Обновление приурочено к празднованию 15-летия Google Карт.

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Источник The Verge

Google выпустила обновление для своего картографического приложения Google Карты. Сервис получил новый логотип и несколько функций. Обновление вышло 6 февраля.

Первым изменением стал логотип сервиса. Теперь вместо классической карты с пересечением улиц, на логотипе расположилась разноцветная булавка. По словам разработчиков, он отображает эволюцию приложения — «от простого инструмента для поиска маршрутов до сервиса, который помогает исследовать мир».

Демонстрация эволюции логотипа

Пять новых функций в Google Картах

В приложении появилось пять новых функций: «Что рядом?», «Регулярно», «Сохранено», «Добавить» и «Новости».

Во вкладке «Что рядом?» пользователи смогут найти информацию об интересных местах поблизости: ресторанах, достопримечательностях, магазинах и многом другом;

Во вкладку «Регулярно» пользователи смогут добавить самые необходимые маршруты, а сервис займётся подбором наиболее оптимального пути до указанных мест с учётом загруженности дорог;

Во вкладке «Сохранено» пользователи смогут добавлять любимые места. В них можно будет делиться рекомендациями;

Во вкладке «Добавить» пользователи смогут добавлять в сервис места, снимки, отзывы и другие недостающие сведения;

В «Новостях» можно будет найти различные рекомендации куда стоит сходить от экспертов Google Карт. Рекомендации можно будет сохранять и делиться ими с друзьями.



Источник The Verge

Более подробная информация об общественном транспорте

Разработчики добавили в сервис более детальную информацию о перемещении общественного транспорта. С марта 2020 года сервис начнёт сообщать о температуре внутри, чтобы пользователь мог выбрать более комфортный транспорт для себя.

Также компания будет сообщать о доступности транспорта для граждан с ограниченными возможностями и его безопасности (установлены ли в нём камеры наблюдения). Все сведения будут отображаться на вкладке с общественным транспортом.

Кроме этого, специально для жителей Японии в Google Картах появится информация о загруженности вагонов.

Изменения в «Живых картах» (Live View)

В ближайшие несколько месяцев, Google планирует улучшить работу «Живых карт». В будущем обновлении, разработчики планируют добавить отображение места, в которое направляется пользователь и расстояния до него