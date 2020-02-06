Сервис будет работать в девяти регионах, включая Россию.

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Китайские производители смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют запустить единую платформу для загрузки мобильных приложений. Об этом пишет Reuters. Она предназначена для разработчиков приложений за пределами Китая.

Платформа называется Global Developer Service Alliance (GDSA). Она позволит публиковать приложения во все четыре магазина производителей одновременно. Предполагается, что это облегчит работу разработчиков. На пилотном этапе платформа будет работать в девяти регионах, включая Индию, Россию и Индонезию.

По данным источников, запуск сервиса планировался на март 2020 года, но его могут перенести из-за вспышки коронавируса. Финальная дата релиза пока не сообщается.

Вице-президент подразделения Mobility в Canalys Николь Пэн предположила, что альянс китайских производителей сможет более уверенно вести переговоры с Google. Она заявила, что у участников союза сильная пользовательская база в Индии, Юго-Восточной Азии и Европе.