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Технологии
Arthur Khamzin
360

Дочерняя компания Alphabet разработала программу для распознавания фейковых снимков Материал редакции

Сервис предназначен для использования СМИ при проверке инфоповодов.

3 комментария
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Компания Jigsaw, принадлежащая корпорации Alphabet, разработала сервис Assembler, предназначенный для распознавания фейковых фотографий. Как пишет The New York Times, он способен определить снимки, отредактированные при помощи нейросетей.

Программа использует семь детекторов, каждый из которых обнаруживает фотоманипуляции определённого вида. Пять из них создали исследовательские группы из различных университетов, включая Калифорнийский университет в Беркли, Неаполитанский университет имени Фридриха II и университет Мэриленда.

По словам разработчиков, Assembler предназначен для борьбы с дезинформацией в сфере медиа. Сервисом будут пользоваться СМИ, он не предназначен для широкой публики.

Мы наблюдали как дезинформация развивалась и использовалась для манипулирования выборами, ведения войн и разрушения гражданского общества. Но по мере развития дезинформации развивались и технологии, предназначенные для обнаружения и в конечном итоге прекращения её использования.

Джаред Коэн
исполнительный директор Jigsaw

Менеджер по продукту Jigsaw Сантьяго Адриго рассказал, что сейчас компания тестирует сервис при сотрудничестве с несколькими СМИ. В их числе мексиканское издание Animal Politico, филиппинский Rappler и французское агентство France-Presse.

Кроме этого, Jigsaw объявила о создании интерактивной платформы, на которой будут отображаться крупнейшие кампании по дезинформации во всём мире. К их числу компания причислила «призывы украинских солдат дезертировать во время аннексии Крыма в 2014 году» и работу «фабрики троллей» под руководством филиппинского президента Родриго Дутерте.

#новости #сервисы

Технологии
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3 комментария
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Bad Bear

1

В программу будет встроен антибаян реддита. Этого будет достаточно)

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Золотой блик

1

Через некоторое время:
"Компания N разработала алгоритмы для обхода программы для борьбы с фальшивыми снимками"

И так до бесконечности.

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Виктор Ганелес

0

Интересно, какой процент ложных срабатываний (когда обычные снимки определяются как нейрошоп)

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