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Технологии
Дамир Камалетдинов
816

В Китае полиция начала предупреждать о вспышке нового коронавируса с помощью дронов с громкоговорителем Материал редакции

Квадрокоптеры подлетают к жителям и говорят им сидеть дома и надевать маски.

17 комментариев
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В Китае полицейские начали использовать дроны с громкоговорителями, чтобы предупредить людей о вспышке нового коронавируса. Жителей призывают остаться дома и не ходить без масок. На необычный способ борьбы с вирусом обратили внимание в государственном издании Global Times.

Судя по опубликованному газетой ролику, полицейские прикрепили к дронам рацию, с помощью которой общаются с жителями. Квадрокоптеры с громкоговорителям находят людей, которые находятся на улице в холода без масок, и предупреждают их об опасности.

В одном из случаев дрон накричал на одинокую женщину, которая находилась на холоде без маски. В другом — сказал маленькому ребёнку, что «коронавирус — это серьёзно и нужно бежать».

#вирусизкитая #новости #китай

Технологии
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17 комментариев
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Мошиндейр Омаев

6

Вспышка слева, вспышка справа,
Просто всем пизда настала 😇

Ответить

Сергей Колегов

Мошиндейр
4

Они уже мертвы 😏

Ответить

Мошиндейр Омаев

Сергей
3
Ответить

Жодан Наниев

Мошиндейр
2

NANI??!

Ответить

Сергей Колегов

Мошиндейр
0

Сообщение потёрто

Ответить

Дитковский

4

Напомнило сцену из фильма «Я Робот» там где у них загорается крассная лампочка и они говорят «не выходите из дома, это небезопасно» и еще суки так руку выставляют

Ответить

ouxen

Дитковский
0

как?

Ответить

Emile Zäkiev

3

дроны vs китайцы

Ответить

Brown Zweig

2
Ответить

Anton Ivanov

Brown
1

Зашёл за этой картинкой

Ответить

Taktischer Corgi

Anton
0

Теперь уходи

Ответить

Anton Ivanov

Brown
0

欢迎来到城市17

Ответить

Taktischer Corgi

2

Остались разве ещё где-то в мире люди, не слышавшие про корно🌽вирус?

Ответить

Виталий Лановой

0

А маски реально спасают? Чего они к ним так привязались?

Ответить

Taktischer Corgi

Виталий
0

Если ты чихаешь и кашляешь и на тебя надеть маску - ты будешь сущетсвенно безопаснее для окружающих. Помогает

Ответить

Pavel Starosek

0

https://www.youtube.com/watch?v=m3S352f13Nc

Ответить

Мощный Каковощи

0

Полицейские дроны предупреждают людей.
Как вижу это я -

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