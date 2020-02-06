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Технологии
Arthur Khamzin
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Google выпустила обновление для Google Карт. Сервис получил новые функции и логотип Материал редакции

Обновление приурочено к празднованию 15-летия Google Карт.

15 комментариев
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Источник The Verge

Google выпустила обновление для своего картографического приложения Google Карты. Сервис получил новый логотип и несколько функций. Обновление вышло 6 февраля.

Первым изменением стал логотип сервиса. Теперь вместо классической карты с пересечением улиц, на логотипе расположилась разноцветная булавка. По словам разработчиков, он отображает эволюцию приложения — «от простого инструмента для поиска маршрутов до сервиса, который помогает исследовать мир».

Демонстрация эволюции логотипа

Пять новых функций в Google Картах

В приложении появилось пять новых функций: «Что рядом?», «Регулярно», «Сохранено», «Добавить» и «Новости».

  • Во вкладке «Что рядом?» пользователи смогут найти информацию об интересных местах поблизости: ресторанах, достопримечательностях, магазинах и многом другом;
  • Во вкладку «Регулярно» пользователи смогут добавить самые необходимые маршруты, а сервис займётся подбором наиболее оптимального пути до указанных мест с учётом загруженности дорог;
  • Во вкладке «Сохранено» пользователи смогут добавлять любимые места. В них можно будет делиться рекомендациями;
  • Во вкладке «Добавить» пользователи смогут добавлять в сервис места, снимки, отзывы и другие недостающие сведения;
  • В «Новостях» можно будет найти различные рекомендации куда стоит сходить от экспертов Google Карт. Рекомендации можно будет сохранять и делиться ими с друзьями.
Источник The Verge

Более подробная информация об общественном транспорте

Разработчики добавили в сервис более детальную информацию о перемещении общественного транспорта. С марта 2020 года сервис начнёт сообщать о температуре внутри, чтобы пользователь мог выбрать более комфортный транспорт для себя.

Также компания будет сообщать о доступности транспорта для граждан с ограниченными возможностями и его безопасности (установлены ли в нём камеры наблюдения). Все сведения будут отображаться на вкладке с общественным транспортом.

Кроме этого, специально для жителей Японии в Google Картах появится информация о загруженности вагонов.

Изменения в «Живых картах» (Live View)

В ближайшие несколько месяцев, Google планирует улучшить работу «Живых карт». В будущем обновлении, разработчики планируют добавить отображение места, в которое направляется пользователь и расстояния до него

Источник Google

#новости #google #сервисы

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15 комментариев
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Евгений Мартынов

4

...на логотипе расположилась разноцветная булавка. По словам разработчиков, он  отображает эволюцию приложения — «от простого инструмента для поиска маршрутов до сервиса, который помогает исследовать мир»

Люблю этот дизайнерский костыль - сам порой, в бытствование дезигнером десяток лет тому назад, притягивал за уши на свои уже готовые визуалы всякие золотые сечения, сетки, глубокий технологический смысл и прочую хуету, делающую проект дороже в глазах заказчиков. Беспроигрышный вариант.

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Dmitriy Dvornichenko

Евгений
0

Ты использовал карго-культ – имитировал работу со смыслом, которая привела тебя к результату. К счастью, так работают не все дизайнеры. 

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Dmitry Shiryaev

4

люблю стопкадры

Ответить

Dear Moscow,

2

к празднованию 15-летия Google Карт

А выглядит как кадр из артхаусного клипа "18+".

Ответить

Озорной Лис

2

пользователи смогут найти информацию об интересных местах поблизости

веселый магазин и название интересное )

Ответить

Верующий завод

1

Вот еще в картах новостей не хватало.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Верующий
3

Я всё жду, когда будет Яндекс.Шлюхи - эдакий отечественный аналог интеграции такси, карт и тиндера.

Ответить

Dear Moscow,

Dmitry
1

отечественный аналог интеграции такси, карт и тиндера

ТитиТаКа

Ответить

Reggae Addict

Dear
0

Яндекс.Катит 👉🏿

Ответить

Reggae Addict

Reggae
0

или Яндекс.Титка 

Ответить

RJ

1

Лучше бы карты и навигацию к ним лучше сделали.

Ответить

DJ Ебан

1

Почему до сих пор нет телефонов с датчиками температуры окружающей среды? Маленький модуль рядом с камерой или сверху телефона. Вот так высунул и за пару секунд видишь сколько сейчас градусов. Такая себе метеостанция у каждого в кармане. Ещё можно эту температуру отправлять на сервер и строить карту температур online.

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Костя Морозов

DJ
0

Потому что твоя рука, в которой ты держишь телефон, излучает тепло. Сам телефон тоже излучает тепло, либо накопленное от тела при ношении в кармане, либо излучаемое процессором. Поэтому, информация с такого датчика всегда будет иметь огромную погрешность, на которую нельзя будет ориентироваться. Даже оконные термометры, которые не подвержены этим факторам, часто показывают искаженные данные.

При точном измерении температуры воздуха на метеостанцих термеметры помещают в будки, окрашенные в белый цвет, которые защищают их от ветра и прямых солнечных лучей.

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Злой Бобёр

1

Зная Google и их любовь к staged rollout'ам это обновление появится у большинства пользователей только к следующему юбилею.

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Andrew

0

Живые карты интересно выглядят

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