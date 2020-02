Владельцы «умных» телевизоров Samsung в России, Белоруссии и Молдавии пожаловались на отключение смарт-функций. Среди таких клиентов оказался пользователь vc.ru, который рассказал, что вместо запуска приложений на экране появляется сообщение «This TV is not fully functional in this region» («Телевизор не функционирует полноценно в этом регионе»).