью, что данные, которые ты предоставляешь, будут конфиденциальны - то это не компания, а ты дурачок.

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Александра Хотимченко

Goodsanta
0

Хех, а думаешь купил лицензию и ты защищён?

Ответить

Goodsanta

Александра
1

Нет, но если в условиях использования лицензии указана конфиденциальность данных пользователя, и эти данные я указываю только при использовании этого продукта, то в случае, если они сливаются в сеть у меня есть право требования возмещения убытков. В бесплатных сервисах - извинити.

Ответить

Goodsanta

Goodsanta
1

Тут вопрос, конечно, в доказываемости того факта, что именно эта компания слила данные. Но это уже другая история. 

Ответить

Goodsanta

Goodsanta
1

На самом деле тут отличная аналогия с презервативами:
Если мужик ими не пользуется во время секса, то факт беременности для него хоть и будет неожиданным, но он сознательно допускал такую возможность.
При наличии презерватива шанс беременности (слива личных данных) куда меньше, но все же возможен, и вот ему ты уже будешь удивлен куда искреннее и куда больше.

Ответить

Александра

Goodsan…
0

Неплохая аналогия 

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Новая папка

Александра
0

Суть в том, что благотворительность — это не про программные продукты.

Ответить

Владимир Земсков

1

Если вы не платите за продукт или услугу, то вы не клиент, а товар.

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Новая папка

0

работа Jumpshot почти не приносит доходов

Кто бы сомневался. Не заносить же биткоины в декларацию, верно?

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Александр Иванов

0

Jumpshot

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