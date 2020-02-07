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На сбои пожаловались пользователи в том числе из Москвы, Петербурга и Воронежа.
Пользователи МТС пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Начиная с 12:00 по московскому времени на Downdetector собралось более 6 тысяч жалоб.
В МТС рассказали «Ведомостям», что у них произошёл краткосрочный 20-секундный сбой сети.
Несмотря на комментарий МТС, что сбои наблюдались «у части абонентов в Москве», на Downdetector жалобы поступали также от пользователей из Петербурга, Воронежа, Ярославля, Твери и других городов.
Сбой был по меньшей мере 40 минут
ТП в приложении упорно не отвечала и переводила меня на бота
Суверенный интернет во всей красе
Ну сбой действительно был не у всех. С 12 до 13 созванивался с разными людьми. Москва.
Ну, и стати, да. Справедливости ради, стоит уточнить, что я был в районе ТЦ Вегас, метро Мякинино, а это вроде уже считается, как Красногорск.
ТП не отвечала
Сначала подумал, что речь идёт о "не очень умной девушке-операторе", потом понял, что это сокращение от "Тех. Поддержка"
Медведково. Симка потеряла сеть минут на 20. Поддержка ответила через полчаса в чате, уточнив адрес и этаж. На момент ответа уже всё работало. Принесли извинения :) Рядом было ещё 3 телефона МТС и с ними было всё в порядке всё это время