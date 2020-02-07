На сбои пожаловались пользователи в том числе из Москвы, Петербурга и Воронежа.

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Пользователи МТС пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Начиная с 12:00 по московскому времени на Downdetector собралось более 6 тысяч жалоб.

В МТС рассказали «Ведомостям», что у них произошёл краткосрочный 20-секундный сбой сети.

Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением» МТС