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Компании заявили, что им нужно время на заключение контрактов и тестирование программного обеспечения.
Производители гаджетов обратились в Федеральную антимонопольную службу с предложением отложить срок реализации закона о предустановке российского ПО на продаваемые в России устройства до 1 января 2021 года. Об этом говорится в отзыве Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на концепцию ФАС по его запуску, которая попала в РБК.
Согласно текущему плану ФАС, закон будет вводиться в работу поэтапно. С 1 июля 2020 года он начнёт действовать для смартфонов, c 2021 года — для планшетов, с 2022 — для компьютеров, а с 2023 года — для Smart TV и телевизионных приставок.
Представитель РАТЭК Антон Гуськов заявил, что производители поддерживают поэтапную реализацию закона, но, по его словам, если не отложить первый этап на более поздний срок, то компании не успеют подготовиться к нему. Он заявил, что нужно будет найти разработчиков, заключить с ними договора и провести тестирование.
Разработчики российского ПО из Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» также направили свой отзыв, в котором попросили ускорить реализацию закона. Они предложили с 1 июля 2020 года установить требования по предустановке отечественного ПО для смартфонов, а с 1 июля 2021 года — для остальных устройств.
2 декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения. Согласно его требованиям, отдельные виды сложных технических товаров должны продаваться в России с отечественными программами.
23 января ФАС сообщила, что определилась с перечнем программ для предустановки на устройства. Ведомство предложило устанавливать на смартфоны антивирусы, навигаторы, поисковики, платёжные системы и программы доступа к госуслугам. На планшеты будут устанавливаться аналогичное ПО, кроме платёжных систем.
Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт»
Кто эти говноёбы и чем они занимаются
Разработчики российского ПО из Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» также направили свой отзыв, в котором попросили ускорить реализацию закона.
Ускоренно провёл им по губам.
производители поддерживают поэтапную реализацию закона, но, по его словам, если не отложить первый этап на более поздний срок, то компании не успеют подготовиться к нему
ничего страшного, пусть заплатят штраф ¯\_(ツ)_/¯