Фабрики продлили каникулы из-за распространения заболевания.

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Компания Apple и ряд китайских производителей (Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo) приостановили поставки устройств в Россию из-за вспышки коронавируса. Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника от партнёров вышеупомянутых брендов.

Один из источников рассказал, что из-за распространения заболевания фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля. Соответствующие письма компании разослали своим партнёрам. Он также утверждает, что это не окончательный срок и он может быть продлён ещё. Другой источник уточнил, что аналогичная ситуация сложилась на производстве Apple, которое тоже расположено в Китае. Источник одного из поставщиков пояснил, что компании переключаются на поставки из других регионов Китая и Азии, где производят технику.

Представитель Vivo подтвердил смещение графика поставок на две недели из-за продления каникул. В компании отметили, что это не вызовет дефицита смартфонов, потому что в указанный период производители планируют повышенные объёмы поставок из-за новогодних каникул и китайских праздников. МТС, «Мегафон», «Связной», «М.Видео—Эльдорадо» и «Вымпелком» также считают, что нехватки устройств не возникнет.

Директор подразделения «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков утверждает, что задержка в две недели не окажет заметного влияния на рынок. По его мнению, дефицит может возникнуть при задержке поставок до пяти недель.