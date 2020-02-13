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Никаких сенсорных экранов, голосовых команд и прочих современных вещей — вставляешь палец в барабан и крутишь, набирая каждую цифру.
Сотрудница Брукхейвенской национальная лаборатории в Нью-Йорке по имени Жюстин Хаупт (Justine Haupt) разработала дизайн и собрала мобильный телефон с дисковым циферблатам, отсылающим к домашним телефонам прошлого. Девушка подробно рассказала о создании устройства в своём блоге.
В интервью с изданием Wired Хаупт подчеркнула, что выступает против современных смартфонов из-за того, что в них «множество отвлекающих функций». Долгое время она ходила с «раскладушкой» LG, по затем решила собрать свой телефон: «Я захотела что-то более личное, тактильное и дающее мне оправдание, почему я не пишу SMS».
Перед разработкой инженер определила для себя ряд функциональных критериев:
Хаупт взяла дисковый механизм у старого домашнего телефона фирмы Trimline. Затем она соединила его микроконтроллером и передатчиком мобильной связи. Всю «начинку» девушка поместила в корпус, распечатанный на 3D-принтере. Первая версия телефона работала около двух часов, но инженер довела время работы от одного заряда до суток.
У Хаупт получилось поместить в устройство всё, что она запланировала. Изогнутый ePaper-экран работает по принципу пейджера, показывая ей пропущенные звонки и сообщения. На SMS она ответить не может, но может перезвонить. При этом сам дисковый механизм используется для новых номеров — все друзья и родные у Хаупт есть на кнопках быстрого набора.
Поначалу автор телефона думала, что разработка не займёт много времени: на работе она занимается созданием приборов для космологии и астрономии. В итоге создание устройства по выходным растянулось на три года. Зато, по словам Хаупт, теперь она использует свой дисковый мобильный телефон в качестве основного.
Выглядит офигенно, но пользоваться этим конечно же невозможно – немного напоминает этот отвратительный Nokia с колесиком для ввода номеров
3650. Которому, практически сразу, пришел на смену 3660, с нормальной клавиатурой.
Напечатала кастомный корпус, а выглядит как будто запихала все в корпус от китайского роутера. Типичный высер инженера. Ничо не могут без дизайнеров.
Вот бы она ещё сделала в нём механизм механической подзарядки батареи. Который бы снаружи выглядел, как кольцо, присоединённое к скрученному внутри троссику, который сам вкручивается вовнутрь. Тянешь за него с усилием, раскручиваешь и таким образом подзаряжаешь. Ваще тема супер была бы)) Подёргал за эту шморгалку, зарядил, потом номер накрутил и: "Аллоу!" 😁
выступает против современных смартфонов из-за того, что в них «множество отвлекающих функций»
Ну хуй знает, у меня как-то получается не отвлекаться. Зато срочные рабочие вопросы можно решать дистанционно, а не впопыхах бежать к компу
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