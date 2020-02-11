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Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip. В отличие от Galaxy Fold, в Z Flip использовали гибкое стекло, а не специальный полимер.

Устройство оснастили 6,7-дюймовым внутренним экраном и миниатюрным внешним дисплеем для вывода уведомлений. В сложенном режиме по нему можно тапнуть, чтобы вернуться к последним приложениям или использовать как видоискатель для камеры.

Фото The Verge

Как пояснили в Samsung, Galaxy Fold стал «большим успехом», поэтому компания вывела категорию устройств с гибким экраном в отдельную линейку. В Z Flip Samsung впервые использовала технологию гибкого стекла, которое позволило сделать устройство достаточно тонким: в Galaxy Fold вместо этого применяли специальный полимер.

Компания также обновила шарнирный механизм: теперь устройство фиксируется разных режимах и может оставаться открытым под любым углом. В конструкцию также добавили скрытую технологию очистки, которая предотвращает попадание грязи и пыли внутрь шарнира.

Когда корпус Z Flip не зафиксирован, экран автоматически делится на два четырёхдюймовых дисплея: на верхней половине можно смотреть изображения, контент или видео, а с нижней — управлять смартфоном. Для реализации режима компания сотрудничала с Google.

Смартфон получил двойную заднюю камеру со сверхширокоугольным объективом и широкоугольным объективами. Разрешение обоих сенсоров составляет 12 МП.

Благодаря возможности зафиксировать смартфон в любом положении, пользователи могут записывать видео в удобном формате без штатива. В сложенном режиме Z Flip позволяет сделать селфи на основную камеру в высоком разрешении.