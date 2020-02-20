Для этого использовали особый материал, реагирующий на изменение температуры.

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Команда исследователей из Китая создала крошечные крылья, способные двигаться быстрее, чем крылья бабочек. В качестве источника энергии они используют только солнечный свет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американского химического общества.

По словам авторов устройства, конструкция позволит крошечным роботам летать без необходимости в дополнительном питании. Исследователи добавили, что с помощью крыльев можно даже собирать избыточную солнечную энергию.

Миниатюрные крылья китайский учёных представляют собой тонкий полимерный лист с особой металлической плёнкой, которая реагирует на изменения в температуре. Когда солнце светит на полосу, крылья сгибаются, а металлическая плёнка расширяется сильнее, чем полимерный слой.

После скручивания металл попадает в тень, температура снижается и крыло разворачивается. Двухэтапный процесс может повторяться со скоростью до 4,5 раз в секунду.