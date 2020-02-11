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Записи включали в себя ФИО, сумму и вид запрашиваемого кредита, а также номер телефона.
В открытом доступе оказалась база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов. Об этом пишет РБК.
Поисковик проиндексировал базу 31 января. Директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян обнаружил её 1 февраля и в этот же день сообщил об утечке в «Альфа-кредит». Он уточнил, что данные содержались в системе управления базами данных MongoDB.
РБК уточнил, что база была в свободном доступе в течение четырех дней, до 4 февраля. Она содержала более 44 тысяч записей, которые включали в себя ФИО клиента, сумму и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания.
Ссылку на копию базы не дали... как обычно
На VC давно пользователь писал, что на него каким то образом оформили кредит в забегаловке типа Быстро деньги. И он судился.
Всем можно проверить свою кредитную историю два раза в год бесплатно через интернет. На всякий случай проверяю раз в пол года
эквифакс даёт бесплатно проверить только раз в год. где второй раз проверять?
https://journal.tinkoff.ru/credithistory/ вот через бюро на скрине у них смотерл
По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней
Хотите сказать, что люди на столько дебилы, что оставили открытым порт торчать голой жопой в инет?