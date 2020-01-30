До этого в компании говорили, что не видят проблемы в сборе данных.

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Компания-разработчик антивируса Avast объявила о планах прекратить передачу данных пользователей и ликвидировать дочернюю фирму Jumpshot. Внутренний функционал продуктов при этом не изменится. Об этом говорится в блоге Avast.

По словам главы Avast Ондрей Влчека, главная миссия компании состоит в сохранении безопасности пользователей и обеспечении их средствами контроля над приватностью. Из-за этого компания решила прекратить любые практики, которые подрывают доверие клиентов.

Мы бдительно следим за приватностью пользователей и предприняли оперативные действия по прекращению работы Jumpshot после того, как пользователи подвергли сомнениям предоставление данных этой компании. Ондрей Влчек гендиректор Avast

Jumpshot продолжит работать и платить подрядчикам до окончания работы. Компания уведомит клиентов о прекращении деятельности в ближайшее время.