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Записи включали в себя ФИО, сумму и вид запрашиваемого кредита, а также номер телефона.
В открытом доступе оказалась база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов. Об этом пишет РБК. Издание также отмечает, что «Альфа-кредит» никак не связан с «Альфа-банком», несмотря на похожие названия.
Поисковик проиндексировал базу 31 января. Директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян обнаружил её 1 февраля и в этот же день сообщил об утечке в «Альфа-кредит». Он уточнил, что данные содержались в системе управления базами данных MongoDB.
РБК уточнил, что база была в свободном доступе в течение четырёх дней, до 4 февраля. Она содержала более 44 тысяч записей, которые включали в себя ФИО клиента, сумму и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания.
Среди банков-партнёров «Альфа-Кредита» на их сайте указаны «Райффайзенбанк», «Совкомбанк«, «Промсвязьбанк» и «Дом.РФ». Но в разговоре с РБК их представители заявили, что не сотрудничают с «Альфа-Кредитом».
И как обычно никому ничего за это не будет :)
Ссылку на копию базы не дали... как обычно
Держи, тока тсс..
https://bit.ly/2OHdi4Q
Интересно, нашёл нескольких знакомых. Надеюсь, ссылку не удалят комитетчики.
По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней
Хотите сказать, что люди на столько дебилы, что оставили открытым порт торчать голой жопой в инет?
Ну так епта, сервера в россии стоят? В россии. Значит данные в безопасности. Ркн херни не скажет, что еще нужно то?
Человеческий фактор играет большую роль. У меня на памяти был случай, когда доступ закрывался iptables, однако после зависания сервера и ребута по какой-то причине правила не применились вновь.
На VC давно пользователь писал, что на него каким то образом оформили кредит в забегаловке типа Быстро деньги. И он судился.
Всем можно проверить свою кредитную историю два раза в год бесплатно через интернет. На всякий случай проверяю раз в пол года
микрофинансовые тоже зареганы в цб
так что не учитываются только если это какая-то совсем чернуха
эквифакс даёт бесплатно проверить только раз в год. где второй раз проверять?
https://journal.tinkoff.ru/credithistory/ вот через бюро на скрине у них смотерл
Считаю, что Альфа должна списать долги всем 44 тысячам попавшим в базу.
У тебя кредит в альфе и твои данные в этой базе штоль?
Вот не знаю про данные в БД, но рассрочка есть которая не парит совсем ибо сумма в месяц копеечная.
Хорошо тебе, а я вот юности обосрался с кредитом, прям очень сильно, до суда дошло, а теперь мне даже на коровий анус рассрочку не дадут
Не сказал бы, что это сильно парит, но дорогие предметы неудобно покупать
Отсутствия возможности взять кредит стимулирует зарабатывать больше, тем более приятно купить вещь сразу за полную стоимость не переплачивая конские проценты
Вот он секрет, как снизить уровень бедности и повысить зарплаты в РФ! Нужно просто никому не давать кредиты. Это простимулирует людей и они начнут зарабатывать больше, а также испытывать приятные ощущения при покупке вещей, что в свою очередь снизит уровень депрессии.