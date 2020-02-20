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Технологии
Дарья Лейзаренко
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Полицейские Массачусетса протестировали четырёхногого Spot. Роботу ещё далеко до захвата мира — он «тормозит» и падает Материал редакции

«Кожаным мешкам» пока нечего бояться — в реальности Spot вовсе не такой жуткий, как его аналог-убийца из «Чёрного зеркала».

1 комментарий
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Полиция Массачусетса с августа по ноябрь 2019 года тестировала четырёхногого робота Spot компании Boston Dynamics. Издание OneZero через официальный запрос получило доступ к документам, где содержатся результаты тестирования.

OneZero исследовало 28 страниц с электронными письмами, где представители полиции и Boston Dynamics обсуждали производительность Spot во время опасных ситуаций, а также трудности, которые возникли у робота при ходьбе по лестницам и холмам.

Не совсем удачная первая миссия

Издание выяснило, что робособаку использовали как минимум при одном случае угрозы взрыва бомбы. В августе 2019 года сотрудники Walmart заметили подозрительного мужчину, который положил старый чемодан на мусорку на парковке перед магазином, и обратились в полицию.

На место прибыли сапёры вместе со Spot — они надеялись, что робопёс подойдёт к чемодану и оценит опасность. Согласно отчёту, который полиция предоставила Boston Dynamics, когда они попытались включить робота, тот вошёл в режим «сидеть».

Технический специалист несколько раз пытался выключить и выключить Spot, но ничего не помогало. Вскоре сапёры всё-таки смогли заставить робота подойти к чемодану, чтобы тот снял видео. Но качество ролика, по словам полицейских, оказалось не очень хорошим: «Видеоматериал не позволил детально и точно изучить предмет и окружающую среду». В конце концов полицейские отправили за чемоданом взрывотехника. Бомбы внутри не оказалось.

Spot во время первой миссии Фото полиции Массачусетса

В отчёте полицейские указали, что Spot достиг цели по «прибытию на место происшествия, осмотру территории на предмет дополнительных угроз, подтверждению наблюдений и сбору дополнительной информации».

Если не учитывать изначальную техническую заминку, что, конечно, требует улучшений, мы выполнили цели и проверили подозрительный предмет. ХОРОШАЯ первая миссия!! [стилистика сохранена]

из полицейского отчёта

Падение с лестниц и бег на месте

Полицейские провели несколько дополнительных тестов. Во время одного из них Spot испытал «трудности с передними конечностями» и завалился вперёд. Во время другого эксперимента робопёс бежал на месте, когда на пути встретился подъём.

Сотрудники полиции также тестировали спуск Spot по лестнице — после нескольких шагов робот стал раскачиваться и упал «без видимой причины». В другом случае пёс резко завалился набок, когда столкнулся с высокой травой. В полиции назвали технические неполадки «незначительными» и заявили, что хотели бы поработать с устройством в будущем.

Я большой фанат. Каждый раз, когда мне удавалось воспользоваться Spot, я ощущал себя как избалованный ребёнок, который составляет список подарков на Рождество.

Стив Сикард
сапёр полиции Массачусетса

Представители Boston Dynamics рассказали OneZero, что после тестирования «исправили баги» в роботах остальных клиентов. Компания подчеркнула, что полицейские Массачусетса тестировали Spot одними из первых, когда робопса ещё нельзя было купить.

Spot не двигается с места Фото полиции Массачусетса

В The Verge отметили, что первые тестирования Spot в реальной жизни показывают, что роботам ещё далеко до «захвата мира», не говоря уже о выполнении человеческих функций на рабочем месте. Устройство, конечно, может помочь людям, но в реальности оно не так пугает, как на впечатляющих демонстрациях компании, считают журналисты.

В конце 2019 года Boston Dynamics стала реализовывать Spot на условиях лизинга — с тех пор как минимум 75 компаний протестировали устройство. В феврале 2020 году роботу нашли работу на нефтяной вышке в Норвегии, где ему доверили искать места утечек газа.

#bostondynamics #роботы #spot

Технологии
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1 комментарий
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LC

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Камера, примотанная скотчем??

Да и в целом - может быть проблема больше в полицейском операторе, не до конца разобравшемся с управлением, чем в технике?

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