Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Arthur Khamzin
1171

Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo запустят единую платформу для загрузки мобильных приложений Материал редакции

Сервис будет работать в девяти регионах, включая Россию.

5 комментариев
В закладки

Китайские производители смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют запустить единую платформу для загрузки мобильных приложений. Об этом пишет Reuters. Она предназначена для разработчиков приложений за пределами Китая.

Платформа называется Global Developer Service Alliance (GDSA). Она позволит публиковать приложения во все четыре магазина производителей одновременно. Предполагается, что это облегчит работу разработчиков. На пилотном этапе платформа будет работать в девяти регионах, включая Индию, Россию и Индонезию.

По данным источников, запуск сервиса планировался на март 2020 года, но его могут перенести из-за вспышки коронавируса. Финальная дата релиза пока не сообщается.

Вице-президент подразделения Mobility в Canalys Николь Пэн предположила, что альянс китайских производителей сможет более уверенно вести переговоры с Google. Она заявила, что у участников союза сильная пользовательская база в Индии, Юго-Восточной Азии и Европе.

Согласно отчёту IDC, в четвёртом квартале 2019 года Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo выпустили более 40% всех смартфонов. По мнению аналитика фирмы Уилла Вонга, китайские компании пытаются таким образом захватить рынок приложений. Он считает, что это связано со снижением продаж мобильных устройств и приложения могут стать новым источником дохода.

#новости #сервисы #китай

Технологии
Подписан
Отписаться
Google выпустила обновление для Google Карт. Сервис получил новые функции и логотип
Обновление приурочено к празднованию 15-летия Google Карт.
0
14
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439"], "comments": 5, "likes": 14, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 141336, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 Feb 2020 16:57:06 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 141336, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/141336\/get","add":"\/comments\/141336\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/141336"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
5 комментариев
Популярные
По порядку

Разнообразный чувак

0

запуск платформы планировался на март 2020 года, но его могут перенести из-за вспышки коронавируса.

Боятся очередей за их приложениями в новом магазине?

Ответить

Arthur Khamzin

Разнообразный
0

Ну там типо проблемы с работой сейчас немножко :)

Ответить

Географический хичхакер

Разнообразный
0

Не могут дойти до работы из-за проблем с общественным транспортом.

Ответить

fox_rus

0

Очередная мусорка со взломанными приложениями и вирусами?

Ответить

Dima Sergeyevich

fox_rus
1

Даже если так и будет, большинству пользователей тупо по-хе-ру покуда они могут без проблем скачать оттуда официальный(!) билд инсты/телеги/карт/снапсида/етс., т.е. то, что популярно во всём мире и маст хев для типичного юзера. В гугл плей, например, тоже очень много мусора, но ведь никто его не устанавливает специально, разве шо дети.

Это было бы хорошим подспорьем для желающих иметь трубу от хуавея, но с актуальными версиями приложений без лишних заморочек.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
Самая популярная актриса на Pornhub Райли Рид рассказала об одиночестве и проблемах в семье из-за своей карьеры
«Каждый раз, как меня спрашивают, стоит ли идти в порно — ответ „нет“».
483
Новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о Всероссийской минуте молчания 22 июня
Минуту молчания можно будет проводить в 12:15 по московскому времени. Один из авторов документа — Ирина Яровая.
104
Новости
Во Флориде арестовали двух наркоторговцев. Они провозили вещества в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков»
Их остановили за превышение скорости. Задержанные ехали со скоростью 153 километра в час.
111
Популярное за три дня
Интернет и мемы
В соцсетях встали на защиту Джонни Деппа после слитого разговора с Эмбер Хёрд. Она призналась, что била актёра
После развода Хёрд обвиняла Деппа в домашнем насилии, что подкосило его карьеру. Теперь интернет требует справедливости.
148
Кино и сериалы
«Клаус» — самый неожиданный мультфильм-номинант на «Оскар». Чем увлекает и как создавалась картина Netflix
Кино о становлении Санта Клауса поборется за статуэтку с Disney — давним «королём» номинации за лучший анимационный фильм.
20
Животные
«Домой с другом»: ИКЕА в России открыла на сайте раздел с животными, которые ищут хозяев
Собаки и кошки вместо шкафов и сковородок.
37

Прямой эфир

Mikalai Vyhouski

Китайский врач, который первым…

ouxen

Китайский врач, который первым…

Arthur Sergeev

Начальная школа в США показала…

Dear Moscow,

Китайский врач, который первым…

ouxen

Китайский врач, который первым…

Yaroslav Maltsev

Китайский врач, который первым…

Марат Габдуллин

Самая популярная актриса на…

Лазиз Ганиев

Китайский врач, который первым…

Dear Moscow,

Китайский врач, который первым…

Yuriy Kovalets

Китайский врач, который первым…

Максим Сергеев

Китайский врач, который первым…

rdkl

Samsung стал блокировать…

Vladimir Galler

Nike переделала кроссовки…

Kyler

Китайский врач, который первым…

Micro

Китайский врач, который первым…

Иван Семёныч

Китайский врач, который первым…

ouxen

Китайский врач, который первым…

Владислав Козлов

Книжный магазин показал обложки…

Лев Люкшин

Китайский врач, который первым…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]