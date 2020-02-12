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Компания, пояснила, что не знает, как начать продавать представленный в 2019 году новый смартфон.
Один из создателей Android Энди Рубин закрыл компанию Essential, которая за три года представила только один смартфон — и его продажи провалились. Об этом сообщается на сайте компании.
Essential пояснила, что не знает, как начать продавать смартфон с рабочим названием Project GEM, который она представила в октябре 2019 года. «Учитывая это, мы приняли трудное решение о прекращении работы и остановке производства», — уточняется на сайте. Компания также пояснила, что выпущенное 3 февраля обновление для их единственного устройства — последнее.
Essential был одним из самых многообещающих стартапов Кремниевой долины. Компания привлекла 330 миллионов долларов инвестиций и получила оценку в миллиард долларов. Но за три года она представила только одно устройство Essential Phone — «безрамочный» смартфон в титановом корпусе. Компания обещала начать доставку устройств в июне 2017 года, однако сроки поставок несколько раз сдвигали. К маю 2018 года компания в общей сложности поставила только 150 тысяч устройств.
9 октября 2019 года Рубин показал в Твиттере похожий на пульт смартфон с вытянутым экраном. В Essential тогда рассказали, что это новое устройство, которое находится на этапе раннего тестирования. И вероятно, уже никогда не выйдет.
Пуш то зачем
Push it to the limit
Похоронили компанию, которая могла бы показать что-то иное чем обычный прямоугольник смартфона
Ну закрылась и закрылась
30 мая 2017 года Рубин представил Essential Phone — модульный «безрамочный» смартфон в титановом корпусе
Essential Phone — не модульный телефон. Будь он модульным, его бы вообще никто не купил, кроме журналистов и пары гиков.
Модульный в контексте, что у него были модули. Ну, например, камера 360... И большие планы на что-то кроме камеры.
Думаю, Рубина скандал сексуальный закопал (
Да не, просто они сделали хуй знает что хуй знает зачем, и не смогли продать. Ещё и первый телефон провалился
В ином случае бы на скандал забили и не стали резать золотую курицу. А так не дали второго шанса... и денег
Ссылки на твиттер не работают
Ну он странные устройства выпускал и дорогие. Пульт для телека явно никто бы не купил.
В России бы эссеншал в принципе никто не купил, потому что он до нас не доехал, а среди остальных американских «эксклюзивов» уж лучше пиксель купить, он хотя бы поддерживается долго
А может наоборот. Я бы присмотрелся, больно формат интересный.
Артём рано новость выпустил. Такие статьи надо пушить в два часа ночи, на радость читателям.
Вся проблема в том, что продавать китайский оем собирались только именем "создателя андроид", хотя этот вклад (и это убожество, которое носило гордое название первых версий андроида) вообще не сопоставим с другими "продающими" именами типа Гейтса, Джобса, и.т.п.