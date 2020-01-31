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Фабрики продлили каникулы из-за распространения заболевания.
Компания Apple и ряд китайских производителей (Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo) приостановили поставки устройств в Россию из-за вспышки коронавируса. Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника от партнёров вышеупомянутых брендов.
Один из источников рассказал, что из-за распространения заболевания фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля. Соответствующие письма компании разослали своим партнёрам. Он также утверждает, что это не окончательный срок и он может быть продлён ещё. Другой источник уточнил, что аналогичная ситуация сложилась на производстве Apple, которое тоже расположено в Китае. Источник одного из поставщиков пояснил, что компании переключаются на поставки из других регионов Китая и Азии, где производят технику.
Представитель Vivo подтвердил смещение графика поставок на две недели из-за продления каникул. В компании отметили, что это не вызовет дефицита смартфонов, потому что в указанный период производители планируют повышенные объёмы поставок из-за новогодних каникул и китайских праздников. МТС, «Мегафон», «Связной», «М.Видео—Эльдорадо» и «Вымпелком» также считают, что нехватки устройств не возникнет.
Директор подразделения «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков утверждает, что задержка в две недели не окажет заметного влияния на рынок. По его мнению, дефицит может возникнуть при задержке поставок до пяти недель.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что остановка поставок может вызвать подорожание техники. Он считает, что к концу февраля цены вырастут на 10-15%.
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китайские производители смартфонов и Apple приостановили поставки устройств
Источник одного из поставщиков пояснил, что компании переключаются на поставки из других регионов Китая
Привет, Артур.