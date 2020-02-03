Китайская фирма выпустила четыре модели смартфонов.

В закладки

Компания BlackBerry объявила о прекращении сотрудничества с компанией TCL в сфере производства смартфонов. Об этом сообщается в твиттере организации. Продажи прекратятся 31 августа 2020 года.

Компания пояснила, что несмотря на прекращение производства, TCL обеспечит поддержку проданных смартфонов до 31 августа 2022 года. Фирма не уточнила, планирует ли в будущем продолжить производство мобильных устройств.

В декабре 2016 года компания TCL приобрела права на производство смартфонов под брендом BlackBerry. Новые устройства выпускались на операционной системе Android.

В 2017 году компания выпустила первый совместный продукт — BlackBerry KeyOne. Менеджеры назвали его запуск «безусловным успехом». По оценкам аналитика Франциско Джеронимо, за год фирма продала около 850 тысяч смартфонов. По его словам, доля производителя в отношении крупных конкурентов составила «доли процента». Хуже результат показала только компания Essential Phone Энди Рубина, которая продажа около 90 тысяч устройств.

Редактор The Verge Влад Савов отметил, что для руководства компании главное было не количество продаж, а их качество — прямые продажи потенциальным потребителям. Он также подчеркнул, что на тот момент главной задачей для Blackberry было изменить представление покупателей о компании, что она выпускает дорогие смартфоны без популярных приложений.

TCL выпустила всего четыре модели смартфонов BlackBerry: KEYone, Motion, KEY2 и KEY2 LE. Последний вышел в конце 2018 года.