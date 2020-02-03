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Технологии
Arthur Khamzin
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TCL прекратит производство и продажу смартфонов BlackBerry в августе 2020 года Материал редакции

Китайская фирма выпустила четыре модели смартфонов.

3 комментария
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Компания BlackBerry объявила о прекращении сотрудничества с компанией TCL в сфере производства смартфонов. Об этом сообщается в твиттере организации. Продажи прекратятся 31 августа 2020 года.

Компания пояснила, что несмотря на прекращение производства, TCL обеспечит поддержку проданных смартфонов до 31 августа 2022 года. Фирма не уточнила, планирует ли в будущем продолжить производство мобильных устройств.

BlackBerry Mobile @BBMobile
https://t.co/jhcfVHjVqL

В декабре 2016 года компания TCL приобрела права на производство смартфонов под брендом BlackBerry. Новые устройства выпускались на операционной системе Android.

В 2017 году компания выпустила первый совместный продукт — BlackBerry KeyOne. Менеджеры назвали его запуск «безусловным успехом». По оценкам аналитика Франциско Джеронимо, за год фирма продала около 850 тысяч смартфонов. По его словам, доля производителя в отношении крупных конкурентов составила «доли процента». Хуже результат показала только компания Essential Phone Энди Рубина, которая продажа около 90 тысяч устройств.

Редактор The Verge Влад Савов отметил, что для руководства компании главное было не количество продаж, а их качество — прямые продажи потенциальным потребителям. Он также подчеркнул, что на тот момент главной задачей для Blackberry было изменить представление покупателей о компании, что она выпускает дорогие смартфоны без популярных приложений.

TCL выпустила всего четыре модели смартфонов BlackBerry: KEYone, Motion, KEY2 и KEY2 LE. Последний вышел в конце 2018 года.

#новости #смартфоны

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3 комментария
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Вооруженный рак

1

И тут я узнал, что Blackberry всё ещё существует. 

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FTOH

Dmitry
0

И тут я узнал о твоем существовании.

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Прохожий волк

0

Ещё бы в Леново бренд моторолы перестали насиловать эх

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