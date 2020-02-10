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Компания решила не дожидаться презентации и подготовила рекламный ролик к главной кинопремии.
На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» Samsung показал рекламный ролик смартфона-«раскладушки» с гибким экраном. Ожидается, что эта модель будет называться Galaxy Z Flip, её презентация состоится 11 февраля.
Из ролика следует, что новая модель будет складываться в формате «раскладушки», а не «книжки», как в случае с Galaxy Fold. Рекламный ролик подтверждает ранее появившиеся данные о смартфоне. На задней панели есть дисплей, где отображается информация о входящих звонках. Пользоваться смартфоном можно будет, согнув его под углом 90 градусов. Согласно финальному титру, презентация пройдет 11 февраля, следить за ней можно будет на сайте Samsung.
Официально название новой модели пока не известно. Предполагалось, что она будет называться Galaxy Fold 2, Galaxy Bloom или Galaxy Z Flip. В начале февраля Techradar заметил, что в румынском интернет-магазине Samsung появился чехол для Galaxy Z Flip. Из этого издание сделало вывод, что модель «почти наверняка» будет называться именно так. На момент написания заметки страница в интернет-магазина недоступна.
Первая версия смартфона с гибким экраном Galaxy Fold поступила в продажу в сентябре 2019 года по цене от двух тысяч долларов (в России — от 159 990 рублей). По данным корейских СМИ, вторая модель будет стоить около 850 долларов.
айфон 6 тоже гнулся
ещё в 2014 году, за 6 лет до самсунгов и прочих хуавей
Жиза. Вчера попрыгал на батутах
это SE или 5s ?
Ходил с шестеркой 3 года. И садился на него далеко не раз. Нихрена не погнулось.
Странно, что они делают упор в рекламе на подростков. Это такая странная вещь, будто из 2010-го...
Молодежи проще впарить всякую хуйню, выдав это за лухари моду, аля как razr