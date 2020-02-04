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Сбой случился ещё в ноябре 2019 года.
Google передавала незнакомым людям частные видеоролики из сервиса Google Фото. Как пишет The Verge, компания сообщила об этом пользователям в очередной системной рассылке.
Перебои в работе сервиса случились с 21 по 25 ноября 2019 года из-за технических проблем сервиса Takeout. Пользователи могли получить неполный архив или частичный доступ к чужим видео. По словам разработчиков, фотографий это не коснулось. Детали Google не уточнила, но сообщается, что фирма починила неисправность в течение пяти дней.
Компания не раскрыла количество пострадавших. По данным 9to5Google, от перебоя пострадали около 0,01 процента пользователей. Издание сообщило, что в Google Фото насчитывается около миллиарда пользователей, поэтому число пострадавших может быть значительным (около 10 миллионов человек).
Google принесла извинения пользователям и предложила для решения проблемы удалить предыдущую загрузку, после чего перезалить контент заново.
Если вы не хотите, чтобы кто-то видел ваши интимные видео – не делайте их.
Всё остальное не работает
Мама:
— Сына, почему у тебя на диске видео с людьми, засовывающими себе в зад огромные чёрные дилдо??!!
Ты:
Google передавала незнакомым людям частные видеоролики из сервиса Google Фото
Перезалить всё самим. ИТ-гигант. Гениально.
Еще один плюс иметь персональное облако.
Я полностью доверяю свои личные фото и видео компании гугл
У меня была похожая история. Однажды я решил включить синхронизация google disk'a и знаете шо произошло? Вы сейчас ахуете!
ПО НЕВЕДОМЫМ причинам, google диск начал закачивать мне на комп фотки и файлы моего друга. Ну вот так просто. При этом этот друг был ~1 раз у меня дома за компом месяца 2-3 назад до этого случая, я не знаю его почты (мог ему письма там отправлять, не более), он не логинился за моим компом нигде, мы просто монтировали видос вместе и в инете даже не лазили.
Короче хуй знает как это произошло, но факт остается фактом. Там были дико ржачные фотки друга, но я не стал смотреть и быстро остановил синхронизацию, потому что понимал, что в теории могу наткнуться на такое, что нельзя было видеть моим глазам))) Я и друг в тот день дико охуели и до сих пор не знаем, как такое могло произойти.
И ещё! Фотки там скачивались не только его, но и мои, с моего аккаунта и залогинен я был со СВОЕГО аккаунта.
У нас есть теория как это произошло, он когда был у меня дома, подключался по USB с телефона, возможно это как-то повлияло, ибо на телефоне был залогинен под учеткой на которой все фотки и были.
Я так приложение Delivery Club установил, а там без моего участия произошёл логин на аккаунт какого-то Игоря из Подмосковья. В поддержке сказали, что это нормально, просто переустановите приложение. Я, конечно, понимаю, что 2000 баллов на его счету я не мог использовать без доступа к почте или телефону, но все адреса, на которые он заказывал ролы, я видел. Как бы федеральный закон, да и банальная приватность — это не про Россию.
Там есть функция бекапа внешних накопителей в гугл диск.
Это произошло через 2-3 месяца, возможно просто была задержка большая, конечно, но очень стремная история была.
Да, кстати, появляется всплывающее окошко, когда подключаешь внешний накопитель. Можно по неосторожности согласиться на копирование!
Отправили частные видео? И что там? И так все знают, что Эпштейн не убивал себя
Там могут быть чужие видео и они предлагают удалить старый архив? Как наивно.