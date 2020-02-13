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Технологии
Артём Мазанов
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Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой Материал редакции

Обе модели умеют снимать видео в 8К. Топовая Pro-версия с 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 54 тысячи рублей.

31 комментарий
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Xiaomi представила представила линейку флагманских смартфонов — Mi 10 и Mi 10 Pro. Трансляция мероприятия велась на странице Xiaomi в Weibo. Из-за вспышки коронавируса презентацию провели онлайн.

Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оснастили экранами AMOLED диагональю 6,67 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей с поддержкой HDR10+. Они работают на Qualcomm Snapdragon 865. Фронтальная камера у обоих устройств имеет разрешение 20 Мп, она поддерживает съёмку видео с частотой 120 кадров в секунду.

Камера Mi 10 получила основной модуль на 108 мегапикселей, широкоугольный на 13 мегапикселей, а также два дополнительных c разрешением по два мегапикселя. Устройство поддерживает запись видео в формате 8К с частотой 30 кадров в секунду. Аккумулятор устройства — на 4 780 мАч. На презентации Mi 10 набрал 585 тысяч баллов в Antutu.

Камеры ​Mi 10

В Mi 10 Pro камера отличается: 108-мегапиксельный основной модуль, 20-мегапиксельный широкоугольный объектив и два телеобъектива разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х. У Pro аккумулятор по ёмкости чуть меньше младшей модели — 4 500 мАч.

Камеры Mi 10 Pro​

Mi 10 Pro уже протестировали в лаборатории DxOMark. Камера набрала максимальное количество балов, опередив Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Xiaomishka @xiaomishka
#Xiaomi #xiaomimi10 #Mi10Pro #xiaomimi10pro #DxOMark https://t.co/9OwIIk4kY5

Начальная версия Mi 10 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной будет стоить около 46 тысяч рублей. Mi 10 Pro с таким же количеством оперативной, но с 256 ГБ встроенной обойдётся в 45 тысяч рублей. Pro-версию в максимальной комплектации можно будет купить за 54 тысячи рублей.

Продажи устройств в Китае стартуют 18 февраля. Дату мировых продаж на презентации не сообщили.

#новости #xiaomi #смартфоны

Технологии
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31 комментарий
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Максим Пидоренко

4

Топ за свои деньги

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Taktischer Corgi

0

Дырку в экране на презентации стыдливо спрятали, а она есть.
Поэтому давай досвидания, с любой начинкой

Ответить

Женя Кузьмин

Taktischer
6

а в чём проблема с дыркой в экране?

Ответить

Андрей Рядькин

Женя
8

Дыркин в экране

Ответить

Taktischer Corgi

Женя
1

Если бы проблемы не было, и если бы это был не дефект - дизайнеры презентаций его бы так старательно не прятали, ни у эпл ни у сяоми - а практически везде подобран симпатичный фон, где соответствующие области затемнены. Компании знают, что это дефект, но пока видимо технически ничего поделать не могут

Ответить

Женя Кузьмин

Taktischer
1

так погоди, но ты говоришь, что давай до свидания с любой начинкой. значит ли это, что для тебя сейчас вообще практически любой флагман так же проходит мимо, включая последние айфоны? вот я просто вижу иные технические решения в виде выезжающей фронталки — и меня как раз это ни разу не вдохновляет.

а так ну есть у тебя крошечная точка с вебкой на экране, ну что тебе с неё по идее. разве что экран сложнее менять при поломке, подозреваю

Ответить

Taktischer Corgi

Женя
0

в том что это дефект экрана

Ответить

сироп от щекотки

2

Лучше айфона в сто раз! Эпол снова обосрались! Купил ксиоми себе и всей семье, довольны как слоны! 1

Ответить

Илья Тимофеев

1

Объясните мне, как обывателю, зачем 108 мегапикселей в быту, и то для съемки преимущественно ведь в Инсте? Задняя панель и так вся в камерах.

Ответить

Драгоценный череп

Илья
3

Чтобы школьники на 4pda могли меряться мегапикселями в телефонах, которые они не собираются покупать.

Ответить

Математический спрей

Илья
2

Чтобы лохи покупали охотней

Ответить

Vladimir Medvedev

Илья
1

digital zoom

Ответить

Тимур Петров

Илья
–1

Уже нечем мериться, вставляют хуйню для 0.01% аудитории с оверпрайсом

Ответить

Mikki Rurk

–1

Что. Блять. Происходит?

Ответить

Незаконный звук

Mikki
5

Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Ответить

Mikki Rurk

Незаконный
0

А, ну ясно

Ответить

Maksim Derkach

1

блин, теперь я бомж, у меня Mi8

Ответить

Денис Кротов

Maksim
1

Redmi Note 3 Pro SE 🤔

Ответить

Илья Тимофеев

Maksim
0

Пару дней назад как раз купили Note 8T. И он уже устарел!

Ответить

Роман Белоус

Maksim
0

блеа, у меня ваще А1

Ответить

Математический спрей

0

А на их флагманах MIUI так же рекламой завалена?

Ответить

Maksim Derkach

Математический
0

ну во всех дефолтных приложениях реклама. Можешь юзать другие.

Ответить

Математический спрей

Maksim
1

Я раб Тима Кука, так что да, пользуюсь другими.

Ответить

Илья Тимофеев

Математический
0

Рекламы многовато, да.

Ответить

Tyler Durden

Математический
0

Ее можно отключить, и кто вообще пользуется miui

Ответить

George Weiller

Математический
0

в mi9se была, пришлось в каких пользовался приложениях убрать галку и выключить процесс с рекламой

Ответить

Иван Гессе

0

лучше бы ноутбуками наконец занялись своими
а то начинают отставать

Ответить

George Weiller

Иван
0

Я жду планшеты полноценные от них, может норм будут. Потому как сейчас ни одного нормального ведройд планшета нет. У самсунга что-то есть, но по цене ipad)

Ответить

Тимур Петров

0

Это конечно пиздец, продавать за 50-60к смартфон с ходячей рекламой встроенной с MIU (цена в россии будет выше, а из за рубежа + пошлина). 

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Krot

Тимур
0

Отключается за 2 минуты

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Нищий магнит

Krot
0

А как?

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