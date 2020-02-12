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Журналисты похвалили оба смартфона, но их смутило соотношение цен и инноваций.
12 февраля появились первые мнения о новой линейке смартфонов Samsung Galaxy — S20 и Z Flip. Журналисты высоко оценили характеристики устройств, но цена и часть новых функций поставила обозревателей в тупик. TJ выбрал самое интересное из первых обзоров на смартфоны.
В Mashable отметили, что вся линейка Galaxy S20 выглядит премиальнее своих предшественников. В отличие от Galaxy S10, рамки сделали незакруглёнными, из-за чего экран кажется более плоским, а камеру перенесли в центр экрана.
Благодаря экрану с частотой обновления 120 Гц скроллинг и свайпы ощущаются плавнее, чем на смартфонах со стандартной частотой обновления 60 Гц, отмечает техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee). При этом по умолчанию на смартфоне стоит 60 Гц. Если зайти в настройки и переставить на 120 Гц, то разрешение экрана упадёт с 3200х1440 до 2400х1080. Блогер предположил, что Samsung пошёл на такой шаг, чтобы телефон не разряжался слишком быстро.
Браунли отметил, что у S20 Ultra лучший дисплей среди представленных на рынке смартфонов. Блогер, как и другие журналисты, также подчеркнул, что отклик тоже стал лучше: устройство мгновенно распознаёт тапы и свайпы.
Все устройства получили обновлённую систему тройных камер с широкоугольным, сверхширокоугольным и телефото-объективами. В S20+ и S20 Ultra также установлен дополнительный сенсор Time of Flight. Все смартфоны линейки снимают в 8К 24 FPS — но не с основного модуля, а c телефото-объектива. Никто из журналистов не смог проверить качество отснятого 8К-видео, поскольку сами смартфоны не поддерживают такое разрешение.
Смартфоны получили камеры с разрешением 48 МП, 64 МП и 108 МП, но по умолчанию все делают 12-мегапиксельные снимки. Такие высокие характеристики смутили журналиста The Verge и Браунли, поскольку часто производители смартфонов вместо того, чтобы программно улучшать качество фото, надеятся, что огромное количество мегапикселей решит все проблемы.
При этом журналисты оценили новый режим Single Take — нужно навести камеру на объект, и она сама решит, когда нужно делать фото, снимать видео или гифку. Из полученных результатов можно сохранить понравившиеся.
Многие журналисты подчеркнули, что 100-кратный зум в S20 Ultra действительно работает.
Однако многие усомнились, что эта функция может понадобиться владельцам смартфона. В Engadget иронично предположили, что он походит для ситуаций, когда вам срочно нужно сделать снимок застрявшей еды в зубах друга, который находится на другом конце огромной комнаты. При 100-кратном зуме сделать снимок практически невозможно, поскольку камера чувствительно реагирует на каждое движение рук.
Никто из журналистов не посоветовал покупать смартфоны линейки. Многие отмечают, что, хотя в устройствах сложно найти недостатки, за такую цену (стоимость младшей модели начинается с 69 990 рублей) Samsung не убедил их в необходимости покупки Galaxy S20.
Многие журналисты отметили, что сделанный из гибкого стекла, а не пластика, 6,7-дюймовый OLED-дисплей ощущается лучше, чем у других раскладных телефонов — Galaxy Fold или Motorola Razr. В The Verge отметили, что, хотя экран и тонкий, его не так просто поцарапать. В Mashable пожаловались на то, что на экране остаются яркие следы от пальцев.
В СМИ подчеркнули, что шарнир ощущается прочнее, чем у других складных телефонов. В Input Mag отметили, что телефон не скрипит при открывании, как Motorola Razr, и плавно раскрывается. При этом его трудно открывать и закрывать одной рукой как классическую «раскладушку» — нужно прикладывать усилия. В закрытом виде между двумя частями экрана заметен зазор, в который можно просунуть банковскую карту.
Журналистка CNET отметила характерный звук при захлопывании — как у настоящих «раскладушек». Браунли назвал шарнир Z Flip лучшим среди складных смартфонов.
В разложенном состоянии сгиб от шарнира виден, но он не такой заметный, как у Galaxy Fold, считают в Android Central. Его видно только на свету или под определённым углом. Браунли и журналисты Engadget, наоборот, подчеркивают, что сгиб слишком заметный, поскольку проходит прямо посередине экрана: «Во время скроллинга постоянно его ощущаешь».
Устройство можно фиксировать под любым углом — так экран разделяется на два маленьких. Редактор The Verge запустил в таком режиме видеочат Google Duo и YouTube — в первом случае функция оказалось полезной, а втором устройство просто воспроизвело в верхней части экрана видео, а в нижней показало комментариями. Некоторые сомневаются, что кто-то будет использовать устройство в полураскрытом формате, но другие полагают, что «мини-ноутбук» может быть полезен.
На обратной стороне смартфона установлен 1-дюймовый экран, на котором можно посмотреть уведомления, пропущенные звонки и время. Можно также сделать селфи через основную камеру, используя экран как видоискатель. Журналисту TechCrunch экран показался «не особо полезным», а в режиме камеры — и вовсе «плохим». Браунли отметил, что Motorola Razr хотя бы позволяет читать и отвечать сообщения на подобном экране, и счёл функционал Z Flip слишком ограниченным.
Ни один журналист не посоветовал покупать устройство, учитывая его стоимость — 1380 долларов (119 990 рублей). Но многие отметили, что это серьёзный шаг в сторону того, чтобы сделать раскладные телефоны стали популярным форм-фактором.
Мир, в котором основной фокус инноваций - в гнущихся дисплеях, соцсеточках и пририсовывании кошачих носов на фото (при помощи чужих нейросетей) вполне себе заслуживает вымирания от короновируса ну или какого еще пиздоспидорака.
сцук, и рамку с айфона опять спиздили на сгибаемой херне
зато по всем характеристикам айфон сасает
снимает в 8К, но экран их не поддерживает
камера 108 Мпх, но снимает в 12
экран 120 Гц, но по дефолту 60
разрешение экрана упадёт с 3200х1440 до 2400х1080
и всё это говно по цене айфона
ты ебанутый? как hd+ экран будет воспроизводить видео 8к? как он вообще это должен делать? они прямо заявили, что ты снимаешь видео в 8к, что бы потом его можно было обрезать или сделать фотку с видео, но я открою тебе тайну, если открыть настройки, можно понизить качество.
как hd+ экран будет воспроизводить видео 8к? как он вообще это должен делать?
А как они 4К воспроизводят?
так говоришь, будто айфон это лудшее что создало человечество и при этом стоит сущие копейки, такое же оверпрайснутое говнище как и други смарты за овердохуя денег, ну
Ни один журналист не посоветовал покупать устройство
лол, даже заливание баблом всех подряд не помогло
какое заливание баблом? все бесплатно туда пригласили, они журналисты. ты ебанутый?
Когда уже вымрут долбоебы, жалующихся на следы от пальцев, которые видны реально только, сука, под определенным углом и при ярком освещении?
тогда же, когда производители смартов поймут, шо глянцевые крышки это нихера не премиально, и при реальном использовании выглядят как говно
в айфоне или пикселе, матовое стекло, и там нет отпечатков пальцев, ну не сложно же не делать "рояльный лак"