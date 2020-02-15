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Технологии
Дамир Камалетдинов
1278

Google выпустила бесплатный инструмент для автоматического кадрирования видео Материал редакции

Можно обрезать ролик под любое соотношение сторон в один клик.

6 комментариев
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Видео Google

Google выпустила инструмент Autoflip с открытым исходным кодом, который позволяет кадрировать видео под разные соотношения сторон. Система сама обрезает ролики, оставляя важное в кадре. Об этом говорится в блоге команды Google AI.

Как отметили в компании, обычно видео в «телевизионных» форматах 16:9 и 4:3 проходят долгий путь, прежде чем добраться до соцсетей. Чаще всего специалистам приходится тратить время, чтобы вручную обрезать ролик так, чтобы нужные элементы всегда оставались в кадре.

По мнению Google, на это уходит время, которое можно было бы потратить на другую работу. Поэтому в компании выпустили Autoflip, который делает то же самое за людей.

Инструмент использует технологии машинного обучения и видеостабилизации. Компьютер сам находит объект в кадре и может отслеживать его даже при смене ракурсов. Для реализации Autoflip в компании использовали фреймворк MediaPipe: за счёт этого кадрирование происходит «на лету».

Как отметили в Google, инструмент автоматически настраивается на каждую новую сцену. Если он находит значительные изменения в композиции, то изолирует кадры, чтобы принять решение, нужно ли применять трекинг или кадр статичный.

Принцип работы Autoflip Изображение Google​

#google #новости

Технологии
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6 комментариев
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rossoshmap

18
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Sergiy Sev

0

Бекмамбетов напрягся щас!

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Тимур Бекмамбетов

Sergiy
15

Да хуй тебе.

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John Doe

3

Настоящая находка для SMM-щиков.

Уже слышу как SMM'щики визжат от восторга:

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Наивный Орзэмэс

0

Зато кадрирование видосов в гугл фото нет, пидорасы

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Словесный Интервент

0

 видео в «телевизионных» форматах 16:9 и 4:3 проходят долгий путь, прежде чем добраться до соцсетей.

Долгий путь, это открыть какой-нибудь иншот, отредактировать видео (нетолько вырезать) и сохранить. 

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