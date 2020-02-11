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Все три смартфона поступят в продажу 13 марта по цене от 69 990 рублей.
Samsung представила смартфоны S20, S20+ и S20 Ultra, главным отличием которых стали обновлённый блок камер и дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Топовая модель получила камеру с разрешением 108 МП и возможностью 100-кратного увеличения.
Все три модели получили матрицы более крупного размера, чем в прошлых поколениях. S20 и S20+ оснастили сенсорами с разрешением 64 МП, а S20 Ultra — 108 МП. По утверждению компании, новые камеры улавливают больше света.
На топовой модели пользователи смогут переходить от сверхвысокого разрешения к режиму 12 МП. Для этого камера будет совмещать девять пикселей в один на уровне сенсора.
S20 и S20+ получили возможность 30-кратного увеличения, которую назвали Space Zoom. S20 Ultra оснастили 100-кратным зумом: для этого смартфон использует комбинацию из оптики и цифровой ИИ-обработки.
Владельцы смартфонов S20 смогут снимать сразу несколько фотографий и видео одновременно в режиме «Мультикадр». Например, можно за раз сделать кадр с приближением и широкоугольный, а потом выбрать лучший. Камеры линейки также получили поддержку записи видео в разрешении 8К.
S20, S20+ и S20 Ultra получили 6,2, 6,7 и 6,9-дюймовые экраны с частотой обновления 120 Гц и поддержкой расширенного диапазона HDR 10+. Младшую и среднюю модели оснастили оперативной памятью объёмом 8 Гб, а старшая версия получила модуль на 12 Гб. Все три устройства оснащены встроенной памятью 128 Гб.
S20 также получили новые батареи на 4000, 4500 или 5000 мА•ч. В комплекте со смартфонами положат быструю зарядку мощностью 25 Вт, а S20 Ultra также поддерживает зарядку на мощности в 45 Вт.
Помимо смартфонов Samsung также представила новую версию наушников Galaxy Buds+. Они получили улучшенное качество звука и увеличенное время работы от одного заряда — до 11 часов непрерывного прослушивания. Наушники можно будет купить по цене от 10 990 рублей.
И они все равно начнут тупить как мрази через полтора года.
У Самсунгов интерфейс лагает с первого дня, даже на флагманах.
Пиздеж, у меня текущий флагман, ничего не лагает.
просто у тебя высокий порог вхождения на лаги
А если реально, на примере? Интересно просто
Ну вот брал у коллеги посмотреть Galaxy S10+ (на тот момент свежекупленный), подлагивал он прямо на рабочем столе и в шторке. Или хз, как назвать, крч неплавные анимации и чуть заторможенный отклик
Реально, что за дичь. Пользуюсь galaxy s6 с 2015 года. Работает шикарно, ничего не лагает, и камера крутецкая. Такое ощущение, что люди времена с galaxy s3 до сих пор вспоминают.
Или ты привык и не замечаешь. В последний раз пробовал S10, и сразу же он начал лагать при прокрутке веб-страницы, потом в меню. Не каждый раз, но переодически такая фигня случалась, что очень портило впечатления.
Пользовательский опыт говорит об обратном, может я что не так смотрю. На что обратить внимание, что можно было бы заметить? Я просто попробую и сразу выложу видос, может я этого просто не замечаю
Да нахуяж эти 108мп если в инсте все равно будет качество говно 🙃
640px*640px в 2020)
Паразиты, а не компания. Мы просто видимо всей планетой в последнее время не шарим за корейские приколы 🙃
Паразиты, а не компания
Мальчик молча выкупит, мужчина же сделает так, что бы выкупили остальные 🌚
Скорее всего здесь будет тоже самое, что и на Xiaomi Mi Note 10. Чтобы врубить 108 Мп, нужно заходить в настройки и вручную каждый раз включать это разрешение. При этом не работает HDR и ИИ, поэтому цветопередача и динамический диапазон фото на 108 Мп хуже, чем на 12 Мп или 25 Мп.
Блочить телефоны, купленные в других регионах, будут?
Только холодильники.
И туалеты.
Самсунг запрещает вам срать
Зачем им 120гц экран, если их говножелезо и 60 стабильно держать не может?
Про «стабильно» никто на презентации не говорил
Перенимают лучшие практики у гугла с их четвёртым пикселем
У Pixel 4 90гц
Которые включались сначала только на 70%+ яркости, потом понизили порог до 40, но на этих 40 процентах экран начинает дико мерцать. Говорю по своему печальному опыту
Хз, мерцание не замечал
Оно очень хорошо видно на темно-сером фоне при нажатии. Прочитал в интернетике что это происходит из-за разных гамм двух режимов, просто на высоких яркостях этого не видно
А что Гугл? Не тянет?
И вправду, учитывая то, что человеческий глаз не видит больше 24 фэпэсов
Действительно, пытаюсь найти разницу между 30 и 60 фпс и не вижу отличий.
опять спиздили дизайн модуля камеры с эппла, постоянство признак мастерства😂😂🤣
На фига столько камер на обороте? Есть особая инструкция как их не заляпать?
Скоро держаться не за что будет))
Держись за меня
пикап мастер))
Он пытался
за него, ну ты понял, да? понял? понял намек да? ((
Там будет целая отдельная книжка-инструкция какая Камера для чего, и какая нужна для какого приложения
где пуш?
Был
120 Гц! Теперь наши батарейки садятся еще в ТРИ раза быстрее!
Задние камеры убого же смотрятся,еще и отверстие для камеры на дисплее отстой,надо бы уже от нее избавляться
дисплеи с частотой обновления 120 Гц
У существующих телефонов с высокой частотой обновления вроде бы из-за этого с батареей проблемы. А там 90 всего.
120гц на мобиле нахуй не нужны, ибо чем меньше экран, тем меньше ощущается дискомфорт от невысокой частоты смены кадров. 60 герц на 27 дюймах и 60гц на 6 дюймах - разные вещи. 75-90 гц разумный предел для мобил. Плюс адово будут сажать аккум, ибо это тебе не эпл, которая об этом подумала и сделала умное управление герцовкой на айпадах, полагаю на ведре этого нет и не будет.
Ну и с колвом камер уже похоже на троллинг. До сих пор не могу понять зачем больше 1 камеры обычному нормальному человеку. Ах, ну да, с 2017 года все резко стали фотографами.
Сейчас конечно для рекламы делают, но со временем высокая частота будет востребована для vr
Ты падажи, через пару лет они представят телефон с 1 камерой как инновацию и успешно продадут его всем нам
Причем зум везде гибридный - то есть на самом деле с какого-то момента начинается цифровой кроп с 64 или 48 Мп. Они даже пожадничали на нормальный оптический зум
Че там про выгорание экрана и дороговизне его замены?
стократный зум? зачем?