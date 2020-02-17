Компания уже сотрудничала в этом направлении с Mail.ru и «Яндексом».

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Samsung готова предустанавливать на свою продукцию российское программное обеспечение (ПО) согласно законодательству. Об этом говорится в обращении компании, которое получил «Коммерсантъ».

Производитель заявил, что у него уже есть опыт сотрудничества с разработчиками российского ПО. Samsung предустанавливает на смартфоны почтовый сервис Mail.ru и поисковик «Яндекса».

Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России. Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более, что опыт такого сотрудничества у нас уже есть. из заявления Samsung

В январе ФАС определилась с планом по вступлению закона в силу. С 1 июля предустановка ПО будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для планшетов, с июля 2022 года — для компьютеров, а в 2023 году правила начнут действовать для Smart TV.