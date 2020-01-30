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До этого в компании говорили, что не видят проблемы в сборе данных.
Компания-разработчик антивируса Avast объявила о планах прекратить передачу данных пользователей и ликвидировать дочернюю фирму Jumpshot. Внутренний функционал продуктов при этом не изменится. Об этом говорится в блоге Avast.
По словам главы Avast Ондрей Влчека, главная миссия компании состоит в сохранении безопасности пользователей и обеспечении их средствами контроля над приватностью. Из-за этого компания решила прекратить любые практики, которые подрывают доверие клиентов.
Jumpshot продолжит работать и платить подрядчикам до окончания работы. Компания уведомит клиентов о прекращении деятельности в ближайшее время.
Впервые о сборе и передаче данных пользователей Avast стало известно в декабре 2019 года. Тогда Forbes сообщило, что компания с 2013 года продаёт предпочтения клиентов, а Влчек заявил, что в них нет персональных данных и работа Jumpshot почти не приносит доходов.
Ну все, теперь данные пользователей разлетятся по интернету, как это обычно бывает. В принципе, как это не странно, я думаю что Аваст сможет справится с утечкой, если такова будет, хотя не хотелось бы что бы получили базы данных с данными своих пользователей какие то недоброжелатели.
Хех, а думаешь купил лицензию и ты защищён?
Нет, но если в условиях использования лицензии указана конфиденциальность данных пользователя, и эти данные я указываю только при использовании этого продукта, то в случае, если они сливаются в сеть у меня есть право требования возмещения убытков. В бесплатных сервисах - извинити.
На самом деле тут отличная аналогия с презервативами:
Если мужик ими не пользуется во время секса, то факт беременности для него хоть и будет неожиданным, но он сознательно допускал такую возможность.
При наличии презерватива шанс беременности (слива личных данных) куда меньше, но все же возможен, и вот ему ты уже будешь удивлен куда искреннее и куда больше.
Суть в том, что благотворительность — это не про программные продукты.
работа Jumpshot почти не приносит доходов
Кто бы сомневался. Не заносить же биткоины в декларацию, верно?