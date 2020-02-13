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Технологии
Женя Кузьмин
751

Инженер из США собрала «ностальгический» мобильный телефон с дисковым набором номера Материал редакции

Никаких сенсорных экранов, голосовых команд и прочих современных вещей — вставляешь палец в барабан и крутишь, набирая каждую цифру.

17 комментариев
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Сотрудница Брукхейвенской национальная лаборатории в Нью-Йорке по имени Жюстин Хаупт (Justine Haupt) разработала дизайн и собрала мобильный телефон с дисковым циферблатам, отсылающим к домашним телефонам прошлого. Девушка подробно рассказала о создании устройства в своём блоге.

В интервью с изданием Wired Хаупт подчеркнула, что выступает против современных смартфонов из-за того, что в них «множество отвлекающих функций». Долгое время она ходила с «раскладушкой» LG, по затем решила собрать свой телефон: «Я захотела что-то более личное, тактильное и дающее мне оправдание, почему я не пишу SMS».

Перед разработкой инженер определила для себя ряд функциональных критериев:

  • У телефона должна быть внешняя съёмная антенна для приёма сигнала;
  • Телефон не должен обладать меню, через которое нужно добираться до нужных функций, в частности, звонков: «Это чушь собачья»;
  • У устройства должна быть светодиодный показатель уровня зарядки батареи;
  • На задней части корпуса телефоне должен быть небольшой ePaper-экран, показывающий входящие сообщения;
  • Никаких сенсорных кнопок выключения — только тумблер.

Хаупт взяла дисковый механизм у старого домашнего телефона фирмы Trimline. Затем она соединила его микроконтроллером и передатчиком мобильной связи. Всю «начинку» девушка поместила в корпус, распечатанный на 3D-принтере. Первая версия телефона работала около двух часов, но инженер довела время работы от одного заряда до суток.

У Хаупт получилось поместить в устройство всё, что она запланировала. Изогнутый ePaper-экран работает по принципу пейджера, показывая ей пропущенные звонки и сообщения. На SMS она ответить не может, но может перезвонить. При этом сам дисковый механизм используется для новых номеров — все друзья и родные у Хаупт есть на кнопках быстрого набора.

Поначалу автор телефона думала, что разработка не займёт много времени: на работе она занимается созданием приборов для космологии и астрономии. В итоге создание устройства по выходным растянулось на три года. Зато, по словам Хаупт, теперь она использует свой дисковый мобильный телефон в качестве основного.

#телефоны #соцсети

Технологии
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17 комментариев
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allah213

19

зумеры:

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Denis Shiryaev

3

Выглядит офигенно, но пользоваться этим конечно же невозможно – немного напоминает этот отвратительный Nokia с колесиком для ввода номеров

Ответить

Илья Барышников

Denis
0

3650. Которому, практически сразу, пришел на смену 3660, с нормальной клавиатурой.

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Просто Тимуррр

3

Напечатала кастомный корпус, а выглядит как будто запихала все в корпус от китайского роутера. Типичный высер инженера. Ничо не могут без дизайнеров.

Ответить

Andre Macareno

Просто
0

Вот я тоже подумал, что это роутер

Ответить

rossoshmap

1

Выглядит как пылесос

Ответить

Alexey Novikov

0

Не вижу тумблера. И как набрать 1?

Ответить

Eugen T

0

Прикольно

Ответить

Паша Цветомузыка

0

Диск надо в корпус утопить. Нужна гарнитура (пока проводная)

Ответить

Dennis Naidyuk

0

Вот бы она ещё сделала в нём механизм механической подзарядки батареи. Который бы снаружи выглядел, как кольцо, присоединённое к скрученному внутри троссику, который сам вкручивается вовнутрь. Тянешь за него с усилием, раскручиваешь и таким образом подзаряжаешь. Ваще тема супер была бы)) Подёргал за эту шморгалку, зарядил, потом номер накрутил и: "Аллоу!" 😁

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Юрий Исин

0

Мечта совков. Во втором сезоне «Обратной стороны Луны» было.

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Заслуженный космос

0

Ох уж эти любители говорить ртом, на что только не пойдут

Ответить

Революционный крюк

0

выступает против современных смартфонов из-за того, что в них «множество отвлекающих функций»

Ну хуй знает, у меня как-то получается не отвлекаться. Зато срочные рабочие вопросы можно решать дистанционно, а не впопыхах бежать к компу

Ответить

kexitt

0

@Митя Простомолотов давай свою версию дизайна этого аппарата

Ответить

Dennis Naidyuk

–1

Киберпанк - огонь! 🔥

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theLastLetters

Dennis
0

Пли!

Смартфон вышел из-под контроля и покалечил…
В одной из квартир в прямом смысле слова произошло восстание машин. 16-летний подросток пострадал…
ktv-ray.ru
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Kyler

–1

А как какать (звонить)?

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