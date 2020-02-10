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Технологии
Женя Кузьмин
2563

В Южной Корее мать смогла «встретиться» с умершей дочерью — внешность и голос той воссоздали в виртуальной реальности Материал редакции

На корейском ТВ показали крайне эмоциональную сцену, поднимающую новые вопросы о «цифровой смерти».

47 комментариев
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На южнокорейском телевидении есть передача «Meeting You». 6 февраля вышел специальный выпуск программы, не похожий на стандартные эпизоды: кореянке Джан Джи-Сун (Jang Ji-sung) дали возможность «встретиться» с погибшей от болезни дочерью с помощью виртуальной реальности.

В 2016 году дочь Джан Джи-Сун по имени Найон (Nayeon) скончалась в семилетнем возрасти от лейкемии. Для женщины это стало тяжёлым ударом: она сделала татуировку с именем дочери, а её прах поместила в кулон, который не снимает уже четыре года.

Команда документалистов потратила более восьми месяцев на то, чтобы детально воссоздать девочку в VR: её внешность, голос, мимику. Авторы передачи использовали технологию захвата движений, чтобы сделать сцену как можно реалистичнее. «Встреча» Джан Джи-Сун и виртуальной Найон состоялась в воссозданном в VR парке, где они гуляли в реальной жизни.

В момент встречи женщине надели на голову VR-шлем и дали специальные перчатки для передачи тактильных ощущений. Так она «перенеслась» в парк, где увидела свою дочь. С помощью генерации голоса они смогли поговорить.

Найон: Где ты была, мама? Ты думала обо мне?

Джан Джи-Сун: Я думала, думала о тебе все эти годы.

Найон: Я очень скучала по тебе, мамочка.

Джан Джи-Сун: И я скучала по тебе.


Женщина боялась прикоснуться к виртуальной дочери, но в какой-то момент всё же решилась. Когда она взяла Найон за руку, то расплакалась. За всем этим со стороны наблюдали муж и два других ребёнка Джан Джи-Сун.

Затем парк сменился на локацию с вечеринкой на день рождения, где были только два человека — Джан и её виртуальная дочь. Найон задула свечи и пожелала, чтобы её мама никогда не плакала.

Свои впечатления о встрече Джан Джи-Сун описала в блоге, который закрыла после наплыва пользователей — после показа передачи многие хотели понять, как это сказалось на матери. «Может, это и есть рай. Я увидела Найон, которая говорила со мной с улыбкой, и это было очень короткое, но в тоже время очень счастливое время. Как будто у меня был сон, о котором я всегда мечтала».

Передача и её задумка с VR вызвала разную реакцию. В комментариях на YouTube многие отмечали то, насколько эмоциональной получилась виртуальная встреча матери и умершей дочери. В тоже время западные журналисты подчеркнули, что подобное шоу поднимает вопросы об использовании VR, которые ещё не обсуждались в мире. «Это одна из тех вещей, о которых я думал, что у нас есть ещё 5-10 лет на подготовку. И неизвестно, как это в будущем отразится на матери», — заявил автор Kotaku.

Но сама Джан Джи-Сун говорит, что счастлива из-за возможности увидеть дочь, хоть и в VR. «Четыре года спустя, я думаю, что я должна больше любить её, а не скучать и убиваться. Надеюсь, после этого шоу многие запомнят Найон», — добавила она.

#vr #технологии #корея

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47 комментариев
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Гражданский Орзэмэс

60

Пиздец крипота. 
После такого в дурку ложиться можно. 

Ответить

сироп от щекотки

Гражданский
8

Или в окно выйти

Ответить

Макс Маюрников

Гражданский
0
Ответить

Илья Тимофеев

25

 Найон: Где ты была, мама? Ты думала обо мне?

Сук это жестко!

Ответить

Драгоценный историк

Илья
19

"Мама, мне тут холодно и страшно. Почему ты не со мной? А, мама?"

Вообще вся ситуация - крипота и жестко. Но, если женщина сама хотела, то может ей и легче стало в конце.

Ответить

Озорной Лис

Драгоценный
3

Сомневаюсь, что от этого может стать легче

Ответить

Связанный Гоша

Илья
1

Тут разрыдаться можно

Ответить

Иван Курбатов

20

Сан-Джуниперо, пилотный проект:)

Ответить

Отродясь не было

Иван
8

Еще подобная серия - "Я скоро вернусь" 

Ответить

Иван Курбатов

Отродясь
1

Но это лучше не превращать в жизнь, так не далеко до Detroit:Become Human, но в наших реалиях будут делать не андроидов, а смиренных ебланов, любящих вождя и платящих налоги по расписанию..
Oh, wait...

Ответить

Здесь Сейчас

16

Локация пиздец, сперва подумал это надгробия на кладбище

Ответить

Сельскохозяйственный холод

11

Так-то ужасно

Ответить

Sergey Lukianov

0

Создатели этого дерьма - уебаны без элементарных понятий о морали. Аж тошно стало

Ответить

Thomas O'Harriedge

Sergey
8

 нет

Ответить

Tyler Durden

Sergey
4

"Понятия о морали" в студию

Ответить

alex clerick

Sergey
3

Раз мама там, значит она сама захотела, её не заставляли. Не приравнивай свою мораль к другим людям, может в чьих-то глазах ты моральный урод

Ответить

Многие Филипп

Sergey
2

Ты уебан. Из-за таких как ты машины до сих пор не летают, а люди дохнут из-за болезней вековой давности

Ответить

nobody cares

Sergey
0

Выйди из интернета как и как можно скорее иди в церковь молиться.

Ответить

Rusyabrr .

Sergey
0

Мракобес ебаный

Ответить

Кирилл Ковальский

–3

это ужасно. тот момент, когда наука лезет туда, куда не следовало бы. родственники погибших так могут сойти с ума или станут зависимыми от виртуальных проекций умерших... постоянное раздирание души и обман, что они еще "живы"

Ответить

Glan

Кирилл
8

  когда наука лезет туда, куда не следовало бы

Может лезет не наука, а ебанутые продюсеры?

Ответить

Просто Хэнк

Кирилл
0

Добро пожаловать в Westworld

Ответить

Евгений Бучков

3
Ответить

Профессиональный микрофон

0

wake up neo

Ответить

Стальной огонь

Профессиональный
7

You are abasralcy

Ответить

Ilya Grigöryev

2

ну и конечно главный вопрос: куда кому писать чтобы оставили мой цифровой слепок. я хочу жить в виаре после смерти блять!!

Ответить

Отродясь не было

Ilya
0

Отличная идея для стартапа кстати. Покупаешь 3D сканер, сканируешь людей. Через десятки лет это будет бесценной информацией, по которой можно воссоздать модель. И не надо будет 8 месяцев работы, как в этом случае.

Ответить

Ilya Grigöryev

Отродясь
0

дак и я об этом. раньше трупы фотографировали чтобы хоть какая то память осталась. сейчас нахуй эти магиьно-поминальные дела, лучше пусть врубят виар. пусть я там буду знать 5 слов и два движения - это уже лучше чем унылый ебальник на могильной плите

Ответить

Просто Хэнк

Ilya
6

Минутка упоротости:

Через много-много лет твои потомки за копейки продают твой цифровой образ и вот твой клон в VR является порно-моделью для развлечений.

Ответить

Ilya Grigöryev

Просто
4

хм.. пожалуй, ты придумал лучший сценарий для моей цифровой копии

Ответить

Master Oogway

Ilya
0

и два движения

И я знаю какие...))

Ответить

Толян Сердюков

2

модель из sims, какая же убогая анимация рта

Ответить

Связанный Гоша

1

Мистерио одобряет! 

Ответить

Позитивный супер_стар

Связанный
0
Ответить

Rayslava

0

Производитель VR'а - TCKR Systems?! Ну ведь да?! Да?!

Ответить

Митя Простомолотов

0

 страшна

Ответить

Стальной огонь

0

Башка с бедой... 

Ответить

Константин Курасов

0

матрица

Ответить

Stopes Stopes

0

Воспользовался бы такой штукой.

Ответить

hyposlasher

0
Ответить

Roman Aleksandrov

0

это как во всяких играх есть сцены где главный герой сталкивается с такими тип призраками прошлого. пытается с ними взаимодействовать а не получается. жёстко

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Сначала угольные наскальные рисунку, потом картины с фотографиями и теперь это. Как то не по себе от этой женщины.

Ответить

Озорной Лис

0

Мазохисты. 
Одно дело когда это для эротических фантазий используют
и пользователь получает удовольствие. А тут наоборот это причиняет страдание пользователю и может вызвать у него затяжную депрессию или еще что похуже.

Ответить

Озорной Лис

0

Почему-то вспомнилась сцена из "Обителя зла" (timecode 01:17 )

Ответить

Андрей Галицкий

0

зашел в комментарии ожидая переизбыток термина "крипота". не ошибся (:

Ответить

Чудесный чайник

0

Дренаж слез встроены в очки?

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Кирилл Алексеев

0

Вообще я тут подумал - может это только для нас так дико смотрится, а у корейцев другое отношение к смерти. Хотя...не уверен.

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