Пока Apple и Samsung страдают от нового вируса, гейм-индустрия и многие приложения от него выигрывают.

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Фото Кин Че Юнга, Times Union

От коронавируса нового типа погибли больше тысячи человек, в Китае и ещё 24 странах подтвердили 43 тысячи случаев заболевания. Масштабные эпидемии неизбежно влияют на всё — от транспортного сообщения между странами до экономики.

Вирус распространился из Китая — от производства и продаж в этой стране в значительной степени зависят многие глобальные технологические компании. Поэтому вспышка Covid-19 ударила и по ним. Но есть и те, кто выиграл от того, что большое количество людей заперто дома из-за угрозы заражения.

Магазины и заводы простаивают на карантине. Поставки техники срываются

В конце января — начале февраля IT-компании стали предпринимать меры защиты от нового коронавируса. Facebook и Amazon запретили сотрудникам ездить в Китай без специального разрешения. Apple, Samsung, Microsoft, Tesla, Xiaomi и Google объявили о временном закрытии корпоративных офисов и розничных магазинов в Китае.

Изначально Apple планировала возобновить продажи 9 февраля, но по советам экспертов ограничения продлили ещё на неделю. Пик распространения Covid-19 ожидают во второй половине февраля.

На китайских заводах из-за вспышки коронавируса продлили новогодние каникулы — сначала до третьего, а затем до десятого февраля. Среди этих заводов были и подрядчики крупнейших технологических компаний, например, Foxconn, который собирает смартфоны, электронные книги, игровые приставки, ноутбуки и многое другое для десятков брендов, от Apple до Sony.

Из-за прерванного производства начались проблемы с поставками . Ожидаются задержки iPhone и AirPods. CNN пишет, что Apple может пострадать из-за распространения вируса больше других американских компаний. В 2020 году она заказала у своих китайских поставщиков на 10% больше iPhone, чем обычно, но их производство и продажи под угрозой.

В течение двух недель Apple, Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo не поставляли устройства в Россию. Большинство экспертов уверены, что эти задержки не окажут заметного влияния на рынок . Чтобы это произошло, перерывы в производстве должны достигнуть пяти недель. Но в Mobile Research Group заявили, что к концу февраля цены на технику рискуют вырасти на 10-15%.

Крупнейшие бренды отказываются от участия в Mobile World Congress

С 24 по 27 февраля в Барселоне пройдёт Mobile World Congress — одно из главных мероприятий в мировой мобильной индустрии, на котором производители часто презентуют новые устройства. Но из-за вспышки Covid-19 компании стали по очереди отменять поездки на выставку.

К 12 февраля от участия в MWC 2020 отказались LG, Ericsson, NVIDIA, Amazon, Sony, Vivo, Intel, Facebook, Nokia и ещё двадцать компаний. Sony, которая планировала показать новый смартфон Xperia 5 plus, решила провести его презентацию на своём YouTube-канале.

Ассоциация GSMA, которая организует MWC, собирается обсудить свои дальнейшие действия 14 февраля. Местное издание El Pais пишет, что мероприятие, которое обычно посещают больше 100 тысяч делегатов из двухсот стран, могут перенести.

До сих пор в Испании подтверждены два случая заражения коронавирусом нового типа. Первый больной — турист из Германии, приехавший на Канары. Второй — гражданин Великобритании, живущий на Майорке.

Китайцы скачивают медицинские и фитнес-приложения. Plague Inc. стала самой популярной игрой

На фоне новостей о коронавирусе мобильный симулятор Plague Inc. снова стал популярным. Игра-стратегия, в которой весь мир заражается смертельным вирусом, вышла в 2012 году. 21 января 2020 года она стала самым скачиваемым приложением для iPhone в Китае, а 23 января — в США.

К 11 февраля Plague Inc. заняла первое место по популярности среди платных игры для iOS в России, Германии, Южной Корее, Франции, Австралии, Швеции и других странах. 26 января аудитория игры в Steam превысила рекордные 17,5 тысяч пользователей. Предыдущий всплеск популярности Plague Inc. был в 2014 году, во время вспышки лихорадки Эбола.

Из-за эпидемии китайцы стараются лишний раз не выходить на улицу и проводят большую часть времени дома. В конце января объём поиска в Baidu по запросу «игры» вырос на 60%. Закрытие спортивных залов на карантин привело к росту популярности фитнес-приложений. Аудитория приложения для домашних тренировок Keep ко второму февраля достигла 258 тысяч подписчиков, увеличившись на 18% за пять дней.

Приложение с домашними тренировками Keep Скриншот TechNode

Китайцы стали активно пользоваться медицинскими приложениями, в которых можно проконсультироваться с врачом в онлайне. Китайский мессенджер WeChat добавил в меню встроенного кошелька отдельный вид трат «Здоровье».