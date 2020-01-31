Квадрокоптеры подлетают к жителям и говорят им сидеть дома и надевать маски.

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В Китае полицейские начали использовать дроны с громкоговорителями, чтобы предупредить людей о вспышке нового коронавируса. Жителей призывают остаться дома и не ходить без масок. На необычный способ борьбы с вирусом обратили внимание в государственном издании Global Times.

Судя по опубликованному газетой ролику, полицейские прикрепили к дронам рацию, с помощью которой общаются с жителями. Квадрокоптеры с громкоговорителям находят людей, которые находятся на улице в холода без масок, и предупреждают их об опасности.