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Компания уже сотрудничала в этом направлении с Mail.ru и «Яндексом».
Samsung готова предустанавливать на свою продукцию российское программное обеспечение (ПО) согласно законодательству. Об этом говорится в обращении компании, которое получил «Коммерсантъ».
Производитель заявил, что у него уже есть опыт сотрудничества с разработчиками российского ПО. Samsung предустанавливает на смартфоны почтовый сервис Mail.ru и поисковик «Яндекса».
В январе ФАС определилась с планом по вступлению закона в силу. С 1 июля предустановка ПО будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для планшетов, с июля 2022 года — для компьютеров, а в 2023 году правила начнут действовать для Smart TV.
В начале февраля Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в ФАС с просьбой отложить вступления закона в силу до 1 января 2021 года.
Они и так всякую ебалу любят предустанавливать, ничего не изменится
Интересно что на это скажет Apple
нахер пошлет, как и в любой стране
А теперь мне интересно что на это скажут фанаты самсунга
На официальные будут ставить всякое говно, а неофициальные будут кирпичить, как уже окирпичили свои телевизоры.
И овцы целы и волки сыты:
"Предустановка российского ПО может осуществляться путем размещения:
визуализированных образов (иконок) программ на экране устройства, при выборе которых потребителем будет осуществляться загрузка и установка ПО;
диалогового окна («окна выбора») при активации технически сложного товара, где пользователю предлагается выбрать в диалоговом окне для загрузки российское ПО, при этом такое диалоговое окно нельзя будет игнорировать или пропустить."
По руссски: ничего предустановленно не будет, будут просто слылки для установки, а ставить или нет решает пользователь.
Это те пидары, что телики недавно блочили? Не мудрено, что и здесь в первых рядах)
Какой контраст, когда эпл блочит айфоны с неоригинальными частями, то это норм, когда Самсунг блочит что то сразу пидоры)
это я не защищаю Самсунг, я в том смысле пидоры и те и те)
предустановки это рынок, кто больше заплатит тот и в дамках. яндекс сейчас выкупил почти у всех предустановки
сотрудничать они будут с шарашкиными конторами, типа касперского который свой бесполезный антивирус будет сувать на телефоны
Покупаешь телефон, а там в первоначальных настройках: «Установить Яндекс бар»
он уже установлен будет
Ага, учитывая что Яндекс Бара давным-давно нет
будет Яндекс.Майор
Ребята, там 128 гигов памяти сейчас в телефонах. С вас убудет если ваш новый телефон будет с кривым мылом и Яндексом?
Полетят в корзину первым же делом
пс. Для еслибоев скажу, что если эти приложухи нельзя будет удалить, то они так же отправятся на помойку там где у меня находятся Claro и прочие Juegos.
Тсс, щас налетят и скажут что Эппл вот нахер всех пошлёт и вообще айфон единственный нормальный телефон
С вас убудет если ваш новый телефон будет с кривым мылом и Яндексом?
С тебя убудет, если во время твоего с твоей бабой секса рядом будут стоять товарищ майор и батюшка поп? Во избежание.
Чел, 8 миллиардов людей живет на планете. Да это было бы лучшее что случалось со мной в жизни, если во время моего секса с бабой будут стоять майор и батюшка поп и нам будет похуй)
Нет конкурентов нет проблем