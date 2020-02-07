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Технологии
Артём Мазанов
892

Пользователи МТС пожаловались на проблемы в работе сети. Оператор назвал это 20-секундным сбоем Материал редакции

На сбои пожаловались пользователи в том числе из Москвы, Петербурга и Воронежа.

8 комментариев
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Пользователи МТС пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Начиная с 12:00 по московскому времени на Downdetector собралось более 6 тысяч жалоб.

В МТС рассказали «Ведомостям», что у них произошёл краткосрочный 20-секундный сбой сети.

Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением»

МТС

Несмотря на комментарий МТС, что сбои наблюдались «у части абонентов в Москве», на Downdetector жалобы поступали также от пользователей из Петербурга, Воронежа, Ярославля, Твери и других городов.

#новости #мтс #сбои

Технологии
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8 комментариев
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Sask Vaks

2

Сбой был по меньшей мере 40 минут
ТП в приложении упорно не отвечала и переводила меня на бота
Суверенный интернет во всей красе

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Пустой блик

Sask
0

Ну сбой действительно был не у всех. С 12 до 13 созванивался с разными людьми. Москва.

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Sask Vaks

Пустой
0

Возможно как то от района зависело. Коллеги по работе все были без сети.
Больше расстроило, что ТП просто забила болт, а бот предлагал мне пополнить трафик :)

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Пустой блик

Sask
1

Ну, и стати, да. Справедливости ради, стоит уточнить, что я был в районе ТЦ Вегас, метро Мякинино, а это вроде уже считается, как Красногорск.

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Трагический кубок

Sask
0

ТП не отвечала 

Сначала подумал, что речь идёт о "не очень умной девушке-операторе", потом понял, что это сокращение от "Тех. Поддержка"

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Andrey Kharitonov

1

Важнейшая новость дня..

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Павел Ткалич

0

Медведково. Симка потеряла сеть минут на 20. Поддержка ответила через полчаса в чате, уточнив адрес и этаж. На момент ответа уже всё работало. Принесли извинения :) Рядом было ещё 3 телефона МТС и с ними было всё в порядке всё это время

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Slow Dimon

0

Эххх, Воронеж

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