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Сервис будет работать в девяти регионах, включая Россию.
Китайские производители смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют запустить единую платформу для загрузки мобильных приложений. Об этом пишет Reuters. Она предназначена для разработчиков приложений за пределами Китая.
Платформа называется Global Developer Service Alliance (GDSA). Она позволит публиковать приложения во все четыре магазина производителей одновременно. Предполагается, что это облегчит работу разработчиков. На пилотном этапе платформа будет работать в девяти регионах, включая Индию, Россию и Индонезию.
По данным источников, запуск сервиса планировался на март 2020 года, но его могут перенести из-за вспышки коронавируса. Финальная дата релиза пока не сообщается.
Вице-президент подразделения Mobility в Canalys Николь Пэн предположила, что альянс китайских производителей сможет более уверенно вести переговоры с Google. Она заявила, что у участников союза сильная пользовательская база в Индии, Юго-Восточной Азии и Европе.
Согласно отчёту IDC, в четвёртом квартале 2019 года Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo выпустили более 40% всех смартфонов. По мнению аналитика фирмы Уилла Вонга, китайские компании пытаются таким образом захватить рынок приложений. Он считает, что это связано со снижением продаж мобильных устройств и приложения могут стать новым источником дохода.
запуск платформы планировался на март 2020 года, но его могут перенести из-за вспышки коронавируса.
Боятся очередей за их приложениями в новом магазине?
Не могут дойти до работы из-за проблем с общественным транспортом.
Очередная мусорка со взломанными приложениями и вирусами?
Даже если так и будет, большинству пользователей тупо по-хе-ру покуда они могут без проблем скачать оттуда официальный(!) билд инсты/телеги/карт/снапсида/етс., т.е. то, что популярно во всём мире и маст хев для типичного юзера. В гугл плей, например, тоже очень много мусора, но ведь никто его не устанавливает специально, разве шо дети.
Это было бы хорошим подспорьем для желающих иметь трубу от хуавея, но с актуальными версиями приложений без лишних заморочек.