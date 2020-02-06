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Сервис будет работать в девяти регионах, включая Россию.
Китайские производители смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют запустить совместный магазин для приложений. Об этом пишет Reuters. Он предназначен для работы за пределами Китая.
Платформа называется Global Developer Service Alliance (GDSA). По данным издания, она призвана облегчить работу разработчиков различных приложений. На пилотном этапе она будет работать в девяти регионах, включая Индию, Россию и Индонезию.
По данным источников, запуск платформы планировался на март 2020 года, но его могут перенести из-за вспышки коронавируса. Финальная дата релиза пока не сообщается.
Вице-президент подразделения Mobility в Canalys Николь Пэн предположила, что альянс китайских производителей сможет составить конкуренцию Google Play. Она заявила, что у участников союза сильная пользовательская база в Индии, Юго-Восточной Азии и Европе.
Согласно отчёту IDC, Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo выпустили более 40% всех смартфонов в четвёртом квартале 2019 года. По словам аналитика фирмы, Уилла Вонга компании пытаются захватить рынок приложений, потому что продажи устройств снижаются, а магазин приложений может стать новым источником дохода.
запуск платформы планировался на март 2020 года, но его могут перенести из-за вспышки коронавируса.
Боятся очередей за их приложениями в новом магазине?