Прямой эфир
Подобное происходит впервые за всю 33-летнюю историю выставки.
В Барселоне отменили Всемирный мобильный конгресс-2020 (Mobile World Congress-2020), который считается крупнейшей в мире выставкой мобильной индустрии. Об этом сообщил местный телеканал 24 Horas и подтвердил Bloomberg со ссылкой на заявление организаторов.
Объявление об отмене MWC-2020 оказалось неожиданным для многих. Ассоциация GSMA намеревалась обсудить дальнейшие действия 14 февраля.
MWC-2020 должна была пройти с 24 по 27 февраля и принять более 100 тысяч участников со всего мира. Это первый случай за всю 33-летнюю историю выставки, когда организаторы отменили её проведение.
На MWC-2020 среди прочего ожидалась презентация смартфонов, которые поддерживают технологию 5G. До решения об отмене выставки от поездки в Барселону по отдельности отказались сразу несколько крупных участников, включая Facebook, Amazon и AT&T.
Как отмечает Bloomberg, крупнейшие компании-участники MWC часто тратят на выставку «десятки миллионов долларов». Кто именно ответит на неожиданные расходы — корпорации или организаторы — пока точно непонятно. Wired со ссылкой на источники писал, что GSMA попросила у испанских властей объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы воспользоваться страховкой и избежать крупных убытков.
«Картинка из plague.inc об отмене олимпийских игр»
На самом деле его отменили потому что Лихачёв не поедет.
А если поедет, то всё равно не напишет.
А если и напишет, то через полгода
Туда традиционно приезжают китайские производители. Вот и испугались. Вполне оправдано.
Если вспомнить, где собираются практически все мобилы, то можно сказать, что туда приезжают только китайские производители 🤔
Пусть так сгоняет в Барселону, а потом напишет статью, как он там отдохнул
Пусть так сгоняет в Беларусь, а потом напишет статью, как он там отдохнул.
Зачем эта новость на сайте? Здесь всем похуй, жаль на самом деле
На дтф лучше, там и новости про ай ти быстрее появляются и дискуссии интереснее...
И пуши не отправят
Отвратительное равнодушие. Ты очень чёрствый человек, Дима.
Просто жалко редакторов, они всю эту хуйню пишут, а тэжэшникам похуй
напиши пост об этом
жаль
Ну напиши...
Комментарий удален
Комментарий удален
сяоми опасна
Ми 10 принял коронавирус......
Вообще это прям херовенький прецедент.
Вендоры вложившиеся в рекламу и готовившие технику, промо и конференции попросту потеряли деньги и время.
Сама выставка в каком-то смысле потеряет в репутации, тк прогнулась под общими волнениями из-за этого вируса, и большинство вендоров вроде самсунга (который устроил unpacked) будут создавать свои крупные ивенты. Или как это было с е3, потому что та банально загибается сама в себя, и крупным компаниям проще устраивать свои мини конференции (привет Nintendo direct и Sony что-то там), чтобы не участвовать в фестивале кринжа.
Вот тоже не понимаю, зачем данная информация на сайте? Для поднятия уровня паники??? Стоило бы, для начала, почитать - чем является данный вирус. Я, пожалуй, добавлю сюда информацию, которую можно В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ получить в интернете. Может, кому-то, будет полезно! ;)
"Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
Впоследствии китайские учёные выделили новый коронавирус — 2019-nCoV, и установили генетическую последовательность его генома. Вирус не менее чем на 70 % похож по генетической последовательности на вызывающий тяжёлый острый респираторный синдром (известный также как атипичная пневмония) вирус SARS-CoV[en]. Инкубационный период пневмонии нового типа длится от 2 до 14 дней[8], и, согласно последним данным, заболевание становится заразным до появления симптомов.
С 22 января город Ухань был закрыт на карантин. С 24 января на карантин были закрыты прилегающие к Уханю городские округа Хуанган, Эчжоу, Чиби и Чжицзян. Всего ограничен выезд из 14 городов. Вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня.
30 января на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение[en]. На 12 февраля подтверждено 45175 заражённых в 28 странах и территориях (а также 21 675 подозреваемых случаев в Китае), 1115 летальных исходов. Подавляющее число случаев приходится на Китай.
11 февраля 2020 года заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии (COVID-2019)."