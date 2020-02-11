Все три смартфона поступят в продажу 13 марта по цене от 69 990 рублей.

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Фото Engadget

Samsung представила смартфоны S20, S20+ и S20 Ultra, главным отличием которых стали обновлённый блок камер и дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Топовая модель получила камеру с разрешением 108 МП и возможностью 100-кратного увеличения.

Все три модели получили матрицы более крупного размера, чем в прошлых поколениях. S20 и S20+ оснастили сенсорами с разрешением 64 МП, а S20 Ultra — 108 МП. По утверждению компании, новые камеры улавливают больше света.

На топовой модели пользователи смогут переходить от сверхвысокого разрешения к режиму 12 МП. Для этого камера будет совмещать девять пикселей в один на уровне сенсора.

S20 и S20+ получили возможность 30-кратного увеличения, которую назвали Space Zoom. S20 Ultra оснастили 100-кратным зумом: для этого смартфон использует комбинацию из оптики и цифровой ИИ-обработки.

Владельцы смартфонов S20 смогут снимать сразу несколько фотографий и видео одновременно в режиме «Мультикадр». Например, можно за раз сделать кадр с приближением и широкоугольный, а потом выбрать лучший. Камеры линейки также получили поддержку записи видео в разрешении 8К.

S20, S20+ и S20 Ultra получили 6,2, 6,7 и 6,9-дюймовые экраны с частотой обновления 120 Гц и поддержкой расширенного диапазона HDR 10+. Младшую и среднюю модели оснастили оперативной памятью объёмом 8 Гб, а старшая версия получила модуль на 12 Гб. Все три устройства оснащены встроенной памятью 128 Гб.

S20 также получили новые батареи на 4000, 4500 или 5000 мА•ч. В комплекте со смартфонами положат быструю зарядку мощностью 25 Вт, а S20 Ultra также поддерживает зарядку на мощности в 45 Вт.

Цены на Galaxy S20 в России

69 990 рублей за модель S20 в сером, голубом или красном цветах;

79 990 рублей за модель S20+ в сером, чёрном или красном цветах;

99 990 рублей за Galaxy S20 Ultra в сером или чёрном цвете.

Помимо смартфонов Samsung также представила новую версию наушников Galaxy Buds+. Они получили улучшенное качество звука и увеличенное время работы от одного заряда — до 11 часов непрерывного прослушивания. Наушники можно будет купить по цене от 10 990 рублей.