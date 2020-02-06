Прямой эфир
Обновление приурочено к празднованию 15-летия Google Карт.
Google выпустила обновление для своего картографического приложения Google Карты. Сервис получил новый логотип и несколько функций. Обновление вышло 6 февраля.
Первым изменением стал логотип сервиса. Теперь вместо классической карты с пересечением улиц, на логотипе расположилась разноцветная булавка. По словам разработчиков, он отображает эволюцию приложения — «от простого инструмента для поиска маршрутов до сервиса, который помогает исследовать мир».
В приложении появилось пять новых функций: «Что рядом?», «Регулярно», «Сохранено», «Добавить» и «Новости».
Разработчики добавили в сервис более детальную информацию о перемещении общественного транспорта. С марта 2020 года сервис начнёт сообщать о температуре внутри, чтобы пользователь мог выбрать более комфортный транспорт для себя.
Также компания будет сообщать о доступности транспорта для граждан с ограниченными возможностями и его безопасности (установлены ли в нём камеры наблюдения). Все сведения будут отображаться на вкладке с общественным транспортом.
Кроме этого, специально для жителей Японии в Google Картах появится информация о загруженности вагонов.
В ближайшие несколько месяцев, Google планирует улучшить работу «Живых карт». В будущем обновлении, разработчики планируют добавить отображение места, в которое направляется пользователь и расстояния до него
...на логотипе расположилась разноцветная булавка. По словам разработчиков, он отображает эволюцию приложения — «от простого инструмента для поиска маршрутов до сервиса, который помогает исследовать мир»
Люблю этот дизайнерский костыль - сам порой, в бытствование дезигнером десяток лет тому назад, притягивал за уши на свои уже готовые визуалы всякие золотые сечения, сетки, глубокий технологический смысл и прочую хуету, делающую проект дороже в глазах заказчиков. Беспроигрышный вариант.
Ты использовал карго-культ – имитировал работу со смыслом, которая привела тебя к результату. К счастью, так работают не все дизайнеры.
к празднованию 15-летия Google Карт
А выглядит как кадр из артхаусного клипа "18+".
пользователи смогут найти информацию об интересных местах поблизости
веселый магазин и название интересное )
Вот еще в картах новостей не хватало.
Я всё жду, когда будет Яндекс.Шлюхи - эдакий отечественный аналог интеграции такси, карт и тиндера.
отечественный аналог интеграции такси, карт и тиндера
ТитиТаКа
Почему до сих пор нет телефонов с датчиками температуры окружающей среды? Маленький модуль рядом с камерой или сверху телефона. Вот так высунул и за пару секунд видишь сколько сейчас градусов. Такая себе метеостанция у каждого в кармане. Ещё можно эту температуру отправлять на сервер и строить карту температур online.
Потому что твоя рука, в которой ты держишь телефон, излучает тепло. Сам телефон тоже излучает тепло, либо накопленное от тела при ношении в кармане, либо излучаемое процессором. Поэтому, информация с такого датчика всегда будет иметь огромную погрешность, на которую нельзя будет ориентироваться. Даже оконные термометры, которые не подвержены этим факторам, часто показывают искаженные данные.
При точном измерении температуры воздуха на метеостанцих термеметры помещают в будки, окрашенные в белый цвет, которые защищают их от ветра и прямых солнечных лучей.
Зная Google и их любовь к staged rollout'ам это обновление появится у большинства пользователей только к следующему юбилею.