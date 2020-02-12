Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили. Причина — вспышка нового коронавируса
Материал редакции
Подобное происходит впервые за всю 33-летнюю историю выставки.
В Барселоне отменили Всемирный мобильный конгресс-2020 (Mobile World Congress-2020), который считается крупнейшей в мире выставкой мобильной индустрии. Об этом сообщил местный телеканал 24 Horas и подтвердил Bloomberg.
MWC должна была пройти с 24 по 27 февраля и принять более 100 тысяч участников со всего мира. Это первый случай за всю 33-летнюю историю выставки, когда организаторы отменили её проведение.
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Влюбленный магнит
На самом деле его отменили потому что Лихачёв не поедет.
Александр АшкинадзеВлюбленный
А если поедет, то всё равно не напишет.
А если и напишет, то через полгода
Дмитрий Грибоедов
«Картинка из plague.inc об отмене олимпийских игр»
Виталий Лановой
Туда традиционно приезжают китайские производители. Вот и испугались. Вполне оправдано.
Asuka LangleyВиталий
Если вспомнить, где собираются практически все мобилы, то можно сказать, что туда приезжают только китайские производители 🤔
Roman Pustovoit
Сегодня вспышка эпидемии пушей что-ли?
Максим Ерохин
Ну отменили и отменили
Служащий Абдужаббор
Зачем эта новость на сайте? Здесь всем похуй, жаль на самом деле
Служащий АбдужабборСлужащий
На дтф лучше, там и новости про ай ти быстрее появляются и дискуссии интереснее...
Служащий АбдужабборСлужащий
И пуши не отправят
Сергей ВасильевСлужащий
Помолчи уж.
Виталий ЛановойСлужащий
Отвратительное равнодушие. Ты очень чёрствый человек, Дима.
Служащий АбдужабборВиталий
Просто жалко редакторов, они всю эту хуйню пишут, а тэжэшникам похуй
Виталий ЛановойСлужащий
напиши пост об этом
СлужащийВиталий
Не вижу смысла
Виталий ЛановойСлужащий
жаль
Taktischer CorgiВиталий
Я договорился
Taktischer CorgiСлужащий
Ну напиши...
СлужащийTaktisc…
Хорошо, завтра будет
Кровавый кранСлужащий
Иди в жопу, дерьмо очкастое
mr. Dudos
сяоми опасна
Asuka Langleymr.
Ми 10 принял коронавирус......
mr. DudosAsuka
андроида 10 не будет...
Сергей Звезда
Вообще-то @Дамир Камалетдинов уже начал было собирать рюкзак
Паша КрасниковСергей
Пусть так сгоняет в Барселону, а потом напишет статью, как он там отдохнул
Илья ПономаревСергей
Придётся разбирать
KylerСергей
Вроде писали, что это ещё не окончательное решение
Артём МазановKyler
Было неокончательным, до этой новости
Илья Пономарев
Время пуша
Должностной чувак
2020 год, все стабильно хуево