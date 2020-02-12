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Сергей Звезда
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Всемирный мобильный конгресс-2020 в Барселоне отменили. Причина — вспышка нового коронавируса Материал редакции

Подобное происходит впервые за всю 33-летнюю историю выставки.

38 комментариев
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Getty Images

В Барселоне отменили Всемирный мобильный конгресс-2020 (Mobile World Congress-2020), который считается крупнейшей в мире выставкой мобильной индустрии. Об этом сообщил местный телеканал 24 Horas и подтвердил Bloomberg со ссылкой на заявление организаторов.

Беспокойство в связи со вспышкой коронавируса по всему миру, переживания из-за поездок и других обстоятельств делают невозможным [проведение мероприятия].

Джон Хоффман
исполнительный директор ассоциации GSMA, которая организовывает выставку

Объявление об отмене MWC-2020 оказалось неожиданным для многих. Ассоциация GSMA намеревалась обсудить дальнейшие действия 14 февраля.

MWC-2020 должна была пройти с 24 по 27 февраля и принять более 100 тысяч участников со всего мира. Это первый случай за всю 33-летнюю историю выставки, когда организаторы отменили её проведение.

На MWC-2020 среди прочего ожидалась презентация смартфонов, которые поддерживают технологию 5G. До решения об отмене выставки от поездки в Барселону по отдельности отказались сразу несколько крупных участников, включая Facebook, Amazon и AT&T.

CNET @CNET
Companies who have withdrawn from #MWC2020 due to the Coronavirus:
🚫Nokia
🚫Facebook
🚫Intel
🚫Sony
🚫Amazon
🚫LG
🚫AT&T
🚫Cisco
🚫Vivo
🚫Ericsson
🚫Sprint
🚫Nvidia
https://cnet.co/38jQtMk
Часть компаний, отказавшихся от поездки на MWC до её отмены

Как отмечает Bloomberg, крупнейшие компании-участники MWC часто тратят на выставку «десятки миллионов долларов». Кто именно ответит на неожиданные расходы — корпорации или организаторы — пока точно непонятно. Wired со ссылкой на источники писал, что GSMA попросила у испанских властей объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы воспользоваться страховкой и избежать крупных убытков.

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#новости #mwc #вирусизкитая

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38 комментариев
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Дмитрий Грибоедов

25

«Картинка из plague.inc об отмене олимпийских игр»

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DJ Ебан

Дмитрий
0

Дак олимпийские игры вроде не отменяют, наоборот, делает скачек заражённых или заражает Бразилию

Ответить

Tyler Durden

Дмитрий
0

Картинки уже вроде грузятся

Ответить

Влюбленный магнит

17

На самом деле его отменили потому что Лихачёв не поедет.

Ответить

Александр Ашкинадзе

Влюбленный
8

А если поедет, то всё равно не напишет.
А если и напишет, то через полгода

Ответить

Виталий Лановой

12

Туда традиционно приезжают китайские производители. Вот и испугались. Вполне оправдано.

Ответить

Asuka Langley

Виталий
0

Если вспомнить, где собираются практически все мобилы, то можно сказать, что туда приезжают только китайские производители 🤔

Ответить

Roman Pustovoit

11

Сегодня вспышка эпидемии пушей что-ли?

Ответить

Должностной чувак

3

2020 год, все стабильно хуево

Ответить

Сергей Звезда

1

Вообще-то @Дамир Камалетдинов  уже начал было собирать рюкзак

Ответить

Паша Красников

Сергей
3

Пусть так сгоняет в Барселону, а потом напишет статью, как он там отдохнул

Ответить

Александр Великий

Паша
0

Пусть так сгоняет в Беларусь, а потом напишет статью, как он там отдохнул.

Ответить

Kyler

Сергей
0

Вроде писали, что это ещё не окончательное решение

Ответить

Артём Мазанов

Kyler
2

Было неокончательным, до этой новости 

Ответить

Илья Пономарев

Сергей
0

Придётся разбирать

Ответить

Тим Муталов

Сергей
0

Земля пухом

Ответить

Максим Ерохин

–1

Ну отменили и отменили

Ответить

Служащий Абдужаббор

–21

Зачем эта новость на сайте? Здесь всем похуй, жаль на самом деле

Ответить

Служащий Абдужаббор

Служащий
0

На дтф лучше, там и новости про ай ти быстрее появляются и дискуссии интереснее...

Ответить

Служащий Абдужаббор

Служащий
0

И пуши не отправят

Ответить

Сергей Васильев

Служащий
10

Помолчи уж.

Ответить

Виталий Лановой

Служащий
1

Отвратительное равнодушие. Ты очень чёрствый человек, Дима.

Ответить

Служащий Абдужаббор

Виталий
1

Просто жалко редакторов, они всю эту хуйню пишут, а тэжэшникам похуй

Ответить

Виталий Лановой

Служащий
1

напиши пост об этом

Ответить

Служащий

Виталий
0

Не вижу смысла

Ответить

Виталий Лановой

Служащий
4

жаль

Ответить

Taktischer Corgi

Виталий
4

Я договорился

Ответить

Taktischer Corgi

Служащий
2

Ну напиши...

Ответить

Служащий

Taktisc…
3

Хорошо, завтра будет

Ответить

Andre Macareno

Служащий
0

там даже раньше запостили

Ответить

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Комментарий удален

mr. Dudos

0

сяоми опасна

Ответить

Asuka Langley

mr.
1

Ми 10 принял коронавирус......

Ответить

mr. Dudos

Asuka
1

андроида 10 не будет...

Ответить

Илья Пономарев

0

Время пуша

Ответить

vvtwittep

0

Причина - никто не приехал 

Ответить

Никита Алфимов

0

Вообще это прям херовенький прецедент.
Вендоры вложившиеся в рекламу и готовившие технику, промо и конференции попросту потеряли деньги и время.
Сама выставка в каком-то смысле потеряет в репутации, тк прогнулась под общими волнениями из-за этого вируса, и большинство вендоров вроде самсунга (который устроил unpacked) будут создавать свои крупные ивенты. Или как это было с е3, потому что та банально загибается сама в себя, и крупным компаниям проще устраивать свои мини конференции (привет Nintendo direct и Sony что-то там), чтобы не участвовать в фестивале кринжа.

Ответить

Brat Grima

–1

Вот тоже не понимаю, зачем данная информация на сайте? Для поднятия уровня паники??? Стоило бы, для начала, почитать - чем является данный вирус. Я, пожалуй, добавлю сюда информацию, которую можно В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ получить в интернете. Может, кому-то, будет полезно! ;)

"Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.

Впоследствии китайские учёные выделили новый коронавирус — 2019-nCoV, и установили генетическую последовательность его генома. Вирус не менее чем на 70 % похож по генетической последовательности на вызывающий тяжёлый острый респираторный синдром (известный также как атипичная пневмония) вирус SARS-CoV[en]. Инкубационный период пневмонии нового типа длится от 2 до 14 дней[8], и, согласно последним данным, заболевание становится заразным до появления симптомов.

С 22 января город Ухань был закрыт на карантин. С 24 января на карантин были закрыты прилегающие к Уханю городские округа Хуанган, Эчжоу, Чиби и Чжицзян. Всего ограничен выезд из 14 городов. Вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня.

30 января на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение[en]. На 12 февраля подтверждено 45175 заражённых в 28 странах и территориях (а также 21 675 подозреваемых случаев в Китае), 1115 летальных исходов. Подавляющее число случаев приходится на Китай.

11 февраля 2020 года заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии (COVID-2019)."

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Тюремный яд

Brat
0

Очень много текста, невозможно столько прочитать

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