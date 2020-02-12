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Технологии
Дарья Лейзаренко
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«Упражнение в излишестве»: первые мнения о Samsung Galaxy S20 со 100-кратным зумом и «раскладушке» Galaxy Z Flip Материал редакции

Журналисты похвалили оба смартфона, но их смутило соотношение цен и инноваций.

16 комментариев
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Samsung Galaxy Z Flip Фото Input Mag

12 февраля появились первые мнения о новой линейке смартфонов Samsung Galaxy — S20 и Z Flip. Журналисты высоко оценили характеристики устройств, но цена и часть новых функций поставила обозревателей в тупик. TJ выбрал самое интересное из первых обзоров на смартфоны.

Флагманы Galaxy S20

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Дизайн

В Mashable отметили, что вся линейка Galaxy S20 выглядит премиальнее своих предшественников. В отличие от Galaxy S10, рамки сделали незакруглёнными, из-за чего экран кажется более плоским, а камеру перенесли в центр экрана.

Фото Gizmodo 

Экран

Благодаря экрану с частотой обновления 120 Гц скроллинг и свайпы ощущаются плавнее, чем на смартфонах со стандартной частотой обновления 60 Гц, отмечает техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee). При этом по умолчанию на смартфоне стоит 60 Гц. Если зайти в настройки и переставить на 120 Гц, то разрешение экрана упадёт с 3200х1440 до 2400х1080. Блогер предположил, что Samsung пошёл на такой шаг, чтобы телефон не разряжался слишком быстро.

Фото The Verge

Браунли отметил, что у S20 Ultra лучший дисплей среди представленных на рынке смартфонов. Блогер, как и другие журналисты, также подчеркнул, что отклик тоже стал лучше: устройство мгновенно распознаёт тапы и свайпы.

Камера

Все устройства получили обновлённую систему тройных камер с широкоугольным, сверхширокоугольным и телефото-объективами. В S20+ и S20 Ultra также установлен дополнительный сенсор Time of Flight. Все смартфоны линейки снимают в 8К 24 FPS — но не с основного модуля, а c телефото-объектива. Никто из журналистов не смог проверить качество отснятого 8К-видео, поскольку сами смартфоны не поддерживают такое разрешение.

Ultra Фото TechCrunch

Смартфоны получили камеры с разрешением 48 МП, 64 МП и 108 МП, но по умолчанию все делают 12-мегапиксельные снимки. Такие высокие характеристики смутили журналиста The Verge и Браунли, поскольку часто производители смартфонов вместо того, чтобы программно улучшать качество фото, надеятся, что огромное количество мегапикселей решит все проблемы.

При этом журналисты оценили новый режим Single Take — нужно навести камеру на объект, и она сама решит, когда нужно делать фото, снимать видео или гифку. Из полученных результатов можно сохранить понравившиеся.

Zach Honig @ZachHonig
Trying out Single Take with the Samsung Galaxy S20 Ultra. Pretty slick! https://t.co/Wzzed9wMDW

100-кратный зум

Многие журналисты подчеркнули, что 100-кратный зум в S20 Ultra действительно работает.

Ben Geskin @BenGeskin
100x Zoom on Galaxy S20 Ultra 🤯 https://t.co/dyxHoqrnFF

Однако многие усомнились, что эта функция может понадобиться владельцам смартфона. В Engadget иронично предположили, что он походит для ситуаций, когда вам срочно нужно сделать снимок застрявшей еды в зубах друга, который находится на другом конце огромной комнаты. При 100-кратном зуме сделать снимок практически невозможно, поскольку камера чувствительно реагирует на каждое движение рук.

Marques Brownlee @MKBHD
I predict most S20 Ultra buyers will zoom in to 100X once, the day they get the phone, then never again.
Предсказываю, что большинство покупателей S20 Ultra используют 100-кратный зум один раз после того, как купят телефон, и больше никогда

Итог

Никто из журналистов не посоветовал покупать смартфоны линейки. Многие отмечают, что, хотя в устройствах сложно найти недостатки, за такую цену (стоимость младшей модели начинается с 69 990 рублей) Samsung не убедил их в необходимости покупки Galaxy S20.

Смартфоны Galaxy S20 — это упражнение в излишестве. В них есть любая характеристика, которую вы можете пожелать в Android-смартфоне, но это не означает, что в устройство вложили много новых идей. Только одну — новую систему камер. Чтобы убедить людей купить устройство дороже тысячи баксов, Samsung нужно показать что-то поинтереснее.

Дитер Бон
редактор The Verge

«Раскладушка» Galaxy Z Flip

Samsung представила Galaxy Z Flip…
В России от 119 900 рублей.
tjournal.ru

Стеклянный экран

Многие журналисты отметили, что сделанный из гибкого стекла, а не пластика, 6,7-дюймовый OLED-дисплей ощущается лучше, чем у других раскладных телефонов — Galaxy Fold или Motorola Razr. В The Verge отметили, что, хотя экран и тонкий, его не так просто поцарапать. В Mashable пожаловались на то, что на экране остаются яркие следы от пальцев.

Фото Mashable

Шарнир

В СМИ подчеркнули, что шарнир ощущается прочнее, чем у других складных телефонов. В Input Mag отметили, что телефон не скрипит при открывании, как Motorola Razr, и плавно раскрывается. При этом его трудно открывать и закрывать одной рукой как классическую «раскладушку» — нужно прикладывать усилия. В закрытом виде между двумя частями экрана заметен зазор, в который можно просунуть банковскую карту.

Max Weinbach @MaxWinebach
And I flip https://t.co/XbOMrETatc

Журналистка CNET отметила характерный звук при захлопывании — как у настоящих «раскладушек». Браунли назвал шарнир Z Flip лучшим среди складных смартфонов.

Сгиб

В разложенном состоянии сгиб от шарнира виден, но он не такой заметный, как у Galaxy Fold, считают в Android Central. Его видно только на свету или под определённым углом. Браунли и журналисты Engadget, наоборот, подчеркивают, что сгиб слишком заметный, поскольку проходит прямо посередине экрана: «Во время скроллинга постоянно его ощущаешь».

Фото The Verge

Сплит-скрин

Устройство можно фиксировать под любым углом — так экран разделяется на два маленьких. Редактор The Verge запустил в таком режиме видеочат Google Duo и YouTube — в первом случае функция оказалось полезной, а втором устройство просто воспроизвело в верхней части экрана видео, а в нижней показало комментариями. Некоторые сомневаются, что кто-то будет использовать устройство в полураскрытом формате, но другие полагают, что «мини-ноутбук» может быть полезен.

Приложение YouTube на Z Flip  Фото Mashable

Маленький экранчик

На обратной стороне смартфона установлен 1-дюймовый экран, на котором можно посмотреть уведомления, пропущенные звонки и время. Можно также сделать селфи через основную камеру, используя экран как видоискатель. Журналисту TechCrunch экран показался «не особо полезным», а в режиме камеры — и вовсе «плохим». Браунли отметил, что Motorola Razr хотя бы позволяет читать и отвечать сообщения на подобном экране, и счёл функционал Z Flip слишком ограниченным.

Фото The Verge

Итог

Ни один журналист не посоветовал покупать устройство, учитывая его стоимость — 1380 долларов (119 990 рублей). Но многие отметили, что это серьёзный шаг в сторону того, чтобы сделать раскладные телефоны стали популярным форм-фактором.

С одной стороны, телефон выглядит как самый хорошо проработанный складной смартфон на рынке. С другой, Samsung предстоит пройти ещё долгий путь для того, чтобы сделать телефон, который я бы действительно купил.

Маркес Браунли
блогер

#смартфоны #samsung #мнения #galaxy

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16 комментариев
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Служебный файл

5

Мир, в котором основной фокус инноваций - в гнущихся дисплеях, соцсеточках и пририсовывании кошачих носов на фото (при помощи чужих нейросетей) вполне себе заслуживает вымирания от короновируса ну или какого еще пиздоспидорака.

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Просто Тимуррр

Служебный
0

Укажи нам путь, учитель!🙏

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Тимур Петров

0

Вангую

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ouxen

–1

сцук, и рамку с айфона опять спиздили на сгибаемой херне

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Константин Курасов

ouxen
0

зато по всем характеристикам айфон сасает

Ответить

ouxen

Константин
0

снимает в 8К, но экран их не поддерживает

камера 108 Мпх, но снимает в 12

экран 120 Гц, но по дефолту 60

разрешение экрана упадёт с 3200х1440 до 2400х1080

и всё это говно по цене айфона

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Кирило Крамер

ouxen
–3

ты ебанутый? как hd+ экран будет воспроизводить видео 8к? как он вообще это должен делать? они прямо заявили, что ты снимаешь видео в 8к, что бы потом его можно было обрезать или сделать фотку с видео, но я открою тебе тайну, если открыть настройки, можно понизить качество.

Ответить

ouxen

Кирило
1

то есть из всего анонсированного пиздеца юзлессного только это вызвало вопросы

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Valery Kirichenko

Кирило
0

 как hd+ экран будет воспроизводить видео 8к? как он вообще это должен делать?

А как они 4К воспроизводят?

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Локальный каякер

ouxen
0

так говоришь, будто айфон это лудшее что создало человечество и при этом стоит сущие копейки, такое же оверпрайснутое говнище как и други смарты за овердохуя денег, ну 

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Тимур Петров

ouxen
0

.

Ответить

ouxen

0

Ни один журналист не посоветовал покупать устройство

лол, даже заливание баблом всех подряд не помогло

Ответить

Кирило Крамер

ouxen
0

какое заливание баблом? все бесплатно туда пригласили, они журналисты. ты ебанутый?

Ответить

ouxen

Кирило
–1

ебать ты лох
https://9to5mac.com/2018/12/02/samsung-tweets-galaxy-note-9-praise-from-iphone/

Samsung promotes Galaxy Note 9 display on…
This weekend we have the latest case of a company tweeting advertisements for its products from an…
9to5mac.com
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Максим Кохович

0

Когда уже вымрут долбоебы, жалующихся на следы от пальцев, которые видны реально только, сука, под определенным углом и при ярком освещении?

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Локальный каякер

Максим
0

тогда же, когда производители смартов поймут, шо глянцевые крышки это нихера не премиально, и при реальном  использовании выглядят как говно

в айфоне или пикселе, матовое стекло, и там нет отпечатков пальцев, ну не сложно же не делать "рояльный лак"

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