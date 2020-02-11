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Технологии
Артём Мазанов
2315

РБК: в открытом доступе оказались данные более 44 тысяч клиентов «Альфа-Кредита», желающих взять кредит Материал редакции

Записи включали в себя ФИО, сумму и вид запрашиваемого кредита, а также номер телефона.

28 комментариев
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В открытом доступе оказалась база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов. Об этом пишет РБК. Издание также отмечает, что «Альфа-кредит» никак не связан с «Альфа-банком», несмотря на похожие названия.

Поисковик проиндексировал базу 31 января. Директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян обнаружил её 1 февраля и в этот же день сообщил об утечке в «Альфа-кредит». Он уточнил, что данные содержались в системе управления базами данных MongoDB.

По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней, поэтому если эти степени защиты не будут настроены, то данные автоматически оказываются в интернете, а специализированные поисковики их индексируют и находят.

Ашот Оганесян
директор DeviceLock

РБК уточнил, что база была в свободном доступе в течение четырёх дней, до 4 февраля. Она содержала более 44 тысяч записей, которые включали в себя ФИО клиента, сумму и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания.

Среди банков-партнёров «Альфа-Кредита» на их сайте указаны «Райффайзенбанк», «Совкомбанк«, «Промсвязьбанк» и «Дом.РФ». Но в разговоре с РБК их представители заявили, что не сотрудничают с «Альфа-Кредитом».

#новости #утечки

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28 комментариев
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Евгений Козлов

16

А потом удивляемся чё за уебки спамят звонками

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Tellst

12

И как обычно никому ничего за это не будет :)

Ответить

Tural M

Tellst
0

у нас оказывается так насрать всем на ит безопасность, слишком много утечек в последнее время(

Ответить

John Doe

2

Ссылку на копию базы не дали... как обычно

Ответить

hyposlasher

John
6

Держи, тока тсс..
https://bit.ly/2OHdi4Q

Ответить

Илья Барышников

hyposlasher
0

Интересно, нашёл нескольких знакомых. Надеюсь, ссылку не удалят комитетчики.

Ответить

Sam Lowry

3

Сомнительной ценности базка-то.

Ответить

Дмитрий Чернов

0

По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней

Хотите сказать, что люди на столько дебилы, что оставили открытым порт торчать голой жопой в инет?

Ответить

Gennady Verzakov

Дмитрий
7

Ну так епта, сервера в россии стоят? В россии. Значит данные в безопасности. Ркн херни не скажет, что еще нужно то?

Ответить

Vitaly Baev

Дмитрий
0

Человеческий фактор играет большую роль. У меня на памяти был случай, когда доступ закрывался iptables, однако после зависания сервера и ребута по какой-то причине правила не применились вновь.

Ответить

Андрей Рядькин

1

На VC давно пользователь писал, что на него каким то образом оформили кредит в забегаловке типа Быстро деньги. И он судился.
Всем можно проверить свою кредитную историю два раза в год бесплатно через интернет. На всякий случай проверяю раз в пол года

Ответить

That cat

Андрей
0

А там учитываются кредиты в быстроденьгах, интересно?

Ответить

Андрей Рядькин

That
2

все учитывается 

Ответить

Иван Гессе

That
1

микрофинансовые тоже зареганы в цб
так что не учитываются только если это какая-то совсем чернуха

Ответить

Иван Гессе

Андрей
0

эквифакс даёт бесплатно проверить только раз в год. где второй раз проверять?

Ответить

Андрей Рядькин

Иван
1

https://journal.tinkoff.ru/credithistory/ вот через бюро на скрине у них смотерл 

Что такое кредитная история
И как с ее помощью получить кредит
journal.tinkoff.ru
Ответить

Vitaly Baev

Иван
0

Два раза он даёт, это закон.

Ответить

Александр Бормотин

1

Считаю, что Альфа должна списать долги всем 44 тысячам попавшим в базу.

Ответить

Никита Литвинов

Александр
0

У тебя кредит в альфе и твои данные в этой базе штоль?

Ответить

Александр Бормотин

Никита
0

Вот не знаю про данные в БД, но рассрочка есть которая не парит совсем ибо сумма в месяц копеечная.

Ответить

Никита Литвинов

Александр
0

Хорошо тебе, а я вот юности обосрался с кредитом, прям очень сильно, до суда дошло, а теперь мне даже на коровий анус рассрочку не дадут

Ответить

Никита Литвинов

Никита
0

Не сказал бы, что это сильно парит, но дорогие предметы неудобно покупать

Ответить

Крестьянский

Никита
0

Отсутствия возможности взять кредит стимулирует зарабатывать больше, тем более приятно купить вещь сразу за полную стоимость не переплачивая конские проценты 

Ответить

the.nightmarez

Крестья…
0

Вот он секрет, как снизить уровень бедности и повысить зарплаты в РФ! Нужно просто никому не давать кредиты. Это простимулирует людей и они начнут зарабатывать больше, а также испытывать приятные ощущения при покупке вещей, что в свою очередь снизит уровень депрессии.

Ответить

Лев Люкшин

0

Бля)))

Ответить

Роман Трусов

0

Поисковик проиндексировал базу 31 января.

Когда админ - криворукий еблан.

Ответить

Сергей Окулов

0

так вот почему мне стали названивать по триста раз на дню!

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Питерский хичхакер

0

Сервис бесплатно за 2 дня написали программисты из Чехии

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