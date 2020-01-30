Зацикленную картинку можно будет «распечатать» и подарить второй половинке.

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К Дню Святого Валентина Giphy позволит перенести гифки из сервиса в реальный мир. Для этого компания договорилась со стартапом Infinite Objects, который занимается «видеопечатью».

Пользователи могут выбрать из шести готовых вариантов или вставить собственную картинку. Infinite Objects перенесёт её на цифровой дисплей, который помещён в специальную рамку. Одна «гифка» обойдётся в 49 долларов.

Коллекцию из шести готовых вариантов создали в Giphy Studios — дочернем креативным агентстве компании. В основе подборки небольшие анимации с влюблёнными вишней, котами и динозаврами.

Несмотря на то, что устройство, по сути, является цифровой рамкой, пользователи не смогут самостоятельно поменять предустановленное видео. На сайте Infinite Objects объясняется, что это сделано специально: компания позиционирует продукт скорее как возможность «коллекционировать искусство».