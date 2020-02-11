Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Arthur Khamzin
2787

Mitsubishi разработала лампы, которые имитируют дневной свет. Они сделаны в виде потолочных окон Материал редакции

Борьба с офисной депрессией обойдётся дорого — от 6,2 до 6,8 тысячи долларов.

20 комментариев
В закладки

Mitsubishi выпустила необычное решение для поднятия тонуса офисных сотрудников. Японская компания разработала лампы Misola, имитирующие естественный дневной свет. Внимание на это обратили Gizmodo.

Misola выполнены в виде потолочных окон. Основную площадь устройства занимает специальная голубая пластина, которая имитирует цвет неба. Отличительной чертой проекта Mitsubishi является то, что эта система является динамической. Все элементы лампы в течение дня меняют освещение в зависимости от заданных параметров. Она может имитировать солнечный свет на рассвете, дневной, а также закат.

Это не первая попытка симулировать естественный дневной свет при помощи офисных ламп. Издание утверждает, что у большинства аналогичных систем освещения, лампы распространяют свет во всех направлениях. Система Mitsubishi является более умной — она моделирует направленный свет. Таким образом постоянно освещаются только три стороны из четырёх, что больше похоже на солнечный свет.

Лампы поступят в продажу в октябре 2020 года. Устройства будут продаваться в двух вариациях: с ручным переключением и автоматическим. Первая обойдётся в 6200 долларов, а вторая — в 6800 долларов.

#новости #офис

Технологии
Подписан
Отписаться
РБК: в открытом доступе оказались данные более 44 тысяч клиентов «Альфа-Кредита», желающих взять кредит
Записи включали в себя ФИО, сумму и вид запрашиваемого кредита, а также номер телефона.
2
9
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0444\u0438\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 20, "likes": 9, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 142800, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 11 Feb 2020 14:45:28 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 142800, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/142800\/get","add":"\/comments\/142800\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/142800"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Иванов

13

Как-то одновременно красиво и очень грустно

Ответить

Dra

5

Думаю, что деньги, которые стоят эти лампы, проще пустить на доплату за помещение с окнами.

Ответить

Служащий паук например

Dra
1

Мб это лампа чисто для японского рынка, где, особенно в Токио, острый дефицит недвижимости и не все компании могут себе позволить офисы с панорамным видом, и тем более окнами.

Ответить

Кирилл Сосновский

Dra
0

У тебя в туалете окно?

Ответить

Andre Macareno

Кирилл
0

Это ж хрущевки и более ранние дома

Ответить

Кирилл Сосновский

Andre
0

Я просто не понимаю, как можно окна ставить как альтернативу освещению. Что за бред.

Ответить

Elian Kavinsky

Кирилл
0

А что не так с окнами в туалете?

Ответить

Кирилл

Elian
0

Не очень люблю, когда смотрят, как ты срешь.

Ответить

Elian Kavinsky

Кирилл
3

Ну так не сри )

Ответить

Кирилл

Elian
1

Больше не буду.

Ответить

Западный

Кирилл
0

Теперь будешь не срать, а устраивать социальный перфоманс

Ответить

Александр

Кирилл
0

Да нормально ты срал, продолжай

Ответить

Dra

Кирилл
0

В хуюлете.

Ответить

Умерший бас

4

Такое уже есть, изобрели итальянцы 10 лет назад. Аналогичные системы есть у Philips.

Ответить

Роман Новиков

Умерший
2

ДЕЕЕЕЕЕЕЕЕНИИИИИИИИИИИС 
@Сломалось 

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Роман
1

Нагрузки на сервера. Скоро починится 

Ответить

Роман Новиков

Орзэмэс
0

Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое 404!

Ответить

Лев Люкшин

0

Чет фигня.

Ответить

Anna Luben

0

Уже начала копить на один несчастный светильничек

Ответить

Assa

–2

Взять 40" телек за 150$ религия не позволяет?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Чиновники лично убедят соотечественников за рубежом переехать в РФ
Российское правительство сформирует временную группу из сотрудников МВД, МИД и других ведомств для того, чтобы отправившись за границу, чиновники лично убеждали вернуться на родину уехавших россиян. Соответствующее постановление вступило в силу 7 февраля 2020 года.
88
Новости
Все победители Оскара-2020: лучший фильм — «Паразиты», лучший режиссёр — Пон Джун-хо
Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.
286
Истории
Поехавшая соседка
Настало время оху*тельных историй. Может кто подскажет че делать с такими соседями. Переезжать не охота, а ментов я так понимаю нет смысла вызвать. Прочитав статью «шизофрения приводит к смерти» решил рассказать свою историю.
91
Популярное за три дня
Новости
В Москве на акцию по раздельному сбору мусора пришла полиция
В Москве на акцию по раздельному сбору мусора пришла полиция. Силовики заявили, что жители собрались на несогласованное публичное мероприятие. Полицейские сказали, что всем нужно разойтись по домам, а вторсырье выбросить в ближайшие урны для несортируемых отходов, сообщает проект ОВД-Инфо. Акция проходила на проспекте Вернадского.
40
Новости
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в планировании терактов для захвата власти
Молодые люди сообщали о пытках, избиениях и давлении со стороны силовиков.
272
Интернет и мемы
Депутат Виталий Наливкин решает проблемы Уссурийска. Это проект, иронизирующий над пиаром региональных политиков
Главный герой коротких роликов очищает озеро с помощью Domestos и избавляет от ржавой воды, отключая водоснабжение.
51

Прямой эфир

Александр Чеплаков

Mitsubishi разработала лампы…

kilyazov

Фигуранты дела «Сети» получили…

Виталий Иванович…

Вы не знаете, что может ваш…

kilyazov

Фигуранты дела «Сети» получили…

Ксюша Белова

В Петрозаводске член КПРФ…

Roman Persianinov

В Петрозаводске член КПРФ…

Goodsanta

В Петрозаводске член КПРФ…

anvarich

«Эпидемия, про которую не…

Artem Monahov

Создаю худи "TJ-01". Жду…

Zoibana

Создаю худи "TJ-01". Жду…

Лев Люкшин

В Петрозаводске член КПРФ…

kilyazov

Фигуранты дела «Сети» получили…

Артур Шигабутдинов

Создаю худи "TJ-01". Жду…

Artem Monahov

Запись в подсайте Twitter

Стас Фарбер

«Эпидемия, про которую не…

Anna Luben

Mitsubishi разработала лампы…

Ilya Agafonov

В Южной Корее мать смогла…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]