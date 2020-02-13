Никаких сенсорных экранов, голосовых команд и прочих современных вещей — вставляешь палец в барабан и крутишь, набирая каждую цифру.

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Сотрудница Брукхейвенской национальная лаборатории в Нью-Йорке по имени Жюстин Хаупт (Justine Haupt) разработала дизайн и собрала мобильный телефон с дисковым циферблатам, отсылающим к домашним телефонам прошлого. Девушка подробно рассказала о создании устройства в своём блоге.

В интервью с изданием Wired Хаупт подчеркнула, что выступает против современных смартфонов из-за того, что в них «множество отвлекающих функций». Долгое время она ходила с «раскладушкой» LG, по затем решила собрать свой телефон: «Я захотела что-то более личное, тактильное и дающее мне оправдание, почему я не пишу SMS».

Перед разработкой инженер определила для себя ряд функциональных критериев:

У телефона должна быть внешняя съёмная антенна для приёма сигнала;

Телефон не должен обладать меню, через которое нужно добираться до нужных функций, в частности, звонков: «Это чушь собачья»;

У устройства должна быть светодиодный показатель уровня зарядки батареи;

На задней части корпуса телефоне должен быть небольшой ePaper-экран, показывающий входящие сообщения;

Никаких сенсорных кнопок выключения — только тумблер.

Хаупт взяла дисковый механизм у старого домашнего телефона фирмы Trimline. Затем она соединила его микроконтроллером и передатчиком мобильной связи. Всю «начинку» девушка поместила в корпус, распечатанный на 3D-принтере. Первая версия телефона работала около двух часов, но инженер довела время работы от одного заряда до суток.

У Хаупт получилось поместить в устройство всё, что она запланировала. Изогнутый ePaper-экран работает по принципу пейджера, показывая ей пропущенные звонки и сообщения. На SMS она ответить не может, но может перезвонить. При этом сам дисковый механизм используется для новых номеров — все друзья и родные у Хаупт есть на кнопках быстрого набора.