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Технологии
Артём Мазанов
1175

РБК: в открытом доступе оказались данные более 44 тысяч россиян, желающих взять кредит Материал редакции

Записи включали в себя ФИО, сумму и вид запрашиваемого кредита, а также номер телефона.

13 комментариев
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В открытом доступе оказалась база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов. Об этом пишет РБК.

Поисковик проиндексировал базу 31 января. Директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян обнаружил её 1 февраля и в этот же день сообщил об утечке в «Альфа-кредит». Он уточнил, что данные содержались в системе управления базами данных MongoDB.

По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней, поэтому если эти степени защиты не будут настроены, то данные автоматически оказываются в интернете, а специализированные поисковики их индексируют и находят.

Ашот Оганесян
директор DeviceLock

РБК уточнил, что база была в свободном доступе в течение четырех дней, до 4 февраля. Она содержала более 44 тысяч записей, которые включали в себя ФИО клиента, сумму и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания.

#новости #утечки

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13 комментариев
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Tellst

6

И как обычно никому ничего за это не будет :)

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Евгений Козлов

6

А потом удивляемся чё за уебки спамят звонками

Ответить

John Doe

2

Ссылку на копию базы не дали... как обычно

Ответить

hyposlasher

John
0

Держи, тока тсс..
https://bit.ly/2OHdi4Q

Ответить

Sam Lowry

2

Сомнительной ценности базка-то.

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Лев Люкшин

0

Бля)))

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Андрей Рядькин

0

На VC давно пользователь писал, что на него каким то образом оформили кредит в забегаловке типа Быстро деньги. И он судился.
Всем можно проверить свою кредитную историю два раза в год бесплатно через интернет. На всякий случай проверяю раз в пол года

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Иван Гессе

Андрей
0

эквифакс даёт бесплатно проверить только раз в год. где второй раз проверять?

Ответить

Андрей Рядькин

Иван
0

https://journal.tinkoff.ru/credithistory/ вот через бюро на скрине у них смотерл 

Что такое кредитная история
И как с ее помощью получить кредит
journal.tinkoff.ru
Ответить

That cat

Андрей
0

А там учитываются кредиты в быстроденьгах, интересно?

Ответить

Андрей Рядькин

That
0

все учитывается 

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Роман Трусов

0

Поисковик проиндексировал базу 31 января.

Когда админ - криворукий еблан.

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Дмитрий Чернов

0

По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней

Хотите сказать, что люди на столько дебилы, что оставили открытым порт торчать голой жопой в инет?

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