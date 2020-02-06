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На проблему пожаловались пользователи из России, Белоруссии и Молдавии, но они уже нашли способ обойти ограничения.
Владельцы «умных» телевизоров Samsung в России, Белоруссии и Молдавии пожаловались на отключение смарт-функций. Среди таких клиентов оказался пользователь vc.ru, который рассказал, что вместо запуска приложений на экране появляется сообщение «This TV is not fully functional in this region» («Телевизор не функционирует полноценно в этом регионе»).
Подобные жалобы от пользователей из СНГ появляются с конца января. Они касаются телевизоров Samsung, произведённых в 2018 и 2019 годах и неофициально ввезённых на российский рынок. Например, автор истории на vc.ru купил телевизор в интернет-магазине, продававшем технику дешевле официального магазина Samsung.
Житель Белоруссии год назад купил телевизор в Польше и официально его растаможил. Но 5 февраля смарт-функции устройства заблокировались. Белорусский пользователь TJ сообщил, что на это пожаловались все его знакомые, чьи телевизоры Samsung привезены из Польши. О такой же проблеме пишут молдавские СМИ.
Представитель компании в комментариях к публикации на vc.ru ответил, что проблема с запуском приложений может указывать на то, что телевизор изготовили для другого региона. В таком случае производитель не может гарантировать доступность всех функций. Samsung обратил внимание на то, что соответствующее предупреждение есть в инструкции к телевизору, и порекомендовал покупать продукцию только у официальных ритейлеров в регионе.
DTF спросил у компании, что делать людям, которые честно купили телевизор в своей стране, но были вынуждены переехать. В PR Samsung Electronics Rus повторили, что компания не может гарантировать корректную работу и доступность всех функций в телевизорах, произведённых для другого региона.
Чтобы решить проблему, пользователи стали менять настройки в сервисном меню. Некоторым из них удалось изменить «домашний» регион телевизора на Россию и продолжить пользоваться смарт-функциями. На YouTube появились десятки новых инструкций по разблокировке SmartTV.
Белорусское издание Onliner пишет, что владельцы пультов с голосовым управлением всё ещё могут запросить и получить доступ к приложениям. В техподдержке Samsung предлагают восстановить функции, заменив материнскую плату.
А что по холодильникам, котаны? Тоже морозить не будут?
производитель не может гарантировать доступность всех функций. Samsung
Не «не может», а не хочет. Ну пустом месте взъелись, какая вам разница в каком регионе купили. Это мне напоминает ограничение на регионы у официальных DVD, схожая ёбань
ну у двд больше логики. ценообразование по странам в их случае намного сильнее отличается
Ну справедливости ради, все же небольшие технические ограничения могут существовать. Например в некоторых странах сети 5 ГГц могут быть недоступны для коммерческого использования.
пользователи стали менять настройки в сервисном меню
Делал так же в 2017, телевизор был привезен из Польши и нельзя было зайти в смарт хаб, но запустить ютуб можно было с телефона.
Samsung стал блокировать смарт-функции «серых» телевизоров
Думаю, что мой австралийский телефон Самсунг в безопасности.
Сейчас ведь 2020-й, а телефон — чёрный.
Выехал такой со смартфоном самсунга за границу, а он тебе бац "телефон не функционирует полноценно в этом регионе"