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Технологии
Алексей Боржонов
1646

Samsung показал смартфон-«раскладушку» во время вручения премии «Оскар» — ещё до официального анонса Материал редакции

Компания решила не дожидаться презентации и подготовила рекламный ролик к главной кинопремии.

10 комментариев
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​Скриншот из рекламы Samsung

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» Samsung показал рекламный ролик смартфона-«раскладушки» с гибким экраном. Ожидается, что эта модель будет называться Galaxy Z Flip, её презентация состоится 11 февраля.

Mark Gurman @markgurman
Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. https://t.co/rtSJ3jvkif

Из ролика следует, что новая модель будет складываться в формате «раскладушки», а не «книжки», как в случае с Galaxy Fold. Рекламный ролик подтверждает ранее появившиеся данные о смартфоне. На задней панели есть дисплей, где отображается информация о входящих звонках. Пользоваться смартфоном можно будет, согнув его под углом 90 градусов. Согласно финальному титру, презентация пройдет 11 февраля, следить за ней можно будет на сайте Samsung.

Официально название новой модели пока не известно. Предполагалось, что она будет называться Galaxy Fold 2, Galaxy Bloom или Galaxy Z Flip. В начале февраля Techradar заметил, что в румынском интернет-магазине Samsung появился чехол для Galaxy Z Flip. Из этого издание сделало вывод, что модель «почти наверняка» будет называться именно так. На момент написания заметки страница в интернет-магазина недоступна.

Первая версия смартфона с гибким экраном Galaxy Fold поступила в продажу в сентябре 2019 года по цене от двух тысяч долларов (в России — от 159 990 рублей). По данным корейских СМИ, вторая модель будет стоить около 850 долларов.

#samsung #смартфоны

Технологии
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10 комментариев
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Артур Сакаев

10

айфон 6 тоже гнулся
ещё в 2014 году, за 6 лет до самсунгов и прочих хуавей

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Егор Жилин

Артур
1

Жиза. Вчера попрыгал на батутах

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Артур Сакаев

Егор
0

это SE или 5s ?

Ответить

Егор Жилин

Артур
1

Se. Вот с него пишу. Все работает

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Andrew Kostin

Артур
0

Ходил с шестеркой 3 года. И садился на него далеко не раз. Нихрена не погнулось.

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Профессиональный микрофон

7

Олды тут?

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Перспективный Петя

0

Странно, что они делают упор в рекламе на подростков. Это такая странная вещь, будто из 2010-го...

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Профессиональный микрофон

Перспективный
2

Молодежи проще впарить всякую хуйню, выдав это за лухари моду, аля как razr

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Перспективный Петя

Профессиональный
0

с чего это проще?

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Роман Трусов

0

Самсунг презентовал пудреницу?

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