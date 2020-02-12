Журналисты похвалили оба смартфона, но их смутило соотношение цен и инноваций.

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Samsung Galaxy Z Flip Фото Input Mag

12 февраля появились первые мнения о новой линейке смартфонов Samsung Galaxy — S20 и Z Flip. Журналисты высоко оценили характеристики устройств, но цена и часть новых функций поставила обозревателей в тупик. TJ выбрал самое интересное из первых обзоров на смартфоны.

Флагманы Galaxy S20

Дизайн

В Mashable отметили, что вся линейка Galaxy S20 выглядит премиальнее своих предшественников. В отличие от Galaxy S10, рамки сделали незакруглёнными, из-за чего экран кажется более плоским, а камеру перенесли в центр экрана.

Фото Gizmodo

Экран

Благодаря экрану с частотой обновления 120 Гц скроллинг и свайпы ощущаются плавнее, чем на смартфонах со стандартной частотой обновления 60 Гц, отмечает техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee). При этом по умолчанию на смартфоне стоит 60 Гц. Если зайти в настройки и переставить на 120 Гц, то разрешение экрана упадёт с 3200х1440 до 2400х1080. Блогер предположил, что Samsung пошёл на такой шаг, чтобы телефон не разряжался слишком быстро.

Фото The Verge

Браунли отметил, что у S20 Ultra лучший дисплей среди представленных на рынке смартфонов. Блогер, как и другие журналисты, также подчеркнул, что отклик тоже стал лучше: устройство мгновенно распознаёт тапы и свайпы.

Камера

Все устройства получили обновлённую систему тройных камер с широкоугольным, сверхширокоугольным и телефото-объективами. В S20+ и S20 Ultra также установлен дополнительный сенсор Time of Flight. Все смартфоны линейки снимают в 8К 24 FPS — но не с основного модуля, а c телефото-объектива. Никто из журналистов не смог проверить качество отснятого 8К-видео, поскольку сами смартфоны не поддерживают такое разрешение.

Ultra Фото TechCrunch

Смартфоны получили камеры с разрешением 48 МП, 64 МП и 108 МП, но по умолчанию все делают 12-мегапиксельные снимки. Такие высокие характеристики смутили журналиста The Verge и Браунли, поскольку часто производители смартфонов вместо того, чтобы программно улучшать качество фото, надеятся, что огромное количество мегапикселей решит все проблемы.

При этом журналисты оценили новый режим Single Take — нужно навести камеру на объект, и она сама решит, когда нужно делать фото, снимать видео или гифку. Из полученных результатов можно сохранить понравившиеся.

100-кратный зум

Многие журналисты подчеркнули, что 100-кратный зум в S20 Ultra действительно работает.

Однако многие усомнились, что эта функция может понадобиться владельцам смартфона. В Engadget иронично предположили, что он походит для ситуаций, когда вам срочно нужно сделать снимок застрявшей еды в зубах друга, который находится на другом конце огромной комнаты. При 100-кратном зуме сделать снимок практически невозможно, поскольку камера чувствительно реагирует на каждое движение рук.

Marques Brownlee @MKBHD I predict most S20 Ultra buyers will zoom in to 100X once, the day they get the phone, then never again. Предсказываю, что большинство покупателей S20 Ultra используют 100-кратный зум один раз после того, как купят телефон, и больше никогда

Итог

Никто из журналистов не посоветовал покупать смартфоны линейки. Многие отмечают, что, хотя в устройствах сложно найти недостатки, за такую цену (стоимость младшей модели начинается с 69 990 рублей) Samsung не убедил их в необходимости покупки Galaxy S20.

Смартфоны Galaxy S20 — это упражнение в излишестве. В них есть любая характеристика, которую вы можете пожелать в Android-смартфоне, но это не означает, что в устройство вложили много новых идей. Только одну — новую систему камер. Чтобы убедить людей купить устройство дороже тысячи баксов, Samsung нужно показать что-то поинтереснее. Дитер Бон редактор The Verge

«Раскладушка» Galaxy Z Flip

Стеклянный экран

Многие журналисты отметили, что сделанный из гибкого стекла, а не пластика, 6,7-дюймовый OLED-дисплей ощущается лучше, чем у других раскладных телефонов — Galaxy Fold или Motorola Razr. В The Verge отметили, что, хотя экран и тонкий, его не так просто поцарапать. В Mashable пожаловались на то, что на экране остаются яркие следы от пальцев.

Фото Mashable

Шарнир

В СМИ подчеркнули, что шарнир ощущается прочнее, чем у других складных телефонов. В Input Mag отметили, что телефон не скрипит при открывании, как Motorola Razr, и плавно раскрывается. При этом его трудно открывать и закрывать одной рукой как классическую «раскладушку» — нужно прикладывать усилия. В закрытом виде между двумя частями экрана заметен зазор, в который можно просунуть банковскую карту.

Журналистка CNET отметила характерный звук при захлопывании — как у настоящих «раскладушек». Браунли назвал шарнир Z Flip лучшим среди складных смартфонов.

Сгиб

В разложенном состоянии сгиб от шарнира виден, но он не такой заметный, как у Galaxy Fold, считают в Android Central. Его видно только на свету или под определённым углом. Браунли и журналисты Engadget, наоборот, подчеркивают, что сгиб слишком заметный, поскольку проходит прямо посередине экрана: «Во время скроллинга постоянно его ощущаешь».

Фото The Verge

Сплит-скрин

Устройство можно фиксировать под любым углом — так экран разделяется на два маленьких. Редактор The Verge запустил в таком режиме видеочат Google Duo и YouTube — в первом случае функция оказалось полезной, а втором устройство просто воспроизвело в верхней части экрана видео, а в нижней показало комментариями. Некоторые сомневаются, что кто-то будет использовать устройство в полураскрытом формате, но другие полагают, что «мини-ноутбук» может быть полезен.

Приложение YouTube на Z Flip Фото Mashable

Маленький экранчик

На обратной стороне смартфона установлен 1-дюймовый экран, на котором можно посмотреть уведомления, пропущенные звонки и время. Можно также сделать селфи через основную камеру, используя экран как видоискатель. Журналисту TechCrunch экран показался «не особо полезным», а в режиме камеры — и вовсе «плохим». Браунли отметил, что Motorola Razr хотя бы позволяет читать и отвечать сообщения на подобном экране, и счёл функционал Z Flip слишком ограниченным.

Фото The Verge

Итог

Ни один журналист не посоветовал покупать устройство, учитывая его стоимость — 1380 долларов (119 990 рублей). Но многие отметили, что это серьёзный шаг в сторону того, чтобы сделать раскладные телефоны стали популярным форм-фактором.