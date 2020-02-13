Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

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Обе модели умеют снимать видео в 8К. Топовая Pro-версия с 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 54 тысячи рублей.
Xiaomi представила представила линейку флагманских смартфонов — Mi 10 и Mi 10 Pro. Трансляция мероприятия велась на странице Xiaomi в Weibo. Из-за вспышки коронавируса презентацию провели онлайн.
Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оснастили экранами AMOLED диагональю 6,67 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей с поддержкой HDR10+. Они работают на Qualcomm Snapdragon 865. Фронтальная камера у обоих устройств имеет разрешение 20 Мп, она поддерживает съёмку видео с частотой 120 кадров в секунду.
Камера Mi 10 получила основной модуль на 108 мегапикселей, широкоугольный на 13 мегапикселей, а также два дополнительных c разрешением по два мегапикселя. Устройство поддерживает запись видео в формате 8К с частотой 30 кадров в секунду. Аккумулятор устройства — на 4 780 мАч. На презентации Mi 10 набрал 585 тысяч баллов в Antutu.
В Mi 10 Pro камера отличается: 108-мегапиксельный основной модуль, 20-мегапиксельный широкоугольный объектив и два телеобъектива разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х. У Pro аккумулятор по ёмкости чуть меньше младшей модели — 4 500 мАч.
Mi 10 Pro уже протестировали в лаборатории DxOMark. Камера набрала максимальное количество балов, опередив Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Начальная версия Mi 10 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной будет стоить около 46 тысяч рублей. Mi 10 Pro с таким же количеством оперативной, но с 256 ГБ встроенной обойдётся в 45 тысяч рублей. Pro-версию в максимальной комплектации можно будет купить за 54 тысячи рублей.
Продажи устройств в Китае стартуют 18 февраля. Дату мировых продаж на презентации не сообщили.
Дырку в экране на презентации стыдливо спрятали, а она есть.
Поэтому давай досвидания, с любой начинкой
а в чём проблема с дыркой в экране?
Если бы проблемы не было, и если бы это был не дефект - дизайнеры презентаций его бы так старательно не прятали, ни у эпл ни у сяоми - а практически везде подобран симпатичный фон, где соответствующие области затемнены. Компании знают, что это дефект, но пока видимо технически ничего поделать не могут
так погоди, но ты говоришь, что давай до свидания с любой начинкой. значит ли это, что для тебя сейчас вообще практически любой флагман так же проходит мимо, включая последние айфоны? вот я просто вижу иные технические решения в виде выезжающей фронталки — и меня как раз это ни разу не вдохновляет.
а так ну есть у тебя крошечная точка с вебкой на экране, ну что тебе с неё по идее. разве что экран сложнее менять при поломке, подозреваю
Лучше айфона в сто раз! Эпол снова обосрались! Купил ксиоми себе и всей семье, довольны как слоны! 1
Объясните мне, как обывателю, зачем 108 мегапикселей в быту, и то для съемки преимущественно ведь в Инсте? Задняя панель и так вся в камерах.
Чтобы школьники на 4pda могли меряться мегапикселями в телефонах, которые они не собираются покупать.
Что. Блять. Происходит?
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
блин, теперь я бомж, у меня Mi8
А на их флагманах MIUI так же рекламой завалена?
ну во всех дефолтных приложениях реклама. Можешь юзать другие.
в mi9se была, пришлось в каких пользовался приложениях убрать галку и выключить процесс с рекламой
лучше бы ноутбуками наконец занялись своими
а то начинают отставать
Я жду планшеты полноценные от них, может норм будут. Потому как сейчас ни одного нормального ведройд планшета нет. У самсунга что-то есть, но по цене ipad)
Это конечно пиздец, продавать за 50-60к смартфон с ходячей рекламой встроенной с MIU (цена в россии будет выше, а из за рубежа + пошлина).