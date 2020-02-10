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На корейском ТВ показали крайне эмоциональную сцену, поднимающую новые вопросы о «цифровой смерти».
На южнокорейском телевидении есть передача «Meeting You». 6 февраля вышел специальный выпуск программы, не похожий на стандартные эпизоды: кореянке Джан Джи-Сун (Jang Ji-sung) дали возможность «встретиться» с погибшей от болезни дочерью с помощью виртуальной реальности.
В 2016 году дочь Джан Джи-Сун по имени Найон (Nayeon) скончалась в семилетнем возрасти от лейкемии. Для женщины это стало тяжёлым ударом: она сделала татуировку с именем дочери, а её прах поместила в кулон, который не снимает уже четыре года.
Команда документалистов потратила более восьми месяцев на то, чтобы детально воссоздать девочку в VR: её внешность, голос, мимику. Авторы передачи использовали технологию захвата движений, чтобы сделать сцену как можно реалистичнее. «Встреча» Джан Джи-Сун и виртуальной Найон состоялась в воссозданном в VR парке, где они гуляли в реальной жизни.
В момент встречи женщине надели на голову VR-шлем и дали специальные перчатки для передачи тактильных ощущений. Так она «перенеслась» в парк, где увидела свою дочь. С помощью генерации голоса они смогли поговорить.
Женщина боялась прикоснуться к виртуальной дочери, но в какой-то момент всё же решилась. Когда она взяла Найон за руку, то расплакалась. За всем этим со стороны наблюдали муж и два других ребёнка Джан Джи-Сун.
Затем парк сменился на локацию с вечеринкой на день рождения, где были только два человека — Джан и её виртуальная дочь. Найон задула свечи и пожелала, чтобы её мама никогда не плакала.
Свои впечатления о встрече Джан Джи-Сун описала в блоге, который закрыла после наплыва пользователей — после показа передачи многие хотели понять, как это сказалось на матери. «Может, это и есть рай. Я увидела Найон, которая говорила со мной с улыбкой, и это было очень короткое, но в тоже время очень счастливое время. Как будто у меня был сон, о котором я всегда мечтала».
Передача и её задумка с VR вызвала разную реакцию. В комментариях на YouTube многие отмечали то, насколько эмоциональной получилась виртуальная встреча матери и умершей дочери. В тоже время западные журналисты подчеркнули, что подобное шоу поднимает вопросы об использовании VR, которые ещё не обсуждались в мире. «Это одна из тех вещей, о которых я думал, что у нас есть ещё 5-10 лет на подготовку. И неизвестно, как это в будущем отразится на матери», — заявил автор Kotaku.
Но сама Джан Джи-Сун говорит, что счастлива из-за возможности увидеть дочь, хоть и в VR. «Четыре года спустя, я думаю, что я должна больше любить её, а не скучать и убиваться. Надеюсь, после этого шоу многие запомнят Найон», — добавила она.
Пиздец крипота.
После такого в дурку ложиться можно.
Найон: Где ты была, мама? Ты думала обо мне?
Сук это жестко!
"Мама, мне тут холодно и страшно. Почему ты не со мной? А, мама?"
Вообще вся ситуация - крипота и жестко. Но, если женщина сама хотела, то может ей и легче стало в конце.
Сан-Джуниперо, пилотный проект:)
Еще подобная серия - "Я скоро вернусь"
Но это лучше не превращать в жизнь, так не далеко до Detroit:Become Human, но в наших реалиях будут делать не андроидов, а смиренных ебланов, любящих вождя и платящих налоги по расписанию..
Oh, wait...
Создатели этого дерьма - уебаны без элементарных понятий о морали. Аж тошно стало
Раз мама там, значит она сама захотела, её не заставляли. Не приравнивай свою мораль к другим людям, может в чьих-то глазах ты моральный урод
Ты уебан. Из-за таких как ты машины до сих пор не летают, а люди дохнут из-за болезней вековой давности
это ужасно. тот момент, когда наука лезет туда, куда не следовало бы. родственники погибших так могут сойти с ума или станут зависимыми от виртуальных проекций умерших... постоянное раздирание души и обман, что они еще "живы"
wake up neo
ну и конечно главный вопрос: куда кому писать чтобы оставили мой цифровой слепок. я хочу жить в виаре после смерти блять!!
Отличная идея для стартапа кстати. Покупаешь 3D сканер, сканируешь людей. Через десятки лет это будет бесценной информацией, по которой можно воссоздать модель. И не надо будет 8 месяцев работы, как в этом случае.
дак и я об этом. раньше трупы фотографировали чтобы хоть какая то память осталась. сейчас нахуй эти магиьно-поминальные дела, лучше пусть врубят виар. пусть я там буду знать 5 слов и два движения - это уже лучше чем унылый ебальник на могильной плите
Минутка упоротости:
Через много-много лет твои потомки за копейки продают твой цифровой образ и вот твой клон в VR является порно-моделью для развлечений.
Мистерио одобряет!
это как во всяких играх есть сцены где главный герой сталкивается с такими тип призраками прошлого. пытается с ними взаимодействовать а не получается. жёстко
Сначала угольные наскальные рисунку, потом картины с фотографиями и теперь это. Как то не по себе от этой женщины.
Мазохисты.
Одно дело когда это для эротических фантазий используют
и пользователь получает удовольствие. А тут наоборот это причиняет страдание пользователю и может вызвать у него затяжную депрессию или еще что похуже.
Вообще я тут подумал - может это только для нас так дико смотрится, а у корейцев другое отношение к смерти. Хотя...не уверен.