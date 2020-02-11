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Технологии
Дамир Камалетдинов
4790

Samsung представила Galaxy Z Flip — «раскладушку» с гибким экраном из стекла Материал редакции

В России от 119 900 рублей.

36 комментариев
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Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip. В отличие от Galaxy Fold, в Z Flip использовали гибкое стекло, а не специальный полимер.

Устройство оснастили 6,7-дюймовым внутренним экраном и миниатюрным внешним дисплеем для вывода уведомлений. В сложенном режиме по нему можно тапнуть, чтобы вернуться к последним приложениям или использовать как видоискатель для камеры.

Фото The Verge

Как пояснили в Samsung, Galaxy Fold стал «большим успехом», поэтому компания вывела категорию устройств с гибким экраном в отдельную линейку. В Z Flip Samsung впервые использовала технологию гибкого стекла, которое позволило сделать устройство достаточно тонким: в Galaxy Fold вместо этого применяли специальный полимер.

Компания также обновила шарнирный механизм: теперь устройство фиксируется разных режимах и может оставаться открытым под любым углом. В конструкцию также добавили скрытую технологию очистки, которая предотвращает попадание грязи и пыли внутрь шарнира.

Когда корпус Z Flip не зафиксирован, экран автоматически делится на два четырёхдюймовых дисплея: на верхней половине можно смотреть изображения, контент или видео, а с нижней — управлять смартфоном. Для реализации режима компания сотрудничала с Google.

Смартфон получил двойную заднюю камеру со сверхширокоугольным объективом и широкоугольным объективами. Разрешение обоих сенсоров составляет 12 МП.

Благодаря возможности зафиксировать смартфон в любом положении, пользователи могут записывать видео в удобном формате без штатива. В сложенном режиме Z Flip позволяет сделать селфи на основную камеру в высоком разрешении.

Устройство поступит в продажу 14 февраля по цене от 1380 долларов. В России смартфон обойдётся в 119 990 рублей.

#смартфоны #новости #samsung #galaxy #fold

Технологии
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36 комментариев
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Авиационный мангал

36

В 2018 жаловались на то, что телефоны стали одинаковыми и ностальгировали по старым разнообразным кнопочным телефонам, а теперь жалуются что производители начали выпускать никому не нужную странную херню

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Мёртвый

Авиационный
1

Не все люди понимают, что ностальгия основана на новых ярких впечатлениях, а не на объективно годных

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Denis Smirnov

Авиационный
0

Никогда такого не было и вот опять.

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Tural M

Авиационный
0

хейтерс гонна хейт?)

Ответить

Людской месяц

12

Самсунг молодцы, показывают технологии, не стесняются. А не третью Камеру добавляют, и не процессор с хуилионом операций в секунду рассказывают пол презентации. Apple пора одуматься, и тоже начать технологии показывать.

p.s. Комментарий написан с iPhone.

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Кирилл Сосновский

Людской
5

показывают технологии, не стесняются

В скобках мертворожденное, непроработанное, неюзабельное говно. Это пародия на инновации. Эти гнущиеся телефоны как раз следствие стагнации в технологиях. В них нет перспективы, они вымрут и забудутся как страшный сон (сразу после того, как доильня "вау, он гнется" закончится.)

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Людской месяц

Кирилл
4

Сам факт — показали, что могут. Эпл через лет 5-7 за инновации выдаст), я вот о чем.

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neimovirne

11

Сделали потому что могут
Практического применения этой говнине нет

Ответить

Denis Smirnov

neimovirne
0

Если сделают телефон, который будет раскладываться по щелчку, как это делал, например ericsson t28s или щелкающие нокии, цены ему не будет.

Ответить

neimovirne

Denis
2

этим можно щелкать как злая сучка, складывая его после разговора

Ответить

Не уважаю чиновников

neimovirne
–1

Да ладно. Главное - открыть, а применение найдётся. Но моё мнение - дерьмо редкое. Как и все популярные сериалы сегодняшнего дня :)

Ответить

hyposlasher

3

Классный смартфон. Хочу купить.

Ответить

Eldar

–4

Если б корпусы делали из металла я бы еще понял. А так азиаты в очередной раз доказали отсутствие вкуса и понимания, что нужно рынку.

Ответить

Юрий Романов

Eldar
7

Никакая большая корпорация не будет производить то, что не нужно рынку. Но она вполне может произвести то, что не нужно Eldar.

Однако, Eldar ошибочно воспринимает себя как целый рынок.

Ответить

Eldar

Юрий
–1

Я есть правильный рынок, а маргиналы которые купят эту поебату неправильный.

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Kir Kirsky

1

Любой прорыв в форм-факторе смартфонов до появления годной технологии проекций/голографических дисплеев, будет представлять из себя технологию ради технологии. Просто смиритесь и всё. 

Ответить

Denis Smirnov

Kir
1

Трансляции напрямую в мозг или на сетчатку глаза

Ответить

Kir Kirsky

Denis
0

На сетчатку это проекции, а в мозг можно что-то транслировать только с использованием имплантов которые ставят на высококлассной хирургической операции. Работа с мозгом напрямую в масс-продукте точно не будет в ближайшие лет 100 пока не появятся наноботы или неинвазивные способы трансляции инфы в мозг (но такие с высокой вероятностью будут запрещены или анально огорожены спец. лицензиями на их применение строго в установленных местах).

Ответить

Denis Smirnov

Kir
0

Интересно, что появится раньше, голографические дисплеи, как в кино или трансляция в мозг?

Ответить

Kir Kirsky

Denis
0

С определённой натяжкой это уже есть. Уже вставляют имплантанты дающие слепому зрение. Уже есть Гугл гласс (проекция на сетчатку). И 3D голограммы (не на поверхности чего-то) - концерты Вокалоида Мику в Японии, концерты группы из LoL в Корее, концерты тупака, майкла джордана и тп в США.

Ответить

Владимир Моденов

1

У вилсакома уже обзор есть?

Ответить

Владимир Грин

1

Теперь пуши от перезентации пойдут ё-маё

Ответить

Никита Зыбарев

1

Звонко, дичайше и вот это вот всё

Ответить

Артур Сакаев

1

стоил бы 10ку рэ - взял бы

Ответить

Артур Сакаев

Артур
0

а так нет

Ответить

Лаванда

1

Тааак он мне понравился

Ответить

# realfiddy

0

Девочкам самое оно. Щупают рынок. Потому что могут.

Ответить

Аккаунт

0

Круто, но нахуя? Это неюзабельно в реальной жизни.

Ответить

Питерский хичхакер

0

Не нужно

Ответить

Костя Опарин

0

уже можно чехлы на али бахнуть?

Ответить

Red Apple

0

Сделали бы свою оболочку получше

Ответить

Евсей Дмитриев

0

Говно - механические подвижные детали - регресс, усложнение в противовес минимализму и тд. 

Ответить

sf

0

когда там слайдеры ждать

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Автоматический цветок

0

Раскладушка за 1400$, в 2020 году. I am done. 

Ответить

vvtwittep

0

Через пару лет возьму такое от Apple, когда всё оттестят на красноглазых.

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Mezzo Deesa

0

Песня в ролике ну уж слишком пидаристичная.

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