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Квадрокоптеры подлетают к жителям и говорят им сидеть дома и надевать маски.
В Китае полицейские начали использовать дроны с громкоговорителями, чтобы предупредить людей о вспышке нового коронавируса. Жителей призывают остаться дома и не ходить без масок. На необычный способ борьбы с вирусом обратили внимание в государственном издании Global Times.
Судя по опубликованному газетой ролику, полицейские прикрепили к дронам рацию, с помощью которой общаются с жителями. Квадрокоптеры с громкоговорителям находят людей, которые находятся на улице в холода без масок, и предупреждают их об опасности.
В одном из случаев дрон накричал на одинокую женщину, которая находилась на холоде без маски. В другом — сказал маленькому ребёнку, что «коронавирус — это серьёзно и нужно бежать».
Вспышка слева, вспышка справа,
Просто всем пизда настала 😇
Они уже мертвы 😏
Напомнило сцену из фильма «Я Робот» там где у них загорается крассная лампочка и они говорят «не выходите из дома, это небезопасно» и еще суки так руку выставляют
Зашёл за этой картинкой
А маски реально спасают? Чего они к ним так привязались?
Если ты чихаешь и кашляешь и на тебя надеть маску - ты будешь сущетсвенно безопаснее для окружающих. Помогает