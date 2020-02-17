В Индии и Южной Африке, где сервис уже работал, его продолжат развивать местные операторы.

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Google решила отказаться от дальнейшей поддержки Station — проекта развития бесплатного Wi-Fi по всему миру. Об этом пишут TechCrunch и ITWeb.

В компании назвали причиной закрытия проекта снижение цен на мобильный интернет. Google так же рассказала, что не смогла найти устойчивую бизнес-модель для дальнейшего развития программы. Причиной пересмотра планов на проект назвали и «различающиеся технические требования у разных стран и партнёров».

Station успели развернуть в Индии, Мексике, Филиппинах, Тайланде, Нигерии, Южной Африке, Бразилии и Индонезии.

Google рассказала, что передаёт сервис в Южной Африке оператору Think WiFi, с которым она уже сотрудничала в этой стране. В Индии компания работала с оператором RailTel: именно он предоставлял бесплатный интернет, Google занималась технической стороной. Поэтому Station переходит к этому оператору.