«Антиумные часы» излучают ультразвук, который мешает распознавать речь.

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​«Браслет молчания» Фото Петры Форд для NYT

Пара исследователей из Китая создала устройство, которое позволяет скрывать разговоры от «умных» колонок. «Браслет молчания» достаточно надеть на руку, чтобы голосовые ассистенты не услышали речь человека. О создании устройства рассказала The New York Times.

Идея браслета возникла из разногласий в отношениях

В 2019 году Бен Чжао (Ben Zhao) решил купить домой «умную» колонку Echo. Он хотел использовать голосовой ассистент для проигрывания музыки, но его жене Хизер Чжэн (Heather Zheng) эта идея не понравилась.

Сначала девушка была против появления устройства в доме, но когда её муж всё же приобрёл колонку, то она заявила, что не хочет видеть его в рабочем кабинете. Чжэн пугал постоянно включённый микрофон.

Будучи профессорами по информатике в Университете Чикаго, пара решила направить свои разногласия в нечто продуктивное. С помощью ещё одного профессора Педро Лопеса они создали «цифровую броню»: устройство, которое глушит речь человека для «умных» колонок.

Устройство работает как «антиумные часы»

«Браслет молчания» представляет собой 24 спикера, которые соединены вместе и излучают ультразвуковые волны, когда владелец включает устройство. Для большинства людей звук незаметен: его слышат только дети и собаки, однако микрофоны вокруг начинают получать высокочастотный шум вместо окружающих звуков.

Сейчас так легко записать [голос человека]. Это полезная защита. Когда вам нужно сказать что-то личное, вы можете активировать его в реальном времени. При воспроизведении записи звук исчезнет. Педро Лопес профессор в Университете Чикаго и один из создателей устройства

Лопес продемонстрировал работу устройства во время телефонного разговора с журналистами NYT. После включения устройства они начали слышать белый шум вместо голоса исследователя.

Пока браслет существует только в виде прототипа. Исследователи утверждают, что могут изготовить его за 20 долларов, а несколько инвесторов уже интересовались коммерческим производством.

Как отметил Чжао, учитывая распространение «умных» устройств, «война уже проиграна». По его мнению, собранные ассистентами данные никто не контролирует, а в будущем угроз станет только больше.

Ваш круг доверия должен стать намного меньше, иногда сужаясь буквально до вашего тела. Бен Чжао

При этом согласно исследованию учёных из Северо-Восточного Университета, на самом деле голосовые ассистенты не прослушивают пользователей постоянно. Однако зачастую они ошибочно просыпаются, даже когда на самом деле их никто не вызывал.

Как ещё защищаются от технологий

«Браслет молчания» — не первое устройство, которое позволяет обезопасить пользователей от технологий. Например, в 2012 году художник Адам Харви создал накидку, которая маскирует тепловые сигнатуры людей от глаз дронов. Он также придумал линейку макияжа и причёсок, которые позволяют обмануть камеры с распознаванием лиц.

В 2014 году австрийская архитектурная фирма CHBL разработала куртку, которая блокирует радиоволны. Это не позволяет считать информацию с телефона или кредитных карт владельца.

В 2016 году Скотт Урбан разработал линейку отражающих оправ Reflectables, которые возвращают назад видимый и инфракрасный свет. Когда камера видеонаблюдения записывает человека в таких очках, отражённый свет размывает его лицо.

В 2018 году два дизайнера создали фильтр Project Alias. Однако его нужно было надевать на колонку, чтобы у неё перестали работать микрофоны. Чжэн считает, что «глушилка» должна быть портативной, чтобы защитить людей, которые перемещаются в разных местах и могут не знать, где скрывается микрофон.

Однако не все поддерживают попытки создавать «броню приватности». Профессор по юриспруденции и информатике Северо-Восточного Университета Вудроу Харцог (Woodrow Hartzog) считает, что это лишь создаёт «гонку вооружений»: по его мнению, все разработки представляют собой полумеру или временное решение.