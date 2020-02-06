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Артём Мазанов
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РБК: на продажу выставили базу с данными 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций Материал редакции

В «пробнике» базы есть сведения об обращавшихся за займами в «Быстроденьги», «Займер», «еКапусту», «Лайм» и «Микроклад».

10 комментариев
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На специализированном сайте выставили на продажу базу с данными 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Об этом пишет РБК.

В «пробнике» базы на 800 записей содержатся ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные. Большинство клиентов, ответивших на звонки журналистов, сообщили, что обращались за займами в компанию «Быстроденьги». Помимо этой организации, в «пробнике» есть сведения об обращавшихся за займами в «Займер», «еКапусту», «Лайм» и «Микроклад».

«Быстроденьги» изучили 100 записей из «пробника» и сообщили, что уровень совпадения по строкам с их собственной базой составляет 33%, но не по всем параметрам. «Например, совпадает ФИО, но номер телефона отличается от указанного в нашей системе», — уточнил их представитель. В «Займере» заявили, что предварительные результаты проверки показали, что утечки данных из их базы не происходило, но организация обратилась в правоохранительные органы.

Источник РБК, близкий к Центробанку, рассказал, что продаваемая база похожа компиляцию данных из разных источников, а не на утечку из одной компании.

#новости #утечки

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10 комментариев
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Миша Сергеев

2

Зачем вообще писать о том, что поэтому поводу сказали те у кого украли базу?

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Счастливый парфюмер

Миша
0

Что бы понять, насколько эти персональные данные действительно "персональные".
Если бы все те, у кого эти базы слили, заявили о том, что совпадений с их инфой нет - то этот слив не стоил бы ничего.
С таким же успехом это могли быть рандомные ФИО и номера

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Виктор Ганелес

1

Для банков такая база - золотая жила
Список людей, которым не стоит давать кредит

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Грамотный лолипоп

Виктор
1

Зачем им эта база, если есть кредитные истории, где обращения в МФО также фиксируются? 

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Виктор Ганелес

exwaifu
0

О! Не знал, что там тоже фиксируются

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Мрачный бас

Виктор
0

Ещё там есть закрытый раздел для банков, там есть все запросы кредитной истории. То есть даже попытка обращения в МФО не останется не замеченной.

Дважды в год можно запрашивать свою историю из каждого бюро. Если интересно, можешь сам убедиться. Бюро, в которых твоя история, можно узнать через ЦБКР и в госуслугах. 

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Виктор Ганелес

exwaifu
0

«Последний месяц, проходя мимо вывесок мфо, останавливается и задумывается, потом трясёт головой и идёт дальше. Но с каждым днём стоит перед мфо всё дольше...»

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Чудовищный нос

Виктор
0

наоборот же, как раз стоит

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Виктор Ганелес

Игорь
0

Я думаю, в МФО деньги берут либо в крайней ситуации, либо от малого ума
В любом случае это группа риска.
Хотя, конечно, крайние ситуации бывают всякие.

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Kyler

Виктор
0

В МФО идут уже конченные, которым уже и банки отказывают

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