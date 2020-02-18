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«Антиумные часы» излучают ультразвук, который мешает распознавать речь.
Пара исследователей из Китая создала устройство, которое позволяет скрывать разговоры от «умных» колонок. «Браслет молчания» достаточно надеть на руку, чтобы голосовые ассистенты не услышали речь человека. О создании устройства рассказала The New York Times.
В 2019 году Бен Чжао (Ben Zhao) решил купить домой «умную» колонку Echo. Он хотел использовать голосовой ассистент для проигрывания музыки, но его жене Хизер Чжэн (Heather Zheng) эта идея не понравилась.
Сначала девушка была против появления устройства в доме, но когда её муж всё же приобрёл колонку, то она заявила, что не хочет видеть его в рабочем кабинете. Чжэн пугал постоянно включённый микрофон.
Будучи профессорами по информатике в Университете Чикаго, пара решила направить свои разногласия в нечто продуктивное. С помощью ещё одного профессора Педро Лопеса они создали «цифровую броню»: устройство, которое глушит речь человека для «умных» колонок.
«Браслет молчания» представляет собой 24 спикера, которые соединены вместе и излучают ультразвуковые волны, когда владелец включает устройство. Для большинства людей звук незаметен: его слышат только дети и собаки, однако микрофоны вокруг начинают получать высокочастотный шум вместо окружающих звуков.
Лопес продемонстрировал работу устройства во время телефонного разговора с журналистами NYT. После включения устройства они начали слышать белый шум вместо голоса исследователя.
Пока браслет существует только в виде прототипа. Исследователи утверждают, что могут изготовить его за 20 долларов, а несколько инвесторов уже интересовались коммерческим производством.
Как отметил Чжао, учитывая распространение «умных» устройств, «война уже проиграна». По его мнению, собранные ассистентами данные никто не контролирует, а в будущем угроз станет только больше.
При этом согласно исследованию учёных из Северо-Восточного Университета, на самом деле голосовые ассистенты не прослушивают пользователей постоянно. Однако зачастую они ошибочно просыпаются, даже когда на самом деле их никто не вызывал.
«Браслет молчания» — не первое устройство, которое позволяет обезопасить пользователей от технологий. Например, в 2012 году художник Адам Харви создал накидку, которая маскирует тепловые сигнатуры людей от глаз дронов. Он также придумал линейку макияжа и причёсок, которые позволяют обмануть камеры с распознаванием лиц.
В 2014 году австрийская архитектурная фирма CHBL разработала куртку, которая блокирует радиоволны. Это не позволяет считать информацию с телефона или кредитных карт владельца.
В 2016 году Скотт Урбан разработал линейку отражающих оправ Reflectables, которые возвращают назад видимый и инфракрасный свет. Когда камера видеонаблюдения записывает человека в таких очках, отражённый свет размывает его лицо.
В 2018 году два дизайнера создали фильтр Project Alias. Однако его нужно было надевать на колонку, чтобы у неё перестали работать микрофоны. Чжэн считает, что «глушилка» должна быть портативной, чтобы защитить людей, которые перемещаются в разных местах и могут не знать, где скрывается микрофон.
Однако не все поддерживают попытки создавать «броню приватности». Профессор по юриспруденции и информатике Северо-Восточного Университета Вудроу Харцог (Woodrow Hartzog) считает, что это лишь создаёт «гонку вооружений»: по его мнению, все разработки представляют собой полумеру или временное решение.
Вместо попытки защититься от технологий с помощью других технологий, он предлагает разрабатывать законы для защиты приватности. «До тех пор это будет лишь игра в кошки мышки», — пояснил Харцог.
Не понял что они изобрели, тем более прям Ученые. Сто лет уже есть подавители диктофонов, которые тоже испускают ультразвук. Бывают на аккумуляторах, любой формы, даже замаскированные под что-нибудь. И носить такую приблуду в кармане пиджака уж точно удобнее чем эта нелепая хуйня на руку. Это же лучший подарок чиновнику.
Умные колонки еще не успели стать полезными, но уже есть браслет для создания помех, штож
Слава богу ТЖ не нужен никакой браслет, у нас есть Ширяев. Где багфиксы, а?
В 2014 году австрийская архитектурная фирма CHBL разработала куртку, которая блокирует радиоволны. Это не позволяет считать информацию с телефона или кредитных карт владельца
Так-то проще карту спрятать в фольгу, а из телефона вынуть симку.