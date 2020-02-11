Записи включали в себя ФИО, сумму и вид запрашиваемого кредита, а также номер телефона.

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В открытом доступе оказалась база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов. Об этом пишет РБК.

Поисковик проиндексировал базу 31 января. Директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян обнаружил её 1 февраля и в этот же день сообщил об утечке в «Альфа-кредит». Он уточнил, что данные содержались в системе управления базами данных MongoDB.

По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней, поэтому если эти степени защиты не будут настроены, то данные автоматически оказываются в интернете, а специализированные поисковики их индексируют и находят. Ашот Оганесян директор DeviceLock

