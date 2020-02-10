Компания решила не дожидаться презентации и подготовила рекламный ролик к главной кинопремии.

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​Скриншот из рекламы Samsung

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» Samsung показал рекламный ролик смартфона-«раскладушки» с гибким экраном. Ожидается, что эта модель будет называться Galaxy Z Flip, её презентация состоится 11 февраля.

Mark Gurman @markgurman Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. https://t.co/rtSJ3jvkif

Из ролика следует, что новая модель будет складываться в формате «раскладушки», а не «книжки», как в случае с Galaxy Fold. Рекламный ролик подтверждает ранее появившиеся данные о смартфоне. На задней панели есть дисплей, где отображается информация о входящих звонках. Пользоваться смартфоном можно будет, согнув его под углом 90 градусов. Согласно финальному титру, презентация пройдет 11 февраля, следить за ней можно будет на сайте Samsung.

Официально название новой модели пока не известно. Предполагалось, что она будет называться Galaxy Fold 2, Galaxy Bloom или Galaxy Z Flip. В начале февраля Techradar заметил, что в румынском интернет-магазине Samsung появился чехол для Galaxy Z Flip. Из этого издание сделало вывод, что модель «почти наверняка» будет называться именно так. На момент написания заметки страница в интернет-магазина недоступна.