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Раньше на мобильных устройствах открывалась только десктопная версия.
Apple адаптировала сайт iCloud.com для мобильных устройств на iOS и Android. Об этом пишет DTF. До этого на них открывалась только полноценная десктопная версия.
Теперь интерфейс iCloud.com стал похож на аналогичные системные приложения на устройствах Apple.
The Verge отмечает, что новый интерфейс iCloud.com уже доступен, но ограничен четырьмя функциями: «Заметки», «Фото», «Напоминания» и функция поиска потерянного iPhone. Другие функции iCloud, такие как «Контакты» или «Календарь» пока ещё не доступны. Дата их добавления пока не раскрывается.
В News Landed также подчеркнули, что некоторые функции работают с перебоями. У пользователей могут возникнуть проблемы с загрузкой фотографий в iCloud, а также пока нельзя создавать новые списки напоминаний.
Охуеть не встать. Мобильная версия сайта - это пиздец какой прорыв. Эппл опять хуярит инновации. Итс эмэйзин бля
Эти функции в вебе не нужны тем, кто целиком в экосистеме, поэтому сделали не сразу, а когда получилось. Чтобы андроидовцы тоже могли приобщиться к прекрасному
То ли дело андроид, скачал 4 приложения, чтобы такой функционал появился.
Да я к тому, что на андроиде все эти сервисы есть и работают, но на разных приложениях и от разных разрабов. Отдельно качаешь Гугл драйв, отдельно найти мой смартфон и т.д.
Если конечно всё с коробки не предустановленной. По крайней мере пару лет назад приходилось так делать.
А я ведь на сообщение об инновациях эпл отвечаю и говорю, что на андроиде подобного приложения нет.
Чому Тимур, а не Артур?
Вот значит как ты к делу подходишь! Яснопонятно. Не звони мне больше.
но ограничен четырьмя функциями: «Заметки», «Фото», «Напоминания» и функция поиска потерянного iPhone.