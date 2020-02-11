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В России от 119 900 рублей.
Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip. В отличие от Galaxy Fold, в Z Flip использовали гибкое стекло, а не специальный полимер.
Устройство оснастили 6,7-дюймовым внутренним экраном и миниатюрным внешним дисплеем для вывода уведомлений. В сложенном режиме по нему можно тапнуть, чтобы вернуться к последним приложениям или использовать как видоискатель для камеры.
Как пояснили в Samsung, Galaxy Fold стал «большим успехом», поэтому компания вывела категорию устройств с гибким экраном в отдельную линейку. В Z Flip Samsung впервые использовала технологию гибкого стекла, которое позволило сделать устройство достаточно тонким: в Galaxy Fold вместо этого применяли специальный полимер.
Компания также обновила шарнирный механизм: теперь устройство фиксируется разных режимах и может оставаться открытым под любым углом. В конструкцию также добавили скрытую технологию очистки, которая предотвращает попадание грязи и пыли внутрь шарнира.
Когда корпус Z Flip не зафиксирован, экран автоматически делится на два четырёхдюймовых дисплея: на верхней половине можно смотреть изображения, контент или видео, а с нижней — управлять смартфоном. Для реализации режима компания сотрудничала с Google.
Смартфон получил двойную заднюю камеру со сверхширокоугольным объективом и широкоугольным объективами. Разрешение обоих сенсоров составляет 12 МП.
Благодаря возможности зафиксировать смартфон в любом положении, пользователи могут записывать видео в удобном формате без штатива. В сложенном режиме Z Flip позволяет сделать селфи на основную камеру в высоком разрешении.
Устройство поступит в продажу 14 февраля по цене от 1380 долларов. В России смартфон обойдётся в 119 990 рублей.
В 2018 жаловались на то, что телефоны стали одинаковыми и ностальгировали по старым разнообразным кнопочным телефонам, а теперь жалуются что производители начали выпускать никому не нужную странную херню
Не все люди понимают, что ностальгия основана на новых ярких впечатлениях, а не на объективно годных
Самсунг молодцы, показывают технологии, не стесняются. А не третью Камеру добавляют, и не процессор с хуилионом операций в секунду рассказывают пол презентации. Apple пора одуматься, и тоже начать технологии показывать.
p.s. Комментарий написан с iPhone.
показывают технологии, не стесняются
В скобках мертворожденное, непроработанное, неюзабельное говно. Это пародия на инновации. Эти гнущиеся телефоны как раз следствие стагнации в технологиях. В них нет перспективы, они вымрут и забудутся как страшный сон (сразу после того, как доильня "вау, он гнется" закончится.)
Сам факт — показали, что могут. Эпл через лет 5-7 за инновации выдаст), я вот о чем.
Сделали потому что могут
Практического применения этой говнине нет
Если сделают телефон, который будет раскладываться по щелчку, как это делал, например ericsson t28s или щелкающие нокии, цены ему не будет.
Да ладно. Главное - открыть, а применение найдётся. Но моё мнение - дерьмо редкое. Как и все популярные сериалы сегодняшнего дня :)
Если б корпусы делали из металла я бы еще понял. А так азиаты в очередной раз доказали отсутствие вкуса и понимания, что нужно рынку.
Никакая большая корпорация не будет производить то, что не нужно рынку. Но она вполне может произвести то, что не нужно Eldar.
Однако, Eldar ошибочно воспринимает себя как целый рынок.
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Любой прорыв в форм-факторе смартфонов до появления годной технологии проекций/голографических дисплеев, будет представлять из себя технологию ради технологии. Просто смиритесь и всё.
Трансляции напрямую в мозг или на сетчатку глаза
На сетчатку это проекции, а в мозг можно что-то транслировать только с использованием имплантов которые ставят на высококлассной хирургической операции. Работа с мозгом напрямую в масс-продукте точно не будет в ближайшие лет 100 пока не появятся наноботы или неинвазивные способы трансляции инфы в мозг (но такие с высокой вероятностью будут запрещены или анально огорожены спец. лицензиями на их применение строго в установленных местах).
Интересно, что появится раньше, голографические дисплеи, как в кино или трансляция в мозг?
С определённой натяжкой это уже есть. Уже вставляют имплантанты дающие слепому зрение. Уже есть Гугл гласс (проекция на сетчатку). И 3D голограммы (не на поверхности чего-то) - концерты Вокалоида Мику в Японии, концерты группы из LoL в Корее, концерты тупака, майкла джордана и тп в США.
стоил бы 10ку рэ - взял бы
Говно - механические подвижные детали - регресс, усложнение в противовес минимализму и тд.