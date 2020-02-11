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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Samsung представила Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Флагман получил 100-кратный зум и камеру на 108 МП Материал редакции

Все три смартфона поступят в продажу 13 марта по цене от 69 990 рублей.

72 комментария
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Фото Engadget

Samsung представила смартфоны S20, S20+ и S20 Ultra, главным отличием которых стали обновлённый блок камер и дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Топовая модель получила камеру с разрешением 108 МП и возможностью 100-кратного увеличения.

Все три модели получили матрицы более крупного размера, чем в прошлых поколениях. S20 и S20+ оснастили сенсорами с разрешением 64 МП, а S20 Ultra — 108 МП. По утверждению компании, новые камеры улавливают больше света.

На топовой модели пользователи смогут переходить от сверхвысокого разрешения к режиму 12 МП. Для этого камера будет совмещать девять пикселей в один на уровне сенсора.

S20 и S20+ получили возможность 30-кратного увеличения, которую назвали Space Zoom. S20 Ultra оснастили 100-кратным зумом: для этого смартфон использует комбинацию из оптики и цифровой ИИ-обработки.

Владельцы смартфонов S20 смогут снимать сразу несколько фотографий и видео одновременно в режиме «Мультикадр». Например, можно за раз сделать кадр с приближением и широкоугольный, а потом выбрать лучший. Камеры линейки также получили поддержку записи видео в разрешении 8К.

S20, S20+ и S20 Ultra получили 6,2, 6,7 и 6,9-дюймовые экраны с частотой обновления 120 Гц и поддержкой расширенного диапазона HDR 10+. Младшую и среднюю модели оснастили оперативной памятью объёмом 8 Гб, а старшая версия получила модуль на 12 Гб. Все три устройства оснащены встроенной памятью 128 Гб.

S20 также получили новые батареи на 4000, 4500 или 5000 мА•ч. В комплекте со смартфонами положат быструю зарядку мощностью 25 Вт, а S20 Ultra также поддерживает зарядку на мощности в 45 Вт.

Цены на Galaxy S20 в России

  • 69 990 рублей за модель S20 в сером, голубом или красном цветах;
  • 79 990 рублей за модель S20+ в сером, чёрном или красном цветах;
  • 99 990 рублей за Galaxy S20 Ultra в сером или чёрном цвете.

Помимо смартфонов Samsung также представила новую версию наушников Galaxy Buds+. Они получили улучшенное качество звука и увеличенное время работы от одного заряда — до 11 часов непрерывного прослушивания. Наушники можно будет купить по цене от 10 990 рублей.

​Наушники Samsung Galaxy Buds+ Фото TechCrunch

#samsung #galaxy #s20 #новости

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72 комментария
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Авиационный мангал

38

Наконец-то смогу отправлять дикпики

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Странный завод

20

И они все равно начнут тупить как мрази через полтора года.

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Организационный щит

Странный
12

У Самсунгов интерфейс лагает с первого дня, даже на флагманах.

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Никита Жуковский

Организационный
8

Пиздеж, у меня текущий флагман, ничего не лагает.

Ответить

hyposlasher

Никита
22

просто у тебя высокий порог вхождения на лаги

Ответить

Дмитрий Крюгер

hyposlasher
1

А если реально, на примере? Интересно просто

Ответить

F pee Z doo .

Дмитрий
0

Ну вот брал у коллеги посмотреть Galaxy S10+ (на тот момент свежекупленный), подлагивал он прямо на рабочем столе и в шторке. Или хз, как назвать, крч неплавные анимации и чуть заторможенный отклик

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Pika Teach

Организационный
0

Реально, что за дичь. Пользуюсь galaxy s6 с 2015 года. Работает шикарно, ничего не лагает, и камера крутецкая. Такое ощущение, что люди времена с galaxy s3 до сих пор вспоминают.

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Организационный щит

Pika
10

Или ты привык и не замечаешь. В последний раз пробовал S10, и сразу же он начал лагать при прокрутке веб-страницы, потом в меню. Не каждый раз, но переодически такая фигня случалась, что очень портило впечатления.

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Дмитрий Крюгер

Организационный
5

Пользовательский опыт говорит об обратном, может я что не так смотрю. На что обратить внимание, что можно было бы заметить? Я просто попробую и сразу выложу видос, может я этого просто не замечаю

Ответить

Майкл Тач

Pika
4

У меня знакомый с S6 точно также говорил. Я брал его телефон в руки и видел как он лагает даже при открывании меню с приложениями и запуске телефонной книги. Потом он купил себе Xiaomi Mi9 и признал, что его S6 действительно работал как говно

Ответить

NIKI-TIKI-TAWI

20

Да нахуяж эти 108мп если в инсте все равно будет качество говно 🙃

Ответить

Dmitry Kurtsev

NIKI-TIKI-TAWI
0

640px*640px в 2020)

Ответить

NIKI-TIKI-TAWI

Dmitry
3

Паразиты, а не компания. Мы просто видимо всей планетой в последнее время не шарим за корейские приколы 🙃

Ответить

Сергей Шершнев

NIKI-TIKI-TAWI
4

Паразиты, а не компания

Ответить

NIKI-TIKI-TAWI

Сергей
4

Мальчик молча выкупит, мужчина же сделает так, что бы выкупили остальные 🌚

Ответить

Тарас Саратов

NIKI-TIKI-TAWI
1

Там реальных 25 мпикселей.

Ответить

Мади Абдрахманов

NIKI-TIKI-TAWI
0

Для более детальной коррекции

Ответить

Людской месяц

NIKI-TIKI-TAWI
0

В одноклассники заливать надо фото! Там в 8к.

Ответить

Майкл Тач

NIKI-TIKI-TAWI
0

Скорее всего здесь будет тоже самое, что и на Xiaomi Mi Note 10. Чтобы врубить 108 Мп, нужно заходить в настройки и вручную каждый раз включать это разрешение. При этом не работает HDR и ИИ, поэтому цветопередача и динамический диапазон фото на 108 Мп хуже, чем на 12 Мп или 25 Мп.

Ответить

Садовый корабль

15

Блочить телефоны, купленные в других регионах, будут?

Ответить

Евгений Некрасов

Садовый
1

Только холодильники.

Ответить

Служащий паук например

Евгений
1

И туалеты.

Ответить

Садовый корабль

Служащий
6

Самсунг запрещает вам срать

Ответить

Авиационный мангал

Садовый
0

Срал я на эти запреты

Ответить

Служащий паук например

Садовый
0
Ответить

Ded Pihto

Садовый
0

Ну там же и так никогда функции не работали типа платежей и т.п. Даже термин для этого придумали, "серые" телефоны мать их.

Ответить

Марк Варламов

5

Зачем им 120гц экран, если их говножелезо и 60 стабильно держать не может?

Ответить

Садовый корабль

Марк
20

Про «стабильно» никто на презентации не говорил

Ответить

Авиационный мангал

Садовый
1

Перенимают лучшие практики у гугла с их четвёртым пикселем

Ответить

Слышный украинец

Авиационный
0

У Pixel 4 90гц

Ответить

Авиационный мангал

Слышный
2

Которые включались сначала только на 70%+ яркости, потом понизили порог до 40, но на этих 40 процентах экран начинает дико мерцать. Говорю по своему печальному опыту

Ответить

Слышный украинец

Авиацио…
0

Хз, мерцание не замечал

Ответить

Авиационный

Слышный
0

Оно очень хорошо видно на темно-сером фоне при нажатии. Прочитал в интернетике что это происходит из-за разных гамм двух режимов, просто на высоких яркостях этого не видно

Ответить

Илья Гераськин

Авиационный
0

А что Гугл? Не тянет?

Ответить

Авиационный мангал

Илья
0

Ответил выше

Ответить

Mr. LoveJoy

Марк
0

И вправду, учитывая то, что человеческий глаз не видит больше 24 фэпэсов

Ответить

Марк Варламов

Mr.
7

Действительно, пытаюсь найти разницу между 30 и 60 фпс и не вижу отличий.

Ответить

Mr. LoveJoy

Марк
0

Вот-вот, это всё придумки для того, чтоб продавать дороже!

Ответить

Саги Журжани

6

Охуенный зум!

Ответить

ouxen

1

опять спиздили дизайн модуля камеры с эппла, постоянство признак мастерства😂😂🤣

Ответить

Аккаунт

ouxen
1

Андроид-обрыганам все достается только после полного прохождения через пищевой тракт эпл-богов. Им не привыкать.

Ответить

Настя Шамрина

0

На фига столько камер на обороте? Есть особая инструкция как их не заляпать?
Скоро держаться не за что будет))

Ответить

Слышный украинец

Настя
4

Держись за меня

Ответить

Хрупкий бокал

Слышный
3

пикап мастер))

Ответить

Садовый корабль

Хрупкий
2

Он пытался

Ответить

Хрупкий бокал

Садовый
1

надо было говорить "держись за него")

Ответить

Хрупкий бокал

Садовый
1

за него, ну ты понял, да? понял? понял намек да? ((

Ответить

Слышный украинец

Хрупкий
0
Ответить

Садовый корабль

Настя
0

Там будет целая отдельная книжка-инструкция какая Камера для чего, и какая нужна для какого приложения

Ответить

Людской месяц

–2

Красивый, сука.

Ответить

Хрупкий бокал

1

где пуш?

Ответить

Садовый корабль

Хрупкий
0

Был

Ответить

Хрупкий бокал

Садовый
0

у меня не было, пусть перепушвают

Ответить

Евгений Долгий

0

120 Гц! Теперь наши батарейки садятся еще в ТРИ раза быстрее!

Ответить

Аккаунт

Евгений
0

*в 2

Ответить

Red Apple

0

Задние камеры убого же смотрятся,еще и отверстие для камеры на дисплее отстой,надо бы уже от нее избавляться

Ответить

Dmitry Shiryaev

Red
0

Телефон возвращается к "сотовому" варианту

Ответить

ouxen

0

нахуя спойлерить то фотками, не все еще смотрели

Ответить

Разноцветный корабль

0

дисплеи с частотой обновления 120 Гц

У существующих телефонов с высокой частотой обновления вроде бы из-за этого с батареей проблемы. А там 90 всего.

Ответить

Данила Васильев

0

Больше камер богу камер!!!

Ответить

A/V

0

Про камеру понятно, это всё?

Ответить

Аккаунт

0

120гц на мобиле нахуй не нужны, ибо чем меньше экран, тем меньше ощущается дискомфорт от невысокой частоты смены кадров. 60 герц на 27 дюймах и 60гц на 6 дюймах - разные вещи. 75-90 гц разумный предел для мобил. Плюс адово будут сажать аккум, ибо это тебе не эпл, которая об этом подумала и сделала умное управление герцовкой на айпадах, полагаю на ведре этого нет и не будет.

Ну и с колвом камер уже похоже на троллинг. До сих пор не могу понять зачем больше 1 камеры обычному нормальному человеку. Ах, ну да, с 2017 года все резко стали фотографами.

Ответить

Майкл Тач

Аккаунт
0

Ну 90 Гц очень круто смотрятся на экране смартфона. У меня был Oneplus 7T, мне очень нравилась эта фишка с высокой частотой. На 120 Гц надо посмотреть, конечно.

Ответить

Павел Мухунов

Аккаунт
0

Сейчас конечно для рекламы делают, но со временем высокая частота будет востребована для vr

Ответить

Егор Собин

Аккаунт
0

Ты падажи, через пару лет они представят телефон с 1 камерой как инновацию и успешно продадут его всем нам

Ответить

Майкл Тач

0

Причем зум везде гибридный - то есть на самом деле с какого-то момента начинается цифровой кроп с 64 или 48 Мп. Они даже пожадничали на нормальный оптический зум

Ответить

# realfiddy

0

Че там про выгорание экрана и дороговизне его замены?

Ответить

Садовый корабль

#
0

Ну чего ты снова начинаешь? Нормально же общались

Ответить

Соус Пестеля

0

надо еще больше конфорок сзади!

Ответить

Артур Сакаев

0

стократный зум? зачем?

Ответить

Артур Сакаев

Артур
0

=) =) =) =)

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