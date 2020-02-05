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Технологии
Arthur Khamzin
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Одна из дочерних компаний Alphabet разработала программу для борьбы с фальшивыми снимками Материал редакции

Сервис предназначен для использования средствами массовой информации при проверке инфоповодов.

2 комментария
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Компания Jingsaw, принадлежащая корпорации Alphabet, разработала сервис Assembler, предназначенный для распознавания фейковых фотографий. Как пишет The New York Times, он способен определить снимки, отредактированные при помощи нейросетей.

Программа использует семь различных детекторов, каждый из которых направлен на обнаружение определённого вида фотоманипуляций. Пять из них создали исследовательские группы из различных университетов, включая Калифорнийский университет в Беркли, Неаполитанский университет имени Фридриха II и университет Мэриленда.

По словам разработчиков, Assembler предназначен для борьбы с дезинформацией в сфере медиа. Сервис будет использоваться средствами массовой информации и не предназначен для широкой публики.

Мы наблюдали эволюцию дезинформации и то, как она использовалась для манипулирования выборами, ведения войн и разрушения гражданского общества. Но по мере развития дезинформации, развивались и технологии, предназначенные для её обнаружения и в конечном итоге прекращению её использования.

Джаред Коэн
исполнительный директор Jigsaw

Менеджер по продукту Jingsaw Сантьяго Адриго рассказал, что сейчас компания тестирует сервис при сотрудничестве с несколькими СМИ. В их числе мексиканское издание Animal Politico, филиппинский Rappler и французское агентство France-Presse.

Кроме этого, Jingsaw объявила о создании интерактивной платформы, на которой будут отображаться крупнейшие компании по дезинформации во всём мире. К их числу компания причислила «дезинформацию украинских солдат в 2014 году, которая призывала их дезертировать во время аннексии Крыма» и работу «фабрики троллей» под руководством филиппинского президента Родриго Дутерте.

#новости #сервисы

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2 комментария
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Bad Bear

0

В программу будет встроен антибаян реддита. Этого будет достаточно)

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Вооруженный Петя

0

Через некоторое время:
"Компания N разработала алгоритмы для обхода программы для борьбы с фальшивыми снимками"

И так до бесконечности.

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