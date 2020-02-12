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Сергей Звезда
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Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили. Причина — вспышка нового коронавируса Материал редакции

Подобное происходит впервые за всю 33-летнюю историю выставки.

Getty Images

В Барселоне отменили Всемирный мобильный конгресс-2020 (Mobile World Congress-2020), который считается крупнейшей в мире выставкой мобильной индустрии. Об этом сообщил местный телеканал 24 Horas и подтвердил Bloomberg.

Беспокойство в связи со вспышкой коронавируса по всему миру, переживания из-за поездок и других обстоятельств делают невозможным [проведение мероприятия].

Джон Хоффман
исполнительный директор ассоциации GSMA, которая организовывает выставку

MWC должна была пройти с 24 по 27 февраля и принять более 100 тысяч участников со всего мира. Это первый случай за всю 33-летнюю историю выставки, когда организаторы отменили её проведение.

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#новости #mwc #вирусизкитая

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30 комментариев
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Влюбленный магнит

9

На самом деле его отменили потому что Лихачёв не поедет.

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Александр Ашкинадзе

Влюбленный
4

А если поедет, то всё равно не напишет.
А если и напишет, то через полгода

Ответить

Дмитрий Грибоедов

10

«Картинка из plague.inc об отмене олимпийских игр»

Ответить

Виталий Лановой

7

Туда традиционно приезжают китайские производители. Вот и испугались. Вполне оправдано.

Ответить

Asuka Langley

Виталий
0

Если вспомнить, где собираются практически все мобилы, то можно сказать, что туда приезжают только китайские производители 🤔

Ответить

Roman Pustovoit

6

Сегодня вспышка эпидемии пушей что-ли?

Ответить

Максим Ерохин

0

Ну отменили и отменили

Ответить

Служащий Абдужаббор

–14

Зачем эта новость на сайте? Здесь всем похуй, жаль на самом деле

Ответить

Служащий Абдужаббор

Служащий
1

На дтф лучше, там и новости про ай ти быстрее появляются и дискуссии интереснее...

Ответить

Служащий Абдужаббор

Служащий
0

И пуши не отправят

Ответить

Сергей Васильев

Служащий
5

Помолчи уж.

Ответить

Виталий Лановой

Служащий
0

Отвратительное равнодушие. Ты очень чёрствый человек, Дима.

Ответить

Служащий Абдужаббор

Виталий
0

Просто жалко редакторов, они всю эту хуйню пишут, а тэжэшникам похуй

Ответить

Виталий Лановой

Служащий
0

напиши пост об этом

Ответить

Служащий

Виталий
0

Не вижу смысла

Ответить

Виталий Лановой

Служащий
2

жаль

Ответить

Taktischer Corgi

Виталий
3

Я договорился

Ответить

Taktischer Corgi

Служащий
2

Ну напиши...

Ответить

Служащий

Taktisc…
3

Хорошо, завтра будет

Ответить

Кровавый кран

Служащий
1

Иди в жопу, дерьмо очкастое

Ответить

mr. Dudos

0

сяоми опасна

Ответить

Asuka Langley

mr.
1

Ми 10 принял коронавирус......

Ответить

mr. Dudos

Asuka
1

андроида 10 не будет...

Ответить

Сергей Звезда

0

Вообще-то @Дамир Камалетдинов  уже начал было собирать рюкзак

Ответить

Паша Красников

Сергей
1

Пусть так сгоняет в Барселону, а потом напишет статью, как он там отдохнул

Ответить

Илья Пономарев

Сергей
0

Придётся разбирать

Ответить

Kyler

Сергей
0

Вроде писали, что это ещё не окончательное решение

Ответить

Артём Мазанов

Kyler
0

Было неокончательным, до этой новости 

Ответить

Илья Пономарев

0

Время пуша

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Должностной чувак

0

2020 год, все стабильно хуево

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