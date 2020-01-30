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Технологии
Дамир Камалетдинов
912

Giphy «перенесёт» гифки из сервиса в реальный мир к Дню Святого Валентина Материал редакции

Зацикленную картинку можно будет «распечатать» и подарить второй половинке.

3 комментария
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К Дню Святого Валентина Giphy позволит перенести гифки из сервиса в реальный мир. Для этого компания договорилась со стартапом Infinite Objects, который занимается «видеопечатью».

Пользователи могут выбрать из шести готовых вариантов или вставить собственную картинку. Infinite Objects перенесёт её на цифровой дисплей, который помещён в специальную рамку. Одна «гифка» обойдётся в 49 долларов.

Коллекцию из шести готовых вариантов создали в Giphy Studios — дочернем креативным агентстве компании. В основе подборки небольшие анимации с влюблёнными вишней, котами и динозаврами.

Несмотря на то, что устройство, по сути, является цифровой рамкой, пользователи не смогут самостоятельно поменять предустановленное видео. На сайте Infinite Objects объясняется, что это сделано специально: компания позиционирует продукт скорее как возможность «коллекционировать искусство».

Вы покупаете не гаджет, вы коллекционируете видео. Infinite Object — это зацикленный ролик на постоянном дисплее, который вы не можете обновить. У него нет кнопок, соединений или приложения.

с сайта Infinite Objects

#сервисы #новости

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3 комментария
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Павел Фролов

13

Зумеры придумали цифровые фоторамки

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exwaifu

3

который вы не можете обновить. У него нет кнопок, соединений или приложения

И нахуя он нужен?

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Yuriy Kovalets

0

За 49 долларов можно купить планшет на алике и хоть весь гифи там зациклить.

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