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Технологии
Arthur Khamzin
3494

Из-за сбоя в системе Google отправила случайным людям частные видео из сервиса Google Фото Материал редакции

Сбой случился ещё в ноябре 2019 года.

16 комментариев
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Google передавала незнакомым людям частные видеоролики из сервиса Google Фото. Как пишет The Verge, компания сообщила об этом пользователям в очередной системной рассылке.

Jon Oberheide @jonoberheide
Whoa, what? @googlephotos? https://t.co/2cZsABz1xb

Перебои в работе сервиса случились с 21 по 25 ноября 2019 года из-за технических проблем сервиса Takeout. Пользователи могли получить неполный архив или частичный доступ к чужим видео. По словам разработчиков, фотографий это не коснулось. Детали Google не уточнила, но сообщается, что фирма починила неисправность в течение пяти дней.

Компания не раскрыла количество пострадавших. По данным 9to5Google, от перебоя пострадали около 0,01 процента пользователей. Издание сообщило, что в Google Фото насчитывается около миллиарда пользователей, поэтому число пострадавших может быть значительным (около 10 миллионов человек).

Google принесла извинения пользователям и предложила для решения проблемы удалить предыдущую загрузку, после чего перезалить контент заново.

#новости #google #сервисы

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16 комментариев
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Выдающийся Илья

11

Если вы не хотите, чтобы кто-то видел ваши интимные видео – не делайте их.
Всё остальное не работает

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Дмитрий Городских

Московский
11

Частное ≠ интимное

Ответить

Dear Moscow,

6

Мама:

— Сына, почему у тебя на диске видео с людьми, засовывающими себе в зад огромные чёрные дилдо??!!

Ты:
Google передавала незнакомым людям частные видеоролики из сервиса Google Фото

Ответить

Nike RossXP

4

Перезалить всё самим. ИТ-гигант. Гениально.

Еще один плюс иметь персональное облако.

Ответить

Иван Гессе

3

ееее гугл send nudes

Ответить

Сталинский крюк

0

Я полностью доверяю свои личные фото и видео компании гугл

Ответить

Антон Сциталов

Дмитрий
9

А она доверяет их другим

Ответить

Тонкий томагавк_два

2

Пидорская однако конторка 

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Дмитрий Кораблёв

1

У меня была похожая история. Однажды я решил включить синхронизация google disk'a и знаете шо произошло? Вы сейчас ахуете!

ПО НЕВЕДОМЫМ причинам, google диск начал закачивать мне на комп фотки и файлы моего друга. Ну вот так просто. При этом этот друг был ~1 раз у меня дома за компом месяца 2-3 назад до этого случая, я не знаю его почты (мог ему письма там отправлять, не более), он не логинился за моим компом нигде, мы просто монтировали видос вместе и в инете даже не лазили. 
Короче хуй знает как это произошло, но факт остается фактом. Там были дико ржачные фотки друга, но я не стал смотреть и быстро остановил синхронизацию, потому что понимал, что в теории могу наткнуться на такое, что нельзя было видеть моим глазам))) Я и друг в тот день дико охуели и до сих пор не знаем, как такое могло произойти. 

И ещё! Фотки там скачивались не только его, но и мои, с моего аккаунта и залогинен я был со СВОЕГО аккаунта. 

У нас есть теория как это произошло, он когда был у меня дома, подключался по USB с телефона, возможно это как-то повлияло, ибо на телефоне был залогинен под учеткой на которой все фотки и были.  

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Roman Konchalov

Дмитрий
1

Я так приложение Delivery Club установил, а там без моего участия произошёл логин на аккаунт какого-то Игоря из Подмосковья. В поддержке сказали, что это нормально, просто переустановите приложение. Я, конечно, понимаю, что 2000 баллов на его счету я не мог использовать без доступа к почте или телефону, но все адреса, на которые он заказывал ролы, я видел. Как бы федеральный закон, да и банальная приватность — это не про Россию. 

Ответить

Евгений Киров

Дмитрий
0

Там есть функция бекапа внешних накопителей в гугл диск.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Евгений
1

Это произошло через 2-3 месяца, возможно просто была задержка большая, конечно, но очень стремная история была. 

Ответить

Roman Konchalov

Дмитрий
0

Да, кстати, появляется всплывающее окошко, когда подключаешь внешний накопитель. Можно по неосторожности согласиться на копирование! 

Ответить

Владимир Швецов

1

Отправили частные видео? И что там? И так все знают, что Эпштейн не убивал себя

Ответить

Антон Пострунин

0

Там могут быть чужие видео и они предлагают удалить старый архив? Как наивно. 

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Misha Timoshin

0

Скидывайте фотки, чо кому прислали!

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