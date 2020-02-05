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Сервис предназначен для использования СМИ при проверке инфоповодов.
Компания Jigsaw, принадлежащая корпорации Alphabet, разработала сервис Assembler, предназначенный для распознавания фейковых фотографий. Как пишет The New York Times, он способен определить снимки, отредактированные при помощи нейросетей.
Программа использует семь детекторов, каждый из которых обнаруживает фотоманипуляции определённого вида. Пять из них создали исследовательские группы из различных университетов, включая Калифорнийский университет в Беркли, Неаполитанский университет имени Фридриха II и университет Мэриленда.
По словам разработчиков, Assembler предназначен для борьбы с дезинформацией в сфере медиа. Сервисом будут пользоваться СМИ, он не предназначен для широкой публики.
Менеджер по продукту Jigsaw Сантьяго Адриго рассказал, что сейчас компания тестирует сервис при сотрудничестве с несколькими СМИ. В их числе мексиканское издание Animal Politico, филиппинский Rappler и французское агентство France-Presse.
Кроме этого, Jigsaw объявила о создании интерактивной платформы, на которой будут отображаться крупнейшие кампании по дезинформации во всём мире. К их числу компания причислила «призывы украинских солдат дезертировать во время аннексии Крыма в 2014 году» и работу «фабрики троллей» под руководством филиппинского президента Родриго Дутерте.
Через некоторое время:
"Компания N разработала алгоритмы для обхода программы для борьбы с фальшивыми снимками"
И так до бесконечности.
Интересно, какой процент ложных срабатываний (когда обычные снимки определяются как нейрошоп)