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Борьба с офисной депрессией обойдётся дорого — от 6,2 до 6,8 тысячи долларов.
Mitsubishi выпустила необычное решение для поднятия тонуса офисных сотрудников. Японская компания разработала лампы Misola, имитирующие естественный дневной свет. Внимание на это обратили Gizmodo.
Misola выполнены в виде потолочных окон. Основную площадь устройства занимает специальная голубая пластина, которая имитирует цвет неба. Отличительной чертой проекта Mitsubishi является то, что эта система является динамической. Все элементы лампы в течение дня меняют освещение в зависимости от заданных параметров. Она может имитировать солнечный свет на рассвете, дневной, а также закат.
Это не первая попытка симулировать естественный дневной свет при помощи офисных ламп. Издание утверждает, что у большинства аналогичных систем освещения, лампы распространяют свет во всех направлениях. Система Mitsubishi является более умной — она моделирует направленный свет. Таким образом постоянно освещаются только три стороны из четырёх, что больше похоже на солнечный свет.
Лампы поступят в продажу в октябре 2020 года. Устройства будут продаваться в двух вариациях: с ручным переключением и автоматическим. Первая обойдётся в 6200 долларов, а вторая — в 6800 долларов.
Думаю, что деньги, которые стоят эти лампы, проще пустить на доплату за помещение с окнами.
Мб это лампа чисто для японского рынка, где, особенно в Токио, острый дефицит недвижимости и не все компании могут себе позволить офисы с панорамным видом, и тем более окнами.
У тебя в туалете окно?
Это ж хрущевки и более ранние дома
Я просто не понимаю, как можно окна ставить как альтернативу освещению. Что за бред.
А что не так с окнами в туалете?
Такое уже есть, изобрели итальянцы 10 лет назад. Аналогичные системы есть у Philips.
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@Сломалось
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