Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Anna Begiashvili
418

Samsung стал блокировать смарт-функции «серых» телевизоров в России. Компания утверждает, что имеет на это право Материал редакции

На проблему пожаловались пользователи из России, Белоруссии и Молдавии, но они уже нашли способ обойти ограничения.

8 комментариев
В закладки
Скриншот пользователя vc.ru

Владельцы «умных» телевизоров Samsung в России, Белоруссии и Молдавии пожаловались на отключение смарт-функций. Среди таких клиентов оказался пользователь vc.ru, который рассказал, что вместо запуска приложений на экране появляется сообщение «This TV is not fully functional in this region» («Телевизор не функционирует полноценно в этом регионе»).

Проблема коснулась телевизоров, которые купили не у официальных местных ритейлеров

Подобные жалобы от пользователей из СНГ появляются с конца января. Они касаются телевизоров Samsung, произведённых в 2018 и 2019 годах и неофициально ввезённых на российский рынок. Например, автор истории на vc.ru купил телевизор в интернет-магазине, продававшем технику дешевле официального магазина Samsung.

Житель Белоруссии год назад купил телевизор в Польше и официально его растаможил. Но 5 февраля смарт-функции устройства заблокировались. Белорусский пользователь TJ сообщил, что на это пожаловались все его знакомые, чьи телевизоры Samsung привезены из Польши. О такой же проблеме пишут молдавские СМИ.

Samsung утверждает, что ограничивает доступ согласно своим правилам и закону

Представитель компании в комментариях к публикации на vc.ru ответил, что проблема с запуском приложений может указывать на то, что телевизор изготовили для другого региона. В таком случае производитель не может гарантировать доступность всех функций. Samsung обратил внимание на то, что соответствующее предупреждение есть в инструкции к телевизору, и порекомендовал покупать продукцию только у официальных ритейлеров в регионе.

DTF спросил у компании, что делать людям, которые честно купили телевизор в своей стране, но были вынуждены переехать. В PR Samsung Electronics Rus повторили, что компания не может гарантировать корректную работу и доступность всех функций в телевизорах, произведённых для другого региона.

Компания Samsung имеет производство на территории РФ, призванное полностью обеспечивать потребности российского рынка. Это производство приносит РФ налоги и рабочие места, что подтверждает уважение компании к своим российским потребителям и требованиям всех местных законов.

Елена Кручинина
глава департамента PR Samsung Electronics Rus

Владельцы телевизоров уже нашли способ обойти ограничения

Чтобы решить проблему, пользователи стали менять настройки в сервисном меню. Некоторым из них удалось изменить «домашний» регион телевизора на Россию и продолжить пользоваться смарт-функциями. На YouTube появились десятки новых инструкций по разблокировке SmartTV.

Белорусское издание Onliner пишет, что владельцы пультов с голосовым управлением всё ещё могут запросить и получить доступ к приложениям. В техподдержке Samsung предлагают восстановить функции, заменив материнскую плату.

#новости #samsung #технологии

Технологии
Подписан
Отписаться
РБК: на продажу выставили базу с данными 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций
В «пробнике» базы есть сведения об обращавшихся за займами в «Быстроденьги», «Займер», «еКапусту», «Лайм» и «Микроклад».
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Anna Begiashvili", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","samsung"], "comments": 8, "likes": 9, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 141244, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 Feb 2020 13:53:55 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 141244, "author_id": 155145, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/141244\/get","add":"\/comments\/141244\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/141244"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Valeriy Avdeyev

3

А что по холодильникам, котаны? Тоже морозить не будут? 

Ответить

Сергей Звезда

Valeriy
0

ну показывать Netflix точно не будут

Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

производитель не может гарантировать доступность всех функций. Samsung

Не «не может», а не хочет. Ну пустом месте взъелись, какая вам разница в каком регионе купили. Это мне напоминает ограничение на регионы у официальных DVD, схожая ёбань

Ответить

Иван Гессе

Дмитрий
0

ну у двд больше логики. ценообразование по странам в их случае намного сильнее отличается

Ответить

Эдуард Гладышев

Дмитрий
0

Ну справедливости ради, все же небольшие технические ограничения могут существовать. Например в некоторых странах сети 5 ГГц могут быть недоступны для коммерческого использования. 

Ответить

Андрей Кривицкий

0

пользователи стали менять настройки в сервисном меню

Делал так же в 2017, телевизор был привезен из Польши и нельзя было зайти в смарт хаб, но запустить ютуб можно было с телефона.

Ответить

Dear Moscow,

0

Samsung стал блокировать смарт-функции «серых» телевизоров

Думаю, что мой австралийский телефон Самсунг в безопасности.

Сейчас ведь 2020-й, а телефон — чёрный.

Ответить

Октябрьский торшер

0

Выехал такой со смартфоном самсунга за границу, а он тебе бац "телефон не функционирует полноценно в этом регионе"

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Путешествия
Поездка в Россию после двух лет в Австрии. Что расстроило меня на Родине
Добрый день! Меня зовут Анатолий, у меня есть свой блог канал и это совершенно не важно. Ссылки я указывать не буду на него. НО! Пару недель назад на Дзене я разместил статью, которая собрала уже около 15 000 дочитываний и более 750 комментариев. Короче много срача, шума и адового возбуждения кремлеботов. В связи с этим, я хотел бы поделиться…
366
Новости
Спикер Палаты представителей США разорвала копию речи Трампа во время выступления президента
Глава государства перед этим отказался пожать руку Ненси Пелоси.
122
TJ
TJ ищет тимлида и Frontend-инженера
Целых две вакансии в команду разработки ИД «Комитет».
97
Популярное за три дня
Интернет и мемы
В Конституцию предложили добавить Бога и победу в войне. В соцсетях ответили поправками о Сатане и песнях Леди Гаги
В Твиттере придумали свои изменения, вдохновившись спорными предложениями политиков и патриарха.
61
Интернет и мемы
В соцсетях встали на защиту Джонни Деппа после слитого разговора с Эмбер Хёрд. Она призналась, что била актёра
После развода Хёрд обвиняла Деппа в домашнем насилии, что подкосило его карьеру. Теперь интернет требует справедливости.
148
Интернет и мемы
Немецкий художник создал виртуальные пробки в Google Maps. Он возил по дорогам тележку с 99 телефонами
Автор обманул алгоритмы Google, чтобы продемонстрировать влияние виртуальных карт на реальный мир.
93

Прямой эфир

Алексей Селезнев

«Обида пришла с небес»: Ургант…

CiZerin

Книжный магазин показал обложки…

Nuke Iron

Samsung стал блокировать…

Dear Moscow,

Samsung стал блокировать…

Alexey Remizov

Начальная школа в США показала…

Дмитрий Дубовик

Начальная школа в США показала…

Эдуард Гладышев

Samsung стал блокировать…

CiZerin

«Обида пришла с небес»: Ургант…

Андрей Кривицкий

Samsung стал блокировать…

Миша Сергеев

Начальная школа в США показала…

Dear Moscow,

Книжный магазин показал обложки…

Ноу Нейм

Запись в подсайте Telegram

Иван Гессе

Samsung стал блокировать…

Гнвоерк Салехардович

Гость TJ: Гречка

Евсей Дмитриев

Что происходит вокруг…

Сергей Тогатов

Начальная школа в США показала…

RJ

Спикер Палаты представителей…

Евсей Дмитриев

Что происходит вокруг…

Дмитрий Алексеевич

Samsung стал блокировать…

Сергей Звезда

Гость TJ: Создательницы…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]