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Технологии
Arthur Khamzin
1388

Samsung заявила о готовности предустанавливать российское ПО на смартфоны и другие устройства Материал редакции

Компания уже сотрудничала в этом направлении с Mail.ru и «Яндексом».

34 комментария
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Samsung готова предустанавливать на свою продукцию российское программное обеспечение (ПО) согласно законодательству. Об этом говорится в обращении компании, которое получил «Коммерсантъ».

Производитель заявил, что у него уже есть опыт сотрудничества с разработчиками российского ПО. Samsung предустанавливает на смартфоны почтовый сервис Mail.ru и поисковик «Яндекса».

Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России. Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более, что опыт такого сотрудничества у нас уже есть.

из заявления Samsung

В январе ФАС определилась с планом по вступлению закона в силу. С 1 июля предустановка ПО будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для планшетов, с июля 2022 года — для компьютеров, а в 2023 году правила начнут действовать для Smart TV.

В начале февраля Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в ФАС с просьбой отложить вступления закона в силу до 1 января 2021 года.

#новости #законы #техника

Технологии
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34 комментария
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Геологический вентилятор

33

Они и так всякую ебалу любят предустанавливать, ничего не изменится

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Подземный ключ

6

Интересно что на это скажет Apple

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Нужный дым

Подземный
7

нахер пошлет, как и в любой стране

Ответить

Жаркий инструмент

Нужный
10

Китайский филиал эппла насрал тебе в рот за эти слова.

Ответить

Подземный ключ

Нужный
3

А теперь мне интересно что на это скажут фанаты самсунга

Ответить

Паша Красников

Подземный
11

А они умеют говорить?

Ответить

Иван Семёныч

Нужный
0

нахер пошлёт

Есть прецеденты ?

Ответить

George Weiller

Подземный
3

Жаль

Ответить

Asuka Langley

5

Гнус помоится все больше и больше

Ответить

Vladimir Medvedev

5

На официальные будут ставить всякое говно, а неофициальные будут кирпичить, как уже окирпичили свои телевизоры.

Ответить

Наружный кран

5

И овцы целы и волки сыты:
"Предустановка российского ПО может осуществляться путем размещения:
визуализированных образов (иконок) программ на экране устройства, при выборе которых потребителем будет осуществляться загрузка и установка ПО;
диалогового окна («окна выбора») при активации технически сложного товара, где пользователю предлагается выбрать в диалоговом окне для загрузки российское ПО, при этом такое диалоговое окно нельзя будет игнорировать или пропустить."
По руссски: ничего предустановленно не будет, будут просто слылки для установки, а ставить или нет решает пользователь.

Ответить

Подобный Абдужаббор

Наружный
0

Спасибо добрый молодец

Ответить

пепси

Наружный
0

Яндексам и Мейлам тогда толку, как с Неолда адекватности — не будет такого

Ответить

DDD SSS

5

Это те пидары, что телики недавно блочили? Не мудрено, что и здесь в первых рядах)

Ответить

Алексей Селезнев

DDD
0

Какой контраст, когда эпл блочит айфоны с неоригинальными частями, то это норм, когда Самсунг блочит что то сразу пидоры)
это я не защищаю Самсунг, я в том смысле пидоры и те и те)

Ответить

Нужный дым

3

предустановки это рынок, кто больше заплатит тот и в дамках. яндекс сейчас выкупил почти у всех предустановки

сотрудничать они будут с шарашкиными конторами, типа касперского который свой бесполезный антивирус будет сувать на телефоны

Ответить

Yussup Nogoyev

Нужный
3

Покупаешь телефон, а там в первоначальных настройках: «Установить Яндекс бар»

Ответить

Michael Shultz

Yussup
1

он уже установлен будет

Ответить

Паша Красников

Michael
4

Ага, учитывая что Яндекс Бара давным-давно нет

Ответить

the.nightmarez

Паша
–1

будет Яндекс.Майор

Ответить

Eldar

the.nig…
–1

Прекрати подобную постыдную хуйню высирать.

Ответить

the.nightmarez

Eldar
2

Постыдная хуйня у тебя в стране.

Ответить

Eldar

the.nig…
–1

Стрелочник

Ответить

Уютный Абдужаббор

0

Ребята, там 128 гигов памяти сейчас в телефонах. С вас убудет если ваш новый телефон будет с кривым мылом и Яндексом?

Полетят в корзину первым же делом

пс. Для еслибоев скажу, что если эти приложухи нельзя будет удалить, то они так же отправятся на помойку там где у меня находятся Claro и прочие Juegos.

Ответить

Алексей Селезнев

Уютный
1

Тсс, щас налетят и скажут что Эппл вот нахер всех пошлёт и вообще айфон единственный нормальный телефон

Ответить

the.nightmarez

Алексей
3

Но ведь, выходит, что так и есть.

Ответить

the.nightmarez

Уютный
1

 С вас убудет если ваш новый телефон будет с кривым мылом и Яндексом?

С тебя убудет, если во время твоего с твоей бабой секса рядом будут стоять товарищ майор и батюшка поп? Во избежание.

Ответить

Уютный Абдужаббор

the.nightmarez
0

Чел, 8 миллиардов людей живет на планете. Да это было бы лучшее что случалось со мной в жизни, если во время моего секса с бабой будут стоять майор и батюшка поп и нам будет похуй) 

Ответить

George Weiller

1

Нет конкурентов нет проблем

Ответить

ZiCKheN .

George
0

Ты не бизнесмен,случайно?

Ответить

the.nightmarez

1

Зашквар.

Ответить

Безумный торшер

1

Понятно, прослушка. 

Ответить

пепси

1

#зашквар

Ответить

Законный торшер

–1

Говноеды

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