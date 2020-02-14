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Тестирование приурочено ко дню всех влюблённых.
Компания «Яндекс» проведёт новый этап тестирования робота «Яндекс.Ровера». Он займётся доставкой заказов из маркетплейса «Беру» сотрудникам компании. Об этом пресс-служба фирмы рассказала TJ.
Тестирование связано с празднованием дня всех влюблённых. Робот-курьер стал одним из вариантов доставки для сотрудников фирмы.
Перед отправлением товара, компания связывается с человеком о готовности принять заказ «Яндекс.Ровером». Если покупатель согласен, то он указывает адрес доставки и номер подъезда, куда должен подъехать робот. Когда «курьер» доберётся до точки назначения, то пользователю нужно будет спуститься и забрать посылку из грузового отсека.
Это первое совместное тестирование «Яндекс.Ровера» с работающим бизнесом. В будущем компания планирует использовать робота-курьера для доставки еды и товаров из «Яндекс.Лавки».
Компания начала тестирование робота в ноябре 2019 года. Он занимался доставкой документов между корпусами «Яндекса».
Уже блевать тянет от яндекс пиара.
Переходите на ДЗЕН
Честно, не понимаю далбаебов, который смотрят новости на ДЗЕНЕ, я бы таких из друзей удалял.
Для новостей есть твиттер. Для шуток пикабу, зачем ТЖ непонятно. Переходите все на Д.ЗЕН
@Сломалось сделайте уже новостной блок, чтобы он учитывал игноры
Жду с нетерпение новость, что Волож продал все свои акции яндекса и уехал жить в Европу.
Скоро в киберпанковой Москве будут валяться трупы роботов с развороченным кузовом.
Яндексу надо для начала вообще протестировать доставку Беру. Два раза заказывал, два раза фейл с доставкой и приходилось отказываться от товаров. Никогда ни в одном инет-магазине с таким бардаком не сталкивался.
Первый же Васян перехуярит с вертухи это изобретение сколковских учёных просто "для прикола"