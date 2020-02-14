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Технологии
Arthur Khamzin
512

«Яндекс» протестирует доставку товаров с «Беру» при помощи робота. Он отвезёт заказы сотрудникам компании Материал редакции

Тестирование приурочено ко дню всех влюблённых.

17 комментариев
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Компания «Яндекс» проведёт новый этап тестирования робота «Яндекс.Ровера». Он займётся доставкой заказов из маркетплейса «Беру» сотрудникам компании. Об этом пресс-служба фирмы рассказала TJ.

Тестирование связано с празднованием дня всех влюблённых. Робот-курьер стал одним из вариантов доставки для сотрудников фирмы.

Перед отправлением товара, компания связывается с человеком о готовности принять заказ «Яндекс.Ровером». Если покупатель согласен, то он указывает адрес доставки и номер подъезда, куда должен подъехать робот. Когда «курьер» доберётся до точки назначения, то пользователю нужно будет спуститься и забрать посылку из грузового отсека.

Это первое совместное тестирование «Яндекс.Ровера» с работающим бизнесом. В будущем компания планирует использовать робота-курьера для доставки еды и товаров из «Яндекс.Лавки».

Компания начала тестирование робота в ноябре 2019 года. Он занимался доставкой документов между корпусами «Яндекса».

#новости #яндекс #ии

Технологии
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17 комментариев
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Тимур Петров

2

Уже блевать тянет от яндекс пиара. 

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Arthur Khamzin

Тимур
1

Я хз, чего там блевать тянет. Как по мне прикольная новость, единственное жаль, что пока только для сотрудников Яндекса. Я бы с удовольствием просто по приколу заказал бы что-нибудь, чтобы этот робот мне привёз.

Ответить

Антон Меглин

Тимур
0

Переходите на ДЗЕН

Ответить

Тимур Петров

Антон
0

Честно, не понимаю далбаебов, который смотрят новости на ДЗЕНЕ, я бы таких из друзей удалял. 

Ответить

Антон Меглин

Тимур
1

Для новостей есть твиттер. Для шуток пикабу, зачем ТЖ непонятно. Переходите все на Д.ЗЕН

Ответить

Евсей Дмитриев

Тимур
0

Там есть новости?

Ответить

Vedmed

Антон
0

тогда лучше на пустырник

Ответить

Постоянный ключ

Тимур
0
Ответить

Постоянный ключ

Постоянный
0

@Сломалось сделайте уже новостной блок, чтобы он учитывал игноры

Ответить

rossoshmap

1
Ответить

сироп от щекотки

0

Кое кто будет пытаться вернуть СВОЮ машину

Ответить

Тимур Петров

0

Жду с нетерпение новость, что Волож продал все свои акции яндекса и уехал жить в Европу. 

Ответить

Тимур Петров

0

А, сегодня же отчетность яндекса, вот к чему пиар. 

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Скоро в киберпанковой Москве будут валяться трупы роботов с развороченным кузовом.

Ответить

Василий Лебедев

0

Яндексу надо для начала вообще протестировать доставку Беру. Два раза заказывал, два раза фейл с доставкой и приходилось отказываться от товаров. Никогда ни в одном инет-магазине с таким бардаком не сталкивался.

Ответить

Чудесный корабль

0

Кому-то сегодня подарят робота Яндекса

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Dmitry Markov

0

Первый же Васян перехуярит с вертухи это изобретение сколковских учёных просто "для прикола"

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