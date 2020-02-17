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Технологии
Артём Мазанов
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Google прекратила поддержку проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру. Из-за снижения цен на мобильный интернет Материал редакции

В Индии и Южной Африке, где сервис уже работал, его продолжат развивать местные операторы.

10 комментариев
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​Снимок Getty Images

Google решила отказаться от дальнейшей поддержки Station — проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру. Об этом пишут TechCrunch и ITWeb.

В компании назвали причиной закрытия проекта снижение цен на мобильный интернет. Google так же рассказала, что не смогла найти устойчивую бизнес-модель для дальнейшего развития программы. Причиной пересмотра планов на проект назвали и «различающиеся технические требования у разных стран и партнёров».

Station успели развернуть в Индии, Мексике, Филиппинах, Тайланде, Нигерии, Южной Африке, Бразилии и Индонезии.

Google рассказала, что передаёт сервис в Южной Африке оператору Think WiFi, с которым она уже сотрудничала в этой стране. В Индии компания работала с оператором RailTel: именно он предоставлял бесплатный интернет, Google занималась технической стороной. Поэтому Station переходит к этому оператору.

Компания начала развивать Station проект в Индии в 2016 году. Бесплатный доступ к интернету начали предоставлять на железнодорожных станциях. К июню 2018 года сервисом пользовались более восьми миллионов человек ежемесячно. В последние годы компания искала варианты монетизации проекта.

#новости #google

Технологии
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10 комментариев
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Анус Роскомнадзора

8

Так пишут заголовки. Только тупые мудаки

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Приличный Гоша

5
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Kyler

Приличный
1

Самое нелепое из всего этого был Orkut

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Василий Суслов

0

Илон, на тебя вся надежда

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Уютный Абдужаббор

Василий
0

Ах ты сука.

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Евстафий Селюк

0

Stadia ждёт та же участь?

Google как Гоголь, та еще истеричка. 

Ответить

Новая папка

Евстафий
0

Наоборот, холодный прагматизм.

Ответить

Уютный Абдужаббор

0

Илон всё сделает. Всего-то нужно 10k спутников и 10kkk гринов.

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Иван Семёныч

0

бесплатный интернет

бесплатный

Лоол
Уж лучше пятихатку дам опсосу.

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Безумный торшер

0

SpaceX в это время:
60 спутников

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