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Технологии
Артём Мазанов
3951

Создатель Android закрыл компанию Essential. За три года она представила один смартфон — и его продажи провалились Материал редакции

Компания, пояснила, что не знает, как начать продавать представленный в 2019 году новый смартфон.

30 комментариев
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Энди Рубин Снимок пресс-службы Google

Один из создателей Android Энди Рубин закрыл компанию Essential, которая за три года представила только один смартфон — и его продажи провалились. Об этом сообщается на сайте компании.

Essential пояснила, что не знает, как начать продавать смартфон с рабочим названием Project GEM, который она представила в октябре 2019 года. «Учитывая это, мы приняли трудное решение о прекращении работы и остановке производства», — уточняется на сайте. Компания также пояснила, что выпущенное 3 февраля обновление для их единственного устройства — последнее.

Essential был одним из самых многообещающих стартапов Кремниевой долины. Компания привлекла 330 миллионов долларов инвестиций и получила оценку в миллиард долларов. Но за три года она представила только одно устройство Essential Phone — «безрамочный» смартфон в титановом корпусе. Компания обещала начать доставку устройств в июне 2017 года, однако сроки поставок несколько раз сдвигали. К маю 2018 года компания в общей сложности поставила только 150 тысяч устройств.

Essential Phone Фото TechCrunch

9 октября 2019 года Рубин показал в Твиттере похожий на пульт смартфон с вытянутым экраном. В Essential тогда рассказали, что это новое устройство, которое находится на этапе раннего тестирования. И вероятно, уже никогда не выйдет.

​Фото из твиттера Энди Рубина
Профиль: Энди Рубин — Технологии на TJ
История создателя Android, ушедшего из Google и ставшего основателем новой таинственной компании.
tjournal.ru

#новости #essential

Технологии
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30 комментариев
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Золотой Наномишка

36

Пуш то зачем

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Дмитрий Алексеевич

Золотой
7

Push it to the limit

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
1

Walk along the razor's edge

Ответить

Вечерние чтения

Золотой
0

Похоронили компанию, которая могла бы показать что-то иное чем обычный прямоугольник смартфона

Ответить

Nick Yasnov

Золотой
–2

Ты должен знать, что андроидобляди соснули.

Ответить

rossoshmap

2
Ответить

Аккаунт

rossoshmap
8

Когда же вы долбоебы вымрите с этим унылым тупым недомемом

Ответить

Илья Пономарев

rossoshmap
–11

Ну закрылась и закрылась

Ответить

Лев Люкшин

Илья
8

Мне дизлайк и моему сыну тоже

Ответить

Не уважаю чиновников

6

Я и об открытии то ничего и не знал, а тут уже закрылась.

Ответить

Многие вентилятор

5

30 мая 2017 года Рубин представил Essential Phone — модульный «безрамочный» смартфон в титановом корпусе

Essential Phone — не модульный телефон. Будь он модульным, его бы вообще никто не купил, кроме журналистов и пары гиков.

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Многие
1

Модульный в контексте, что у него были модули. Ну, например, камера 360... И большие планы на что-то кроме камеры.

Ответить

Многие вентилятор

g͡o͞od҉
0

Ну да, но вне контекста — нет.

Ответить

Timur

4

Действительно важно, спасибо за пуш

Ответить

Kyler

3

А разговоров то было

Ответить

Вечерние чтения

1

Думаю, Рубина скандал сексуальный закопал (

Ответить

Александр Ашкинадзе

Вечерние
1

Да не, просто они сделали хуй знает что хуй знает зачем, и не смогли продать. Ещё и первый телефон провалился

Ответить

Вечерние чтения

Александр
0

В ином случае бы на скандал забили и не стали резать золотую курицу. А так не дали второго шанса... и денег

Ответить

Влад Смирнов

1

Да хоть Ессентуки, кто это пушит

Ответить

Священный браслет

1

"И слава богу" — абсолютно все дизайнеры интерфейсов

Ответить

Zechu Schmitz

1

Ссылки на твиттер не работают

Ответить

Сальвадор Корж

Zechu
0

А нахуя, за 40+ минут никто и не переходил

Ответить

Служащий Абдужаббор

0
Ответить

Inevitable

0

Ну он странные устройства выпускал и дорогие. Пульт для телека явно никто бы не купил. 

Ответить

Andre Macareno

Inevitable
1

В России бы эссеншал в принципе никто не купил, потому что он до нас не доехал, а среди остальных американских «эксклюзивов» уж лучше пиксель купить, он хотя бы поддерживается долго

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Inevitable
0

А может наоборот. Я бы присмотрелся, больно формат интересный.

Ответить

Аккаунт

0

Пушить нахера?

Ответить

Должностной чувак

0

Норм с подливой перднул

Ответить

Виталий Лановой

0

Артём рано новость выпустил. Такие статьи надо пушить в два часа ночи, на радость читателям.

Ответить

Vyacheslav Gorin

0

Вся проблема в том, что продавать китайский оем собирались только именем "создателя андроид", хотя этот вклад (и это убожество, которое носило гордое название первых версий андроида) вообще не сопоставим с другими "продающими" именами типа Гейтса, Джобса, и.т.п.

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